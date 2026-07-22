KRRiT doprowadziła do wznowienia sprawy dotyczącej hymnu

Jak poinformowała w środę w komunikacie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, „sąd uznał, że prokuratura błędnie oceniła sprawę już na jej wstępnym etapie i nie przeprowadziła podstawowych czynności, które pozwoliłyby rzetelnie wyjaśnić okoliczności zdarzenia”.

„Sąd podzielił również stanowisko KRRiT dotyczące ochrony symboli państwowych. Wskazał, że hymn Rzeczypospolitej Polskiej – podobnie jak godło i barwy narodowe – korzysta z ochrony przewidzianej w prawie (art. 137 § 1 Kodeksu karnego)” - czytamy. Sąd zaznaczył, że należy wszcząć śledztwo w tej sprawie.

Podczas „PRIME 16”, nazwanej „Kolszard Kombat”, mieli walczyć ze sobą zawodnicy w kryzysie bezdomności lub zmagający się z innymi problemami życiowymi. Pojawili się na konferencji prasowej transmitowanej w internecie 29 marca. Szefowa KRRiT zwróciła wówczas uwagę na sprofanowanie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez jednego z uczestników audycji - publicznie zmieniono słowa pierwszej zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, zastępując fragment „jeszcze Polska nie zginęła” słowami „jeszcze Niemcy nie zginęły, póki my żyjemy”. W związku z tym, na początku kwietnia, złożone zostało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia symboli państwowych przez spółkę PRIME MMA Sp. z o.o.

Sprawa trafi ponownie do prokuratury. Chodzi o zmianę słów hymnu

- Tego rodzaju zachowania, godzące w powagę polskiego hymnu, są absolutnie niedopuszczalne i wymagają zdecydowanej reakcji instytucji państwa. W związku z zaistniałą sytuacją podjęłam decyzję o poinformowaniu Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia symboli państwowych. Prawo w tym zakresie musi być egzekwowane w sposób stanowczy i konsekwentny - podkreśliła Agnieszka Glapiak, cytowana w przesłanym PAP komunikacie.

Po odmowie wszczęcia śledztwa, KRRiT złożyła zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, który przychylił się do jej argumentacji.

Prime MMA to polska federacja założona w 2021 r. organizująca gale typu freak show fight. To pojedynki toczone głównie na zasadach MMA (mixed martial arts – mieszane sztuki walki), podczas których walczą m.in. celebryci, youtuberzy, influencerzy. Organizowane przez nią gale były transmitowane przez kanały komercyjne i można je było oglądać odpłatnie. Na każdą galę składało się kilkanaście walk. (PAP)

zzp/ lm/