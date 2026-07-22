KE przeprowadziła kontrolę antymonopolową, w ramach której badała, czy transakcja o wartości 110 mld dolarów nie doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności na unijnym rynku.

W ramach zaproponowanych przez Paramount ustępstw koncern ma m.in. w ciągu 13 miesięcy sprzedać udziały w United International Pictures, poprzez który koncerny Paramount i Universal dystrybuują filmy do kin. KE doszła do wniosku, że gdyby filmy Warner Bros. również były dystrybuowane za pośrednictwem United International Pictures, rodziłoby to ryzyko monopolu na unijnym rynku.

Obecnie w portfolio Paramount znajdują się m.in. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV i platforma Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontroluje m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce — Grupę TVN.

Zielone światło na przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance wydał już resort sprawiedliwości USA. W poniedziałek sąd federalny w Oakland zawiesił tę transakcję do 3 sierpnia. Tego dnia odbędzie się rozprawa, podczas której sędzia rozstrzygnie, czy finalizacja transakcji powinna zostać opóźniona na czas trwania postępowania sądowego. Takie postępowanie może zająć wiele miesięcy. (PAP)