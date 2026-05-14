Masz punkty karne? Czeka Cię przykra niespodzianka. Zmiany zaskoczą kierowców

Koniec z taryfą ulgową. Za te błędy punktów już nie zredukujesz

Dotychczas szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) pozwalały kierowcom obniżyć liczbę zgromadzonych punktów karnych. Po wejściu w życie nowych przepisów taka możliwość zostanie ograniczona. Redukcja punktów będzie możliwa jedynie w przypadku wykroczeń powszechnie uznawanych za najmniej niebezpieczne. W praktyce oznacza to, że od 3 czerwca kierowcy nie będą mogli już zredukować punktów otrzymanych między innymi za:

jazdę pod prąd na drogach szybkiego ruchu,

na drogach szybkiego ruchu, jazdę pod wpływem alkoholu ,

, korzystanie z telefonu podczas jazdy ,

, łamanie przepisów na przejazdach kolejowych,

niebezpieczne manewry wyprzedzania ,

, przekroczenie prędkości ,

, przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami ,

, spowodowanie wypadku,

wykroczenia przeciwko pieszym, w tym nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu.

Duże zmiany dla kierowców. Zobacz, co będzie można jeszcze wymazać

Po zmianach możliwość zmniejszenia liczby punktów pozostanie jedynie w przypadku drobniejszych wykroczeń. Jakich? Chodzi o punkty za między innymi:

niektóre przypadki nieprawidłowego wyprzedzania,

nieprawidłowe zawracanie ,

, nieprzestrzeganie znaków drogowych.

Kiedy punkty znikną z konta? Kluczowa data opłacenia mandatu

Projekt zakłada również uszczelnienie przepisów związanych z przekroczeniem limitu 24 punktów karnych. Od 3 czerwca punkty będą kasowane po roku, ale licząc od momentu opłacenia mandatu lub uprawomocnienia decyzji, a nie od daty popełnienia wykroczenia.