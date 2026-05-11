Samorządy z nowym narzędziem. Opłata, która ma wspierać turystykę

W Sejmie pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw. Dokument przygotowany przez grupę posłów PSL-TD, z udziałem posła Ireneusza Rasia jako przedstawiciela wnioskodawców, zakłada wprowadzenie nowej daniny określanej jako opłata turystyczno-rekompensacyjna.

Choć nazwa może kojarzyć się z nowym podatkiem, autorzy projektu podkreślają, że nie o podatek tu chodzi. Opłata ma mieć charakter ekwiwalentny, czyli w zamian za jej wniesienie turysta otrzymuje konkretną korzyść. W zamian za jej uiszczenie gmina mogłaby zaoferować zniżki do instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji lub innych lokalnych atrakcji.

Koniec opłaty miejscowej? Nowy model finansowania turystyki w gminach

Projekt przewiduje wprowadzenie opłaty do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Jednym z głównych założeń jest odejście od obecnego modelu opłaty miejscowej, który, jak wskazano w uzasadnieniu, w wielu przypadkach nie spełnia swojej roli ze względu na wysokie wymagania klimatyczne, ograniczające możliwość jej pobierania w miejscowościach typowo turystycznych.

Decyzja w rękach gmin. To rada ustali, czy opłata w ogóle powstanie

Jednym z elementów projektu jest pozostawienie decyzji o wprowadzeniu opłaty lokalnym samorządom. To rada gminy miałaby decydować, czy opłata zostanie ustanowiona, a także określać jej wysokość w drodze uchwały.

Kto zapłaci nową opłatę turystyczną i kiedy będzie pobierana

Zgodnie z założeniami projektu opłata miałaby być pobierana od osób fizycznych przebywających w danej gminie dłużej niż jedną dobę i obowiązywać za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Dotyczyłaby obiektów hotelarskich oraz innych miejsc świadczących usługi noclegowe.

Wyłączenia i wyjątki. Nie każdy turysta zapłaci nową opłatę

Jednocześnie przewidziano szereg wyłączeń. Opłata nie obejmowałaby osób przebywających w szpitalach, dzieci do 16. roku życia ani osób, od których już pobierana jest opłata miejscowa lub uzdrowiskowa.

Podział środków i rola Polskiej Organizacji Turystycznej

Projekt określa również sposób podziału wpływów. Większość środków, bo 80 procent, miałaby trafiać do budżetu gminy, w której opłata została pobrana. Kolejne 18 procent zasilałoby Polską Organizację Turystyczną, natomiast 2 procent stanowiłoby wynagrodzenie inkasenta.

Wskazuje się, że środki przekazywane do POT mogłyby wspierać działania promujące turystykę lokalną oraz współpracę z lokalnymi organizacjami turystycznymi. W założeniu ma to wzmocnić promocję Polski jako atrakcyjnego kierunku podróży.

Ile maksymalnie wyniesie opłata turystyczna w 2026 roku?

Rada gminy miałaby również swobodę w ustalaniu wysokości opłaty, z uwzględnieniem takich czynników jak sezon turystyczny, standard obiektu czy jego lokalizacja. Jednocześnie ustawodawca przewiduje określenie minimalnych i maksymalnych stawek w rozporządzeniu:

maksymalna wysokość opłaty turystycznej nie może przekroczyć 35% minimalnej stawki godzinowej, co przy stawce 31,40 zł brutto w 2026 roku oznacza limit na poziomie około 10,99 zł za dobę.

Według założeń projektu nowe rozwiązanie może szczególnie zainteresować popularne destynacje turystyczne, takie jak miejscowości górskie czy nadmorskie. W ich przypadku opłata mogłaby stać się dodatkowym źródłem finansowania infrastruktury i działań promocyjnych, co w dłuższej perspektywie ma przełożyć się na rozwój turystyki w Polsce.