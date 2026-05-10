Nocne negocjacje i lobbing w Waszyngtonie. Ujawniono listę nazwisk

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych — wynika z informacji ujawnionych przez media. Doniesienia o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości pojawiły się w niedzielny poranek 10 maja 2026 roku. Wokół całej sprawy narasta coraz więcej pytań, a najważniejsze z nich brzmi: kto mu w tym pomógł? Według ustaleń dziennikarzy, kluczowe znaczenie mogły mieć polityczne naciski prowadzone zarówno w Polsce, jak i w Waszyngtonie.

Informację o pobycie byłego szefa resortu sprawiedliwości za oceanem jako pierwsza przekazała Telewizja Republika. Niedługo później portal tvn24.pl podał, że Ziobro miał zostać zauważony dzień wcześniej na lotnisku Newark w stanie New Jersey. Opublikowano także zdjęcie byłego szefa resortu sprawiedliwości, które potwierdzały jego obecność w USA.

Kotecka i Kurski w akcji. Kulisy lobbingu w Waszyngtonie

Co ciekawe, według ustaleń Onetu jeszcze niedawno amerykańska administracja miała sceptycznie podchodzić do możliwości przyjazdu byłego ministra do USA. Z czasem sytuacja miała jednak ulec zmianie. Portal podaje, że w sprawę zaangażowali się m.in. Patrycja Kotecka oraz były prezes TVP Jacek Kurski, którzy mieli zabiegać o umożliwienie Ziobrze wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Swoją rolę mieli odegrać również politycy związani z PiS.

Ziobro jako... dziennikarz? Zaskakujące kulisy zdobycia wizy do USA

Najwięcej emocji wywołuje jednak możliwy udział Telewizji Republika. Jak podaje Wprost, z nieoficjalnych informacji wynika, że Ziobro mógł otrzymać wizę jako współpracownik lub dziennikarz związany ze stacją, co miało umożliwić mu legalny wjazd do USA.

Sakiewicz reaguje na doniesienia o Ziobrze. Tajemniczy komunikat stacji

O komentarz w tej sprawie poproszono redaktora naczelnego TV Republika Tomasza Sakiewicza. Nie zaprzeczył doniesieniom, ale również ich jednoznacznie nie potwierdził. Zapowiedział jedynie, że stacja ma przedstawić własne stanowisko w późniejszym terminie, do może sugerować, że w doniesieniach jest przynajmniej ziarenko prawdy.

"Nie zamierzam się ukrywać". Ziobro ujawnia nową posadę za oceanem

Zbigniew Ziobro udzielił wywiadu Republice. W rozmowie z Edytą Lewandowską przyznał, że nie zamierza się ukrywać.

- Nie ukrywałem się też na Węgrzech. Będę uważnym obserwatorem tego, co się dzieje w Polsce. Zamierzam pozostać w Stanach Zjednoczonych i korzystać z amerykańskiej wolności - powiedział.

Przy okazji okazało się, że były minister ma w USA nową pracę. Czym się zajmie? Jak poinformowała Lewandowska, Zbigniew Ziobro będzie komentatorem politycznym TV Republika.

Koniec "parasola" Orbána. Dlaczego Peter Magyar wyprosił Ziobrę?

Ziobro pozostaje jednym z głównych bohaterów śledztwa dotyczącego nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnich miesiącach media informowały, że uzyskał ochronę na Węgrzech, gdzie miał liczyć na polityczne wsparcie władz Viktora Orbana. Sytuacja zmieniła się jednak po zmianie układu sił w Budapeszcie i objęciu stanowiska premiera przez Petera Magyara.