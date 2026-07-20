Mnożniki dla kadry medycznej ZUS. Wyższe wynagrodzenia i łatwiejsze pozyskiwanie specjalistów

Rozporządzenie określa przedziały mnożników dla lekarzy orzeczników, lekarzy nadzorujących proces orzeczniczy, pielęgniarek, pielęgniarzy oraz fizjoterapeutów. Na ich podstawie ZUS ustala wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Nowe przepisy wiążą wynagrodzenia kadry medycznej ZUS z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej. Oznacza to, że płace będą automatycznie uwzględniały zmiany zachodzące na rynku pracy.

Ważne Lekarze orzecznicy będą otrzymywać od 14,2 tys. zł do 20 tys. zł brutto. Z kolei wynagrodzenia pielęgniarek i pielęgniarzy będą mieściły się w przedziale od 10,7 tys. zł do 14,2 tys. zł brutto, a fizjoterapeutów od 11,6 tys. zł do 15,6 tys. zł brutto.

Ile zarabiają lekarze czy kadra medyczna w ZUS?

Wynagrodzenia zasadnicze brutto wynikające z nowych mnożników:

naczelny lekarz Zakładu: 17,8–26,7 tys. zł,

zastępca naczelnego lekarza zakładu: 16,5–24 tys. zł,

główny lekarz orzecznik: 16,5–24 tys. zł,

lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego: 15,1–21,4 tys. zł,

zastępca głównego lekarza orzecznika: 15,1–21,4 tys. zł,

lekarz orzecznik: 14,2–20 tys. zł,

pielęgniarka lub pielęgniarz: 10,7–14,2 tys. zł,

Fizjoterapeuta: 11,6–15,6 tys. zł.

Co oznaczają mnożniki dla pracowników?

ZUS dostosuje wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę do nowych zasad. Nowe rozwiązanie wprowadza przejrzyste zasady wynagradzania. Każde stanowisko ma określony przedział mnożników, a wysokość płacy pozostaje powiązana z sytuacją na rynku pracy.

Reforma większa niż same wynagrodzenia

Mnożniki są częścią szerokiej reformy orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Zmiany wprowadziła ustawa z grudnia 2025 r.

Nowe przepisy otworzyły m.in. możliwość wykonywania części zadań orzeczniczych przez specjalistów fizjoterapii oraz pielęgniarstwa. Uelastyczniły także zasady współpracy z kadrą medyczną. Lekarze orzecznicy, pielęgniarki, pielęgniarze i fizjoterapeuci mogą pracować na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy o świadczenie usług.

Zróżnicowane zostały również kwalifikacje wymagane od lekarzy orzeczników. Obok lekarzy specjalistów w ZUS mogą pracować także lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne oraz lekarze z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Orzecznictwo ZUS obsługuje miliony spraw

Orzecznictwo lekarskie odgrywa kluczową rolę w systemie zabezpieczenia społecznego. Lekarze orzecznicy wydają orzeczenia niezbędne do ustalania prawa do rent, świadczeń rehabilitacyjnych, dodatków związanych z niezdolnością do samodzielnej egzystencji oraz wielu innych świadczeń.

Ważne Obecnie ZUS zatrudnia na podstawie umów o pracę 649 lekarzy, którzy wykonują pracę w wymiarze 496 etatów. W tej grupie znajduje się 441 lekarzy orzeczników realizujących zadania w wymiarze 310 etatów.

Dodatkowo ZUS współpracuje na podstawie umów o świadczenie usług z: 25 lekarzami orzecznikami, 16 specjalistami fizjoterapii, 39 specjalistami pielęgniarstwa.

Przygotowanie do kolejnych zmian

Nowe zasady wynagradzania mają pomóc w budowaniu stabilnej kadry medycznej przed kolejnym etapem reformy. Od 2027 roku ZUS wprowadzi m.in. elektroniczne orzeczenia, możliwość przeprowadzania e-wizyt, jednolite zasady wydawania orzeczeń oraz maksymalne terminy ich wydawania. Zmiany mają uprościć procedury i przyspieszyć obsługę klientów.

Nowe zasady wynagradzania stanowią jeden z fundamentów tej reformy. Dzięki nim ZUS chce skuteczniej konkurować o specjalistów medycznych i zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu orzecznictwa w kolejnych latach.

Źródło: ZUS