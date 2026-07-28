Laureat nagrody Amnesty International w gronie wykładowców WSKZ

Przykładem jest dr Kamil Stępniak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, laureat Nagrody Publiczności Pióro Nadziei Amnesty International, znany w internecie jako @konstytucjonalista.

Naukowiec z praktycznym dorobkiem

Zainteresowania naukowe dr. Kamila Stępniaka skupiają się wokół prawa konstytucyjnego, praw człowieka i prawa w kontekście nowych technologii. Ma na koncie kilkadziesiąt publikacji naukowych poświęconych tym obszarom, a jego eksperckość potwierdzają liczne wyróżnienia.

W 2019 roku znalazł się w gronie finalistów konkursu Nieprzeciętni Polskiego Radia. Dwa lata później, w 2021 roku, otrzymał nagrodę specjalną Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra. Natomiast w 2024 roku jego dorobek doceniła również Amnesty International, przyznając mu Nagrodę Publiczności Pióro Nadziei.

Dla studentów WSKZ ta imponująca działalność przekłada się na coś bardzo wartościowego: wiedzę zakorzenioną w aktualnych zjawiskach prawnych i społecznych. Zajęcia prowadzone przez dr. Stępniaka pozwalają zobaczyć, jak wygląda ochrona praw człowieka w praktyce i wyposażyć studentów w kompetencje, na które czeka współczesny rynek pracy.

Rozpoznawalny głos polskiej debaty publicznej

Dr Kamil Stępniak na co dzień komentuje bieżące wydarzenia prawne i społeczne dla największych krajowych redakcji. Jego głos można usłyszeć w Polsacie, TVN, TVP, RMF FM i Radiu Zet, a jego analizy trafiały także na łamy Dziennika Gazety Prawnej. Użytkownikom platform społecznościowych jest znany jako @konstytucjonalista – tworzone przez niego treści przyciągają szerokie grono odbiorców.

Ta obecność w mediach przekłada się bezpośrednio na sposób prowadzenia zajęć – studenci mają szansę uczyć się prawa nie tylko z kazusów, lecz z bieżących, realnych przykładów. To z kolei rozwija – tak ważną w zawodzie prawniczym – zdolność krytycznego myślenia i uważnej analizy.

Co jeszcze zyskują studenci, ucząc się od dr. Kamila Stępniaka?

Studenci otrzymują przede wszystkim możliwość konfrontowania teorii prawa z tym, co faktycznie dzieje się na sali sądowej, w mediach i w przestrzeni społecznej. To przekłada się na umiejętność samodzielnej analizy problemów prawnych, przydatną każdemu, kto planuje karierę w tym zawodzie.

Dr Stępniak współprowadzi też – jako jeden z trzech gospodarzy – podcast prawniczy publikowany przez WSKZ w ramach kampanii Pro Lex Optima. Dzięki takim postaciom w gronie kadry ekspertów Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego konsekwentnie buduje ofertę kształcenia prawniczego na najwyższym poziomie.