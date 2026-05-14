Masz punkty karne? Czeka Cię przykra niespodzianka. Zmiany zaskoczą kierowców

Justyna Klupa
dzisiaj, 09:53

Uwaga kierowcy! Już 3 czerwca 2026 roku wchodzi w życie rewolucja w przepisach prawa ruchu drogowego, która znacząco ograniczy możliwość redukcji punktów karnych. Popularne szkolenia w WORD staną się bezużyteczne dla większości ukaranych. Z kolei nowe zasady kasowania punktów po opłaceniu mandatu sprawią, że błędy na drodze będą ciągnąć się za kierowcami znacznie dłużej.

Koniec z taryfą ulgową. Za te błędy punktów już nie zredukujesz

Dotychczas szkolenia organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) pozwalały kierowcom obniżyć liczbę zgromadzonych punktów karnych. Po wejściu w życie nowych przepisów taka możliwość zostanie ograniczona. Redukcja punktów będzie możliwa jedynie w przypadku wykroczeń powszechnie uznawanych za najmniej niebezpieczne. W praktyce oznacza to, że od 3 czerwca kierowcy nie będą mogli już zredukować punktów otrzymanych między innymi za:

  • jazdę pod prąd na drogach szybkiego ruchu,
  • jazdę pod wpływem alkoholu,
  • korzystanie z telefonu podczas jazdy,
  • łamanie przepisów na przejazdach kolejowych,
  • niebezpieczne manewry wyprzedzania,
  • przekroczenie prędkości,
  • przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami,
  • spowodowanie wypadku,
  • wykroczenia przeciwko pieszym, w tym nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu.
Duże zmiany dla kierowców. Zobacz, co będzie można jeszcze wymazać

Po zmianach możliwość zmniejszenia liczby punktów pozostanie jedynie w przypadku drobniejszych wykroczeń. Jakich? Chodzi o punkty za między innymi:

  • niektóre przypadki nieprawidłowego wyprzedzania,
  • nieprawidłowe zawracanie,
  • nieprzestrzeganie znaków drogowych.
Kiedy punkty znikną z konta? Kluczowa data opłacenia mandatu

Projekt zakłada również uszczelnienie przepisów związanych z przekroczeniem limitu 24 punktów karnych. Od 3 czerwca punkty będą kasowane po roku, ale licząc od momentu opłacenia mandatu lub uprawomocnienia decyzji, a nie od daty popełnienia wykroczenia.

