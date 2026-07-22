Elektroniczne orzeczenia medycyny pracy zostały już uruchomione. Od 17 kwietnia 2026 r. lekarze mogą wystawiać je w systemie e-zdrowia, a pracownicy mogą sprawdzać dokumenty na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Obecnie trwa okres przejściowy - pełny obowiązek wystawiania orzeczeń elektronicznie zacznie obowiązywać od 18 października 2026 r.

Elektroniczne orzeczenie medycyny pracy na IKP. Pracownik sprawdzi dokument online

Nowe rozwiązanie pozwala lekarzom medycyny pracy wystawiać orzeczenia w postaci elektronicznej. Dokument po wystawieniu jest automatycznie zapisywany jako elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM). Pracownik może znaleźć swoje orzeczenie na Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce: Dane medyczne → Medycyna pracy. Dokument można pobrać w formacie PDF, sprawdzić termin jego ważności lub przekazać pracodawcy drogą elektroniczną. Pracownik nadal może poprosić lekarza o wydruk orzeczenia. Papierowa wersja nie zniknęła całkowicie, ale nie jest już podstawową formą dokumentu.

Od kiedy lekarz wystawia elektroniczne orzeczenie medycyny pracy? Ważne terminy zmian

Zmiany są wprowadzane etapami. Pierwszy etap rozpoczął się 17 kwietnia 2026 r., kiedy lekarze zyskali możliwość wystawiania elektronicznych orzeczeń medycyny pracy. Kolejne ważne terminy to:

od 17 kwietnia 2026 r. do 17 października 2026 r. - lekarze mogą wystawiać orzeczenia elektronicznie, ale w okresie przejściowym nadal możliwe jest stosowanie formy papierowej,

od 18 lipca 2026 r. - elektronicznie mogą być wystawiane także zalecenia lekarskie,

od 18 października 2026 r. - elektroniczna forma orzeczeń stanie się obowiązkowa.

Elektroniczne orzeczenie medycyny pracy zamiast papieru. Co zmieni się dla pracownika?

Dla pracowników, którzy po 17 kwietnia 2026 r. otrzymali elektroniczne orzeczenie medycyny pracy, najważniejszą zmianą jest brak konieczności odbierania i przechowywania papierowego dokumentu. Po badaniu lekarz może wystawić orzeczenie elektroniczne, które zostaje zapisane w systemie e-zdrowia, jest dostępne na IKP. Pracownik może pobrać dokument w formacie PDF i przekazać go pracodawcy. Zmiana ma szczególne znaczenie dla osób, które często zmieniają pracę lub wykonują badania okresowe w różnych miejscach.

Jak lekarz wystawia elektroniczne orzeczenie medycyny pracy? Tak wygląda nowa procedura

Od 17 kwietnia 2026 r. lekarze medycyny pracy mogą korzystać z nowej funkcji dostępnej w aplikacji gabinet.gov.pl w zakładce „Medycyna Pracy” oraz w systemach gabinetowych wykorzystywanych przez placówki medyczne. Sam przebieg badania pozostaje bez zmian. Lekarz nadal ocenia stan zdrowia pracownika i możliwość wykonywania pracy na określonym stanowisku. Zmienił się jedynie sposób sporządzenia i przechowywania dokumentu. Po zakończeniu badania lekarz wystawia orzeczenie elektronicznie, a dokument automatycznie trafia do elektronicznej dokumentacji medycznej.

Czy pracodawca zobaczy wyniki badań medycyny pracy? Nowe zasady ochrony danych pracownika

Nowe przepisy chronią również prywatność pracowników. Pracodawca otrzymuje wyłącznie informacje niezbędne do ustalenia, czy pracownik może wykonywać pracę na danym stanowisku. Nie ma dostępu do szczegółowych informacji dotyczących stanu zdrowia. Jeżeli lekarz przekazuje pracownikowi dodatkowe zalecenia profilaktyczne, np. dotyczące dbania o zdrowie, będą one widoczne tylko dla pracownika na IKP.

Zalecenia lekarza medycyny pracy od 18 lipca 2026 r. trafiają do IKP

Zmiany obejmują również zalecenia wydawane przez lekarzy. Od 18 lipca 2026 r. lekarze mogą wystawiać je elektronicznie. Zalecenia mogą dotyczyć np. dostosowania stanowiska pracy, konieczności podjęcia określonych działań profilaktycznych, zmiany organizacji pracy ze względów zdrowotnych czy stosowania okularów podczas wykonywania obowiązków.

Czy pracodawca musi dostać elektroniczne orzeczenie medycyny pracy? Wyjaśniamy

Tak. Elektronizacja nie oznacza, że pracodawca traci obowiązek posiadania informacji o zdolności pracownika do pracy. Orzeczenie medycyny pracy nadal jest dokumentem wymaganym przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pracodawca nie może dopuścić do wykonywania obowiązków osoby, która nie ma aktualnych badań wymaganych na danym stanowisku. Dotyczy to osób rozpoczynających zatrudnienie, pracowników wykonujących badania okresowe, osób wracających do pracy po długiej nieobecności, pracowników wykonujących prace, na których występują czynniki szkodliwe lub warunki wymagające szczególnej kontroli zdrowia.

Papierowe orzeczenie medycyny pracy tylko do 17 października 2026 r. Jest okres przejściowy

Mimo uruchomienia elektronicznych orzeczeń papierowa forma dokumentów nadal jest dopuszczalna w okresie przejściowym. Potrwa on do 17 października 2026 r. Do tego czasu papierowe orzeczenia mogą być wystawiane m.in. w przypadku problemów technicznych albo gdy wystąpią inne okoliczności przewidziane w przepisach. Od 18 października 2026 r. elektroniczna forma stanie się obowiązkowa.

Orzeczenie medycyny pracy dołącza do dokumentów dostępnych na Internetowym Koncie Pacjenta

Orzeczenia medycyny pracy dołączyły do katalogu elektronicznych dokumentów medycznych dostępnych pacjentom. Na Internetowym Koncie Pacjenta można już znaleźć m.in. e-recepty, e-skierowania, wyniki badań laboratoryjnych, opisy badań diagnostycznych, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, e-zlecenia na wyroby medyczne.