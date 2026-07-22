Nowe wsparcie nie przypomina znanego z czasów pandemii Bonu Turystycznego. Tym razem pieniądze nie trafią na konto beneficjenta, lecz przyjmą formę elektronicznego kodu, który obniży koszt pobytu w wybranych obiektach noclegowych.

Czek Turystyczny 2026. Dlaczego rząd uruchamia nowy program dopłat do wyjazdów?

Jeszcze kilka lat temu największym wyzwaniem dla branży turystycznej była pandemia. Dziś problem wygląda inaczej. Wschodnie regiony Polski od dłuższego czasu odczuwają skutki sytuacji geopolitycznej i wojny w Ukrainie. Mimo że wiele miejsc pozostaje bezpiecznych i atrakcyjnych dla turystów, liczba rezerwacji wyraźnie spadła. Dlatego Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało pilotażowy Program Czek Turystyczny, którego celem jest jednocześnie wsparcie lokalnej gospodarki oraz wydłużenie sezonu turystycznego poza miesiące wakacyjne. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono 6 mln zł.

Program obejmie pobyty realizowane w czterech województwach:

lubelskim ,

, podkarpackim ,

, podlaskim ,

, warmińsko-mazurskim.

Kto dostanie Czek Turystyczny? Lista uprawnionych jest krótka

Pilotaż nie będzie dostępny dla wszystkich turystów. Resort zdecydował się skierować wsparcie do dwóch grup, które stosunkowo rzadziej korzystają z wyjazdów poza sezonem. O czek będą mogli ubiegać się:

seniorzy, którzy ukończyli 60 lat,

pełnoletni posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny.

Ministerstwo nie wyklucza rozszerzenia katalogu beneficjentów w kolejnych edycjach programu, jednak obecnie obowiązują właśnie te kryteria.

Dopłata od 300 do 600 zł. Jak będzie działał Czek Turystyczny?

Najważniejsza różnica polega na sposobie przekazania wsparcia. Beneficjent nie otrzyma przelewu ani gotówki. Mechanizm programu wygląda następująco:

dopłata wyniesie od 300 do 600 zł,

uczestnik otrzyma jednorazowy elektroniczny kod ,

, kod będzie można wykorzystać wyłącznie podczas rezerwacji pobytu,

wsparcie obejmie minimum dwa noclegi ,

, czek będzie ważny tylko w obiektach uczestniczących w programie,

niewykorzystanego kodu nie będzie można wymienić na pieniądze ani podzielić na kilka pobytów.

Dla przykładu: rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny planuje jesienny weekend na Mazurach. Jeżeli wybierze hotel uczestniczący w programie i spełni wszystkie warunki, koszt pobytu zostanie pomniejszony o wartość przyznanego czeku.

Od kiedy będzie można wykorzystać Czek Turystyczny 2026? Ministerstwo zmieniło harmonogram

Pierwotnie resort planował realizację programu wyłącznie od września do listopada. Kilka tygodni później termin został jednak wydłużony. Obecnie zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sportu i Turystyki program będzie realizowany: od 28 lipca do 21 grudnia 2026 r. To oznacza, że z dopłat będzie można korzystać również jesienią oraz na początku zimy, pod warunkiem dostępności środków i udziału danego obiektu noclegowego w programie.

Na razie nie ma naboru. Co trzeba zrobić, aby otrzymać dopłatę?

Choć zasady programu są już znane, nabór dla uczestników jeszcze się nie rozpoczął. Ministerstwo zapowiada, że szczegóły dotyczące: terminu uruchomienia systemu, sposobu generowania kodów, listy hoteli i pensjonatów i procedury zgłoszeń zostaną ogłoszone w odrębnym komunikacie. Oznacza to, że osoby zainteresowane wyjazdem powinny śledzić informacje publikowane przez resort.

To nie jest Bon Turystyczny. Nowy program ma inny cel

Choć nazwa może budzić skojarzenia z Bonem Turystycznym funkcjonującym podczas pandemii, oba rozwiązania znacząco się różnią. Oto najważniejsze różnice:

Bon Turystyczny był skierowany do rodzin wychowujących dzieci.

był skierowany do rodzin wychowujących dzieci. Czek Turystyczny obejmuje wyłącznie seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

obejmuje wyłącznie seniorów i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Nowy program dotyczy wyłącznie czterech województw przygranicznych .

. Wsparcie ma pobudzić ruch turystyczny poza sezonem i pomóc lokalnym przedsiębiorcom działającym w regionach najbardziej odczuwających skutki zmian geopolitycznych.

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