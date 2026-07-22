Gazeta Prawna
Legislacja

Już od 2027 WKK: Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji. Od tradycyjnej kadry do talent managementu - Wojsko Polskie wdraża inteligentny system oceny kompetencji

Już od 2027 Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji
Już od 2027 WKK: Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji. Od tradycyjnej kadry do talent managementu - Wojsko Polskie wdraża inteligentny system oceny kompetencjiForsal.pl / Shutterstock BB
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
dzisiaj, 10:28

Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny WP rozwijają system, który ma ułatwić rozpoznawanie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz potencjału żołnierzy. Jego głównym narzędziem będzie Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji. Rozwiązanie jest obecnie testowane w 15 jednostkach, a jego wdrażanie ma ruszyć w 2027 roku. Co warto wiedzieć już na ten moment?

Skrót artykułu

Od tradycyjnej kadry do talent managementu: Wojsko Polskie wdraża inteligentny system oceny kompetencji

Można powiedzieć, że Sił Zbrojne RP przechodzą fundamentalną transformację w zakresie zarządzania personelem. Zamiast opierać się wyłącznie na ustalonej praktyce kadrowej, wojsko przechodzi do nowoczesnego modelu „talent managementu”, którego rdzeniem stanie się Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji (WKK).

Ważne

Innowacyjne narzędzie ma na celu precyzyjną weryfikację wiedzy, predyspozycji i potencjału zawodowego żołnierzy, umożliwiając świadome planowanie ich rozwoju oraz optymalne wykorzystanie w strukturach obronnych. Oczywiście system nie zastąpi dowódców, lecz wesprze ich decyzje obiektywnymi danymi. Wojsko rozpocznie pełne wdrożenie w 2027 roku.

Przejście do modelu opartego na zarządzaniu talentami wpisuje się w priorytetowy program „Wielka Siódemka” WP, który kładzie nacisk na łączenie liczebności z jakością personelu. Wielka Siódemka, znana również jako "Wielka 7", to kluczowe kierunki modernizacji polskich sił zbrojnych, które obejmują nowoczesne technologie oraz zmiany organizacyjne (w tym właśnie kadrowe). Zmiany te mają na celu zapewnienie Polsce zdolności do skutecznej obrony oraz odstraszania potencjalnych przeciwników. W ramach Wielkiej Siódemki, polskie siły zbrojne stawiają na operacje wielodomenowe, które umożliwiają skuteczną odpowiedź na nowe zagrożenia.

WKK – adaptacyjne narzędzie diagnostyczne

Sednem nowego systemu będzie Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji. Jego zadaniem jest wielowymiarowe zbadanie kompetencji, predyspozycji oraz potencjału poznawczo-behawioralnego kandydatów i żołnierzy. Baza testowa obejmuje 14 400 pytań z dwunastu dziedzin – od nauk ścisłych i technicznych, przez humanistyczne i społeczne, po ekonomiczne oraz biologiczne (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, elektronika, mechanika, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język polski, podstawy ekonomii oraz zagadnienia biologiczne). Dzięki algorytmowi adaptacyjnemu użytkownik nie odpowie na wszystkie pytania - system inteligentnie dobiera kolejne zadania na podstawie wcześniejszych wyników, precyzyjnie określając poziom wiedzy i umiejętności. WKK nie przydziela żołnierzy do sztywnych ścieżek kariery, lecz dostarcza danych wspierających doradztwo, kwalifikacje i planowanie rozwoju.

Systemu zarządzania talentami i kompetencjami nie można postrzegać wyłącznie w kontekście nowych procedur i narzędzi, a raczej zmiany filozofii zarządzania personelem. Jego celem jest tworzenie przejrzystych ścieżek rozwoju i organizacji, która umożliwia rozwijanie potencjał swoich ludzi, wzmacniając w ten sposób własne zdolności – podkreśla gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na czym polega Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji?

Jak podaje Wojsko Polskie: przed rozpoczęciem testu użytkownik uzupełnia elektroniczną metryczkę zawierającą informacje dotyczące:

  • wykształcenia,
  • doświadczenia zawodowego,
  • posiadanych kwalifikacji,
  • znajomości języków obcych,
  • zainteresowań,
  • innych kompetencji istotnych z punktu widzenia procesu kwalifikacji.

Następnie użytkownik przystępuje do testu obejmującego dwa obszary:

  • ogólny (6 dziedzin wiedzy – łącznie 90 pytań),
  • techniczny (6 dziedzin wiedzy – łącznie 90 pytań).

Po zakończeniu testu wyniki analizuje algorytm kwalifikacyjno-rekomendacyjny. Mechanizm ten wspiera tworzenie profilu kompetencyjnego oraz przyporządkowanie użytkownika do odpowiednich obszarów, grup stanowisk i specjalności wojskowych.

Ważne

Proces obejmuje: analizę uzyskanych wyników, przygotowanie profilu kompetencyjnego, wsparcie przyporządkowania użytkownika do odpowiednich obszarów, wskazanie grup stanowisk i specjalności wojskowych najbardziej dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Pilotaż, partnerzy naukowcy i polska specyfika

Projekt realizowany jest stopniowo i obecnie znajduje się w fazie pilotażowej w 15 jednostkach wojskowych. W tym etapie testowane są trzy główne moduły: „Test na Start” (poziom wiedzy), „Test Kompetencje” (umiejętności przywódcze i specjalistyczne) oraz „Test Potencjał” (predyspozycje poznawczo-behawioralne).

Pełne wdrożenie zaplanowano na 2027 rok, zaczynając od nowo rekrutowanych żołnierzy, by następnie objąć całą kadrę. Prace prowadzone są przez zespół kilkudziesięciu ekspertów – psychologów, analityków, informatyków oraz specjalistów HR. Metodologię opracowano we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną (przygotowanie bazy pytań), Akademią Wojsk Lądowych (zastosowanie metodyki AC/DC) oraz Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (platforma IT).

Ważne

Choć przy projektowaniu brano pod uwagę doświadczenia armii NATO, takich jak US Army czy British Army, WKK jest w pełni autorskim polskim rozwiązaniem, dopasowanym do krajowych realiów, systemu szkoleniowego oraz specyfiki Wojska Polskiego.

Wsparcie dowódców, a nie ich zastępstwo

Ministerstwo Obrony Narodowej wyraźnie podkreśla, że nowe rozwiązanie nie pozbawi dowódców prerogatyw w zakresie decyzji personalnych. System pełni wyłącznie funkcję pomocniczą, dostarczając uporządkowanych, obiektywnych i zweryfikowanych informacji. To dowódcy, opierając się na danych z WKK oraz własnej ocenie, będą podejmowali ostateczne decyzje dotyczące przydziałów, kwalifikacji i planów rozwoju podwładnych. Innowacja ma usprawnić procesy kadrowe, ograniczać błędy w doborze personelu i zapewniać, że żołnierze trafają na stanowiska najlepiej korespondujące z ich kompetencjami i ambicjami zawodowymi.

Wprowadzenie systemu zarządzania talentami oraz WKK - Wojskowego Kwestionariusza Kompetencji oznacza strategiczny zwrot w podejściu Sił Zbrojnych RP do kapitału ludzkiego. Odejście od sztywnych schematów kadrowych na rzecz inteligentnej diagnostyki potencjału i świadomego planowania rozwoju jest kluczowym elementem budowy nowoczesnej, wysokiej jakości armii. Choć pełne wdrożenie ruszy w 2027 roku, obecny pilotaż już teraz weryfikuje narzędzia, które mają stać się filarem profesjonalizacji wojska. System nie ma zastępować dowódców w podejmowaniu decyzji, lecz uzbroić ich w precyzyjne dane, które zapewnią optymalne wykorzystanie talentów żołnierzy – co ostatecznie przełoży się na wyższą gotowość i efektywność polskiego systemu obronnego.

POLECAMY: Coraz więcej osób niepełnosprawnych otrzymuje świadczenie wspierające

Autopromocja
381578mega.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

MONżołnierzdowódca2027wojskowy kwestionariusz kompetencji

Powiązane

Rząd zmienia zasady w zakresie OFE: przepisy dotyczą 14 155 146 osób
LegislacjaRząd zmienia zasady w zakresie OFE: przepisy dotyczą 14 155 146 osób
Zmiany w MOPS 2027: nowelizacja ustawy o pomocy społecznej podpisana
Sprawy urzędoweZmiany w MOPS 2027: nowelizacja ustawy o pomocy społecznej podpisana, ale skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli a posteriori. Co to oznacza?
Dlaczego odpoczywanie staje się coraz trudniejsze? Urlop w trybie: always on a niezbywalny i nieprzerwany charakter urlopu
Prawo pracyDlaczego odpoczywanie staje się coraz trudniejsze? Urlop w trybie: always on a niezbywalny i nieprzerwany charakter urlopu

Najważniejsze

biznesmen firma przedsiębiorca
Prawo karne i wykroczenioweBruksela wymusza zmianę. Za przywłaszczenie unijnych środków odpowie sama firma
pieniądze, gotówka, kalkulator
WynagrodzeniaWynagrodzenie urlopowe 2026: jakie składniki uwzględnić, a jakie pominąć
Seniorka trzyma w dłoniach pieniądze
Emerytury i rentySeniorzy wcześniej otrzymają dodatek pielęgnacyjny. ZUS zmienia terminy przelewów w sierpniu [NOWY HARMONOGRAM]
samolot, pasażerowie, lot
Prawo internetu i ochrony danychTych klientów nie obsługujemy. Czy „czarna lista pasażerów” w PLL LOT jest legalna?
Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek
PrawnikPięć lat prof. Marcina Wiącka jako RPO. Kadencja z dala od kamer i polityki
Szkoły mają problem z brakami kadrowymi wśród nauczycieli. Nawet jeśli je zapełnią, to nie wróży to dobrze na przyszłość.
OpinieCzy szkoła wraca do czasów tajnych kompletów?
Ministerstwo Zdrowia
PolitykaPrawie połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia [SONDAŻ DGP]