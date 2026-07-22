Od tradycyjnej kadry do talent managementu: Wojsko Polskie wdraża inteligentny system oceny kompetencji

Można powiedzieć, że Sił Zbrojne RP przechodzą fundamentalną transformację w zakresie zarządzania personelem. Zamiast opierać się wyłącznie na ustalonej praktyce kadrowej, wojsko przechodzi do nowoczesnego modelu „talent managementu”, którego rdzeniem stanie się Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji (WKK).

Ważne Innowacyjne narzędzie ma na celu precyzyjną weryfikację wiedzy, predyspozycji i potencjału zawodowego żołnierzy, umożliwiając świadome planowanie ich rozwoju oraz optymalne wykorzystanie w strukturach obronnych. Oczywiście system nie zastąpi dowódców, lecz wesprze ich decyzje obiektywnymi danymi. Wojsko rozpocznie pełne wdrożenie w 2027 roku.

Przejście do modelu opartego na zarządzaniu talentami wpisuje się w priorytetowy program „Wielka Siódemka” WP, który kładzie nacisk na łączenie liczebności z jakością personelu. Wielka Siódemka, znana również jako "Wielka 7", to kluczowe kierunki modernizacji polskich sił zbrojnych, które obejmują nowoczesne technologie oraz zmiany organizacyjne (w tym właśnie kadrowe). Zmiany te mają na celu zapewnienie Polsce zdolności do skutecznej obrony oraz odstraszania potencjalnych przeciwników. W ramach Wielkiej Siódemki, polskie siły zbrojne stawiają na operacje wielodomenowe, które umożliwiają skuteczną odpowiedź na nowe zagrożenia.

WKK – adaptacyjne narzędzie diagnostyczne

Sednem nowego systemu będzie Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji. Jego zadaniem jest wielowymiarowe zbadanie kompetencji, predyspozycji oraz potencjału poznawczo-behawioralnego kandydatów i żołnierzy. Baza testowa obejmuje 14 400 pytań z dwunastu dziedzin – od nauk ścisłych i technicznych, przez humanistyczne i społeczne, po ekonomiczne oraz biologiczne (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, elektronika, mechanika, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, podstawy ekonomii oraz zagadnienia biologiczne). Dzięki algorytmowi adaptacyjnemu użytkownik nie odpowie na wszystkie pytania - system inteligentnie dobiera kolejne zadania na podstawie wcześniejszych wyników, precyzyjnie określając poziom wiedzy i umiejętności. WKK nie przydziela żołnierzy do sztywnych ścieżek kariery, lecz dostarcza danych wspierających doradztwo, kwalifikacje i planowanie rozwoju.

Systemu zarządzania talentami i kompetencjami nie można postrzegać wyłącznie w kontekście nowych procedur i narzędzi, a raczej zmiany filozofii zarządzania personelem. Jego celem jest tworzenie przejrzystych ścieżek rozwoju i organizacji, która umożliwia rozwijanie potencjał swoich ludzi, wzmacniając w ten sposób własne zdolności – podkreśla gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na czym polega Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji?

Jak podaje Wojsko Polskie: przed rozpoczęciem testu użytkownik uzupełnia elektroniczną metryczkę zawierającą informacje dotyczące:

wykształcenia,

doświadczenia zawodowego,

posiadanych kwalifikacji,

znajomości języków obcych,

zainteresowań,

innych kompetencji istotnych z punktu widzenia procesu kwalifikacji.

Następnie użytkownik przystępuje do testu obejmującego dwa obszary:

ogólny (6 dziedzin wiedzy – łącznie 90 pytań),

techniczny (6 dziedzin wiedzy – łącznie 90 pytań).

Po zakończeniu testu wyniki analizuje algorytm kwalifikacyjno-rekomendacyjny. Mechanizm ten wspiera tworzenie profilu kompetencyjnego oraz przyporządkowanie użytkownika do odpowiednich obszarów, grup stanowisk i specjalności wojskowych.

Ważne Proces obejmuje: analizę uzyskanych wyników, przygotowanie profilu kompetencyjnego, wsparcie przyporządkowania użytkownika do odpowiednich obszarów, wskazanie grup stanowisk i specjalności wojskowych najbardziej dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Pilotaż, partnerzy naukowcy i polska specyfika

Projekt realizowany jest stopniowo i obecnie znajduje się w fazie pilotażowej w 15 jednostkach wojskowych. W tym etapie testowane są trzy główne moduły: „Test na Start” (poziom wiedzy), „Test Kompetencje” (umiejętności przywódcze i specjalistyczne) oraz „Test Potencjał” (predyspozycje poznawczo-behawioralne).

Pełne wdrożenie zaplanowano na 2027 rok, zaczynając od nowo rekrutowanych żołnierzy, by następnie objąć całą kadrę. Prace prowadzone są przez zespół kilkudziesięciu ekspertów – psychologów, analityków, informatyków oraz specjalistów HR. Metodologię opracowano we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną (przygotowanie bazy pytań), Akademią Wojsk Lądowych (zastosowanie metodyki AC/DC) oraz Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (platforma IT).

Ważne Choć przy projektowaniu brano pod uwagę doświadczenia armii NATO, takich jak US Army czy British Army, WKK jest w pełni autorskim polskim rozwiązaniem, dopasowanym do krajowych realiów, systemu szkoleniowego oraz specyfiki Wojska Polskiego.

Wsparcie dowódców, a nie ich zastępstwo

Ministerstwo Obrony Narodowej wyraźnie podkreśla, że nowe rozwiązanie nie pozbawi dowódców prerogatyw w zakresie decyzji personalnych. System pełni wyłącznie funkcję pomocniczą, dostarczając uporządkowanych, obiektywnych i zweryfikowanych informacji. To dowódcy, opierając się na danych z WKK oraz własnej ocenie, będą podejmowali ostateczne decyzje dotyczące przydziałów, kwalifikacji i planów rozwoju podwładnych. Innowacja ma usprawnić procesy kadrowe, ograniczać błędy w doborze personelu i zapewniać, że żołnierze trafają na stanowiska najlepiej korespondujące z ich kompetencjami i ambicjami zawodowymi.