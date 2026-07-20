Rynek pracy przyspiesza, ale nie dla wszystkich. Liczba ofert w IT rośnie, a seniorzy rozdają karty

W IT najszybciej rosną obszary związane z zarządzaniem projektami, sztuczną inteligencją i analizą danych. Szczególnie duży popyt dotyczy specjalistów AI/ML, jednak liczba kandydatów nie nadąża za potrzebami firm. Pracodawcy najczęściej szukają seniorów, którzy stanowią ponad połowę adresatów ofert, ale jednocześnie jest ich mniej wśród aplikujących . Z kolei juniorzy składają relatywnie dużo aplikacji, mimo że ofert dla nich jest niewiele.

Dane z pierwszego półrocza 2026 pokazują szeroką odbudowę popytu na pracowników. W IT liczba ogłoszeń wzrosła z 25 306 w pierwszej połowie 2025 r. do 47 082 w 2026, poza IT – z 35 234 do 53 799. Wzrost objął wszystkie analizowane kategorie i lokalizacje, ale jego dynamika i struktura różnią się na tyle, że pracodawcy z obu segmentów mierzą się dziś z zupełnie innymi wyzwaniami.

Ważne Poza IT wzrost napędzają przede wszystkim branże usługowe, m.in. zdrowie i uroda, obsługa klienta oraz logistyka. W tym segmencie rynek jest lepiej dopasowany pod względem poziomu doświadczenia — dominują specjaliści.

Istotnym trendem pozostaje elastyczność pracy i jawność wynagrodzeń

Istotnym trendem pozostaje elastyczność pracy. W IT praca zdalna lub hybrydowa stała się standardem i pojawia się w 92 proc. ofert. Poza IT nadal przeważa praca stacjonarna, choć pracodawcy coraz częściej muszą rewidować swoje oczekiwania, ponieważ kandydaci preferują bardziej elastyczne modele, zwłaszcza na stanowiskach specjalistycznych.

Zmienia się także podejście do jawności wynagrodzeń. W IT udział ofert z widełkami płacowymi spadł, natomiast poza IT nieznacznie wzrósł. Mimo to publikowanie wynagrodzenia nadal daje pracodawcom przewagę konkurencyjną, szczególnie tam, gdzie większość ogłoszeń nie zawiera takich informacji.

Raport wskazuje również na większą elastyczność form współpracy. W IT nadal dominuje B2B, ale znacząco wzrosła liczba ofert dopuszczających dowolną formę zatrudnienia. Poza IT najczęściej oferowana jest umowa o pracę, rośnie też popularność umów zlecenia i pracy na część etatu.

Rekrutacja coraz wyraźniej wychodzi poza największe miasta

Rekrutacja coraz wyraźniej wychodzi poza największe miasta. Choć Warszawa pozostaje największym rynkiem pracy w IT, najszybciej rośnie liczba ofert w mniejszych ośrodkach. Podobny trend widać poza IT, gdzie mniejsze miasta stały się największą pojedynczą kategorią lokalizacyjną.

Seniorzy rozdają karty na rynku pracy w tej branży [Barometru rynku pracy 2026]. Popyt na doświadczonych przewyższa podaż

Najbardziej wymowna jest rozbieżność między tym, kogo szukają pracodawcy, a tym, kto realnie aplikuje. W IT aż 56 proc. ogłoszeń kierowanych jest do seniorów, którzy stanowią jedynie 41 proc. aplikujących. Juniorzy to z kolei 16 proc. aplikacji przy zaledwie 5 proc. ofert – podaż i popyt rozmijają się tu po obu stronach skali. Poza IT rynek jest lepiej dopasowany, i wśród ofert, i wśród kandydatów dominują specjaliści mid.

Najostrzej widać to w kategorii AI/ML, która urosła najszybciej w całym IT (+129 proc.). Mimo podwojenia liczby wakatów średnia liczba CV na ogłoszenie praktycznie się nie zmieniła (z 30 do 31) – pula doświadczonych specjalistów nie nadąża za popytem. W efekcie widełki seniorów AI/ML ustawiają się w górnej części skali IT (22 300–29 800 zł brutto), a rekrutacja tych ról coraz częściej wymaga aktywnego docierania do kandydatów zamiast biernego zbierania aplikacji.

Dane z pierwszego półrocza pokazują rynek, który wyraźnie przyspieszył, ale zrobił to wybiórczo. Widać powrót popytu na pracowników w niemal każdej kategorii i lokalizacji, tyle że nie każdy odczuje go tak samo. Doświadczeni specjaliści mają dziś realnie mocniejszą pozycję – więcej ofert, lepsze warunki i większą swobodę negocjacji. Trudniej jest tym, którzy dopiero wchodzą na rynek, zwłaszcza w technologii – komentuje Piotr Nowosielski, CEO justjoin.it i rocketjobs.pl.

Elastyczność w IT to standard, poza IT – przewaga

W IT elastyczność przestała być benefitem, a stała się domyślnym oczekiwaniem: 92 proc. ogłoszeń oferuje pracę zdalną lub hybrydową, a oferta wyłącznie stacjonarna trafia do wąskiego wycinka rynku. Poza IT proporcje są odwrotne – 56 proc. ofert to praca stacjonarna, a jedynym trybem rosnącym dwucyfrowo jest praca mobilna (z 2 639 do 5 203 ogłoszeń rok do roku).

Choć dane wskazują, że ponad połowa ofert na rocketjobs.pl wciąż dotyczy pracy stacjonarnej, to z perspektywy Customer Success widzimy w tym obszarze zakulisowe tarcie. Pracodawcy, związani odgórnymi wytycznymi, na starcie kurczowo trzymają się modelu 100 proc. office. Rzeczywistość rekrutacyjna szybko jednak weryfikuje te założenia. Opór ze strony kandydatów często sprawia, że firmy w trakcie trwania publikacji wracają do nas z prośbą o zmianę warunków – najczęściej na kompromisowy model hybrydowy. Sztywne trzymanie się biura drastycznie zawęża lejek, a elastyczność stała się kluczowym czynnikiem. Widać to zwłaszcza w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne, gdzie to kandydaci jasno dyktują swoje oczekiwania – mówi Michalina Kityk, Senior Customer Success Manager w justjoin.it &

Źródło: Barometr H1 2026, analizy rocketjobs.pl oraz justjoin.it