Gazeta Prawna
Wynagrodzenia

Od 16 lipca obowiązuje rozporządzenie MRPiPS, które określa mnożniki do ustalania wynagrodzeń zasadniczych lekarzy oraz innych specjalistów medycznych zatrudnionych w ZUS

Od 16 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Od 16 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które określa mnożniki do ustalania wynagrodzeń zasadniczych lekarzy oraz innych specjalistów medycznych zatrudnionych w ZUSShutterstock / shutterstock
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat Kinga PiwowarskaDoktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Rzecznik Akademicki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Specjalizuje się w prawie pracy, zabezpieczeniu społecznym oraz administracyjnoprawnych aspektach związanych z pracą i pomocą socjalną.
dzisiaj, 09:27

Od 16 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które określa mnożniki do ustalania wynagrodzeń zasadniczych lekarzy oraz innych specjalistów medycznych zatrudnionych w ZUS. To kolejny etap wdrażania reformy orzecznictwa lekarskiego. Nowe rozwiązania mają zwiększyć atrakcyjność pracy u państwowego ubezpieczyciela, ułatwić pozyskiwanie kadry medycznej i przygotować system do zmian, które będą wchodzić w życie od stycznia 2027 roku.

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Mnożniki dla kadry medycznej ZUS. Wyższe wynagrodzenia i łatwiejsze pozyskiwanie specjalistów

Rozporządzenie określa przedziały mnożników dla lekarzy orzeczników, lekarzy nadzorujących proces orzeczniczy, pielęgniarek, pielęgniarzy oraz fizjoterapeutów. Na ich podstawie ZUS ustala wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Nowe przepisy wiążą wynagrodzenia kadry medycznej ZUS z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem brutto w gospodarce narodowej. Oznacza to, że płace będą automatycznie uwzględniały zmiany zachodzące na rynku pracy.

Ważne

Lekarze orzecznicy będą otrzymywać od 14,2 tys. zł do 20 tys. zł brutto. Z kolei wynagrodzenia pielęgniarek i pielęgniarzy będą mieściły się w przedziale od 10,7 tys. zł do 14,2 tys. zł brutto, a fizjoterapeutów od 11,6 tys. zł do 15,6 tys. zł brutto.

Ile zarabiają lekarze czy kadra medyczna w ZUS?

Wynagrodzenia zasadnicze brutto wynikające z nowych mnożników:

  • naczelny lekarz Zakładu: 17,8–26,7 tys. zł,
  • zastępca naczelnego lekarza zakładu: 16,5–24 tys. zł,
  • główny lekarz orzecznik: 16,5–24 tys. zł,
  • lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego: 15,1–21,4 tys. zł,
  • zastępca głównego lekarza orzecznika: 15,1–21,4 tys. zł,
  • lekarz orzecznik: 14,2–20 tys. zł,
  • pielęgniarka lub pielęgniarz: 10,7–14,2 tys. zł,
  • Fizjoterapeuta: 11,6–15,6 tys. zł.

Co oznaczają mnożniki dla pracowników?

ZUS dostosuje wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę do nowych zasad. Nowe rozwiązanie wprowadza przejrzyste zasady wynagradzania. Każde stanowisko ma określony przedział mnożników, a wysokość płacy pozostaje powiązana z sytuacją na rynku pracy.

Reforma większa niż same wynagrodzenia

Mnożniki są częścią szerokiej reformy orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Zmiany wprowadziła ustawa z grudnia 2025 r.

Nowe przepisy otworzyły m.in. możliwość wykonywania części zadań orzeczniczych przez specjalistów fizjoterapii oraz pielęgniarstwa. Uelastyczniły także zasady współpracy z kadrą medyczną. Lekarze orzecznicy, pielęgniarki, pielęgniarze i fizjoterapeuci mogą pracować na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy o świadczenie usług.

Zróżnicowane zostały również kwalifikacje wymagane od lekarzy orzeczników. Obok lekarzy specjalistów w ZUS mogą pracować także lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne oraz lekarze z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Orzecznictwo ZUS obsługuje miliony spraw

Orzecznictwo lekarskie odgrywa kluczową rolę w systemie zabezpieczenia społecznego. Lekarze orzecznicy wydają orzeczenia niezbędne do ustalania prawa do rent, świadczeń rehabilitacyjnych, dodatków związanych z niezdolnością do samodzielnej egzystencji oraz wielu innych świadczeń.

Ważne

Obecnie ZUS zatrudnia na podstawie umów o pracę 649 lekarzy, którzy wykonują pracę w wymiarze 496 etatów. W tej grupie znajduje się 441 lekarzy orzeczników realizujących zadania w wymiarze 310 etatów.

Dodatkowo ZUS współpracuje na podstawie umów o świadczenie usług z: 25 lekarzami orzecznikami, 16 specjalistami fizjoterapii, 39 specjalistami pielęgniarstwa.

Przygotowanie do kolejnych zmian

Nowe zasady wynagradzania mają pomóc w budowaniu stabilnej kadry medycznej przed kolejnym etapem reformy. Od 2027 roku ZUS wprowadzi m.in. elektroniczne orzeczenia, możliwość przeprowadzania e-wizyt, jednolite zasady wydawania orzeczeń oraz maksymalne terminy ich wydawania. Zmiany mają uprościć procedury i przyspieszyć obsługę klientów.

Nowe zasady wynagradzania stanowią jeden z fundamentów tej reformy. Dzięki nim ZUS chce skuteczniej konkurować o specjalistów medycznych i zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu orzecznictwa w kolejnych latach.

Źródło: ZUS

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