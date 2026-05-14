Masz punkty karne? Czeka Cię przykra niespodzianka. Zmiany zaskoczą kierowców

Uwaga kierowcy! Już 3 czerwca 2026 roku wchodzi w życie rewolucja w przepisach prawa ruchu drogowego, która znacząco ograniczy możliwość redukcji punktów karnych. Popularne szkolenia w WORD staną się bezużyteczne dla większości ukaranych. Z kolei nowe zasady kasowania punktów po opłaceniu mandatu sprawią, że błędy na drodze będą ciągnąć się za kierowcami znacznie dłużej.
Koniec z taryfą ulgową. Za te błędy punktów już nie zredukujesz
Dotychczas szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) pozwalały kierowcom obniżyć liczbę zgromadzonych punktów karnych. Po wejściu w życie nowych przepisów taka możliwość zostanie ograniczona. Redukcja punktów będzie możliwa jedynie w przypadku wykroczeń powszechnie uznawanych za najmniej niebezpieczne. W praktyce oznacza to, że od 3 czerwca kierowcy nie będą mogli już zredukować punktów otrzymanych między innymi za:
- jazdę pod prąd na drogach szybkiego ruchu,
- jazdę pod wpływem alkoholu,
- korzystanie z telefonu podczas jazdy,
- łamanie przepisów na przejazdach kolejowych,
- niebezpieczne manewry wyprzedzania,
- przekroczenie prędkości,
- przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami,
- spowodowanie wypadku,
- wykroczenia przeciwko pieszym, w tym nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu.
Duże zmiany dla kierowców. Zobacz, co będzie można jeszcze wymazać
Po zmianach możliwość zmniejszenia liczby punktów pozostanie jedynie w przypadku drobniejszych wykroczeń. Jakich? Chodzi o punkty za między innymi:
- niektóre przypadki nieprawidłowego wyprzedzania,
- nieprawidłowe zawracanie,
- nieprzestrzeganie znaków drogowych.
Kiedy punkty znikną z konta? Kluczowa data opłacenia mandatu
Projekt zakłada również uszczelnienie przepisów związanych z przekroczeniem limitu 24 punktów karnych. Od 3 czerwca punkty będą kasowane po roku, ale licząc od momentu opłacenia mandatu lub uprawomocnienia decyzji, a nie od daty popełnienia wykroczenia.
