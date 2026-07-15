Sprawdziliśmy aktualne stawki obowiązujące 15 lipca 2026 r. oraz porównaliśmy dodatki, możliwości awansu i system premiowy. Odpowiedź na pytanie, gdzie bardziej opłaca się dziś pracować, nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Zarobki w Lidlu i Biedronce 2026. Kto płaci więcej na start?

Przeglądając aktualne oferty pracy można odnieść wrażenie, że odpowiedź jest oczywista. Lidl oferuje wyższe wynagrodzenie już na początku zatrudnienia. Osoba rozpoczynająca pracę jako pracownik sklepu może liczyć na 5600–6300 zł brutto miesięcznie, podczas gdy w Biedronce sprzedawca-kasjer otrzymuje 5300–5650 zł brutto. Na tym etapie przewaga Lidla wynosi od kilkuset do nawet blisko tysiąca złotych miesięcznie – zależnie od miejsca zatrudnienia i wysokości oferowanej stawki. Dla osób zmieniających pracę właśnie wysokość pierwszej pensji często przesądza o wysłaniu CV. Jednak oficjalne widełki pokazują jedynie część obrazu. Końcowe wynagrodzenie zależy także od systemu premiowego, dodatków oraz możliwości awansu.

Premie i benefity w Lidlu oraz Biedronce. To one mogą zdecydować o wysokości wypłaty

To właśnie tutaj różnice między obiema sieciami zaczynają się zacierać. W Biedronce pracownicy otrzymują nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. Firma przewiduje również:

premię miesięczną uzależnioną od wyników sklepu ,

, nagrodę za obecność,

podwyżki wynikające ze stażu pracy.

Pracownik z ponad trzyletnim doświadczeniem zarabia już 5450–5900 zł brutto, zanim zostaną doliczone premie. Lidl również stosuje system premiowy, ale mocniej eksponuje benefity pozapłacowe:

prywatną opiekę medyczną,

programy dla rodzin,

kartę sportową,

dodatkowe ubezpieczenia.

Dla części kandydatów takie świadczenia mają realną wartość finansową, choć nie są widoczne w ogłoszeniu o pracę.

Wyższa pensja nie zawsze oznacza większe zarobki. Taki wybór może się bardziej opłacać

Wyobraźmy sobie dwie osoby rozpoczynające pracę tego samego dnia. Pierwsza wybiera Lidla, bo otrzymuje wyższą pensję podstawową. Druga decyduje się na Biedronkę, licząc na premie i możliwość szybkiego awansu. Po kilku miesiącach różnica w miesięcznych zarobkach może okazać się znacznie mniejsza, niż wynikało z samych ogłoszeń. Jeśli sklep realizuje cele sprzedażowe, premie podnoszą rzeczywistą wypłatę. Z kolei w Lidlu większą wartość mogą mieć świadczenia pozapłacowe, z których korzysta cała rodzina pracownika.

Porównanie zarobków w Lidlu i Biedronce. Tabela wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach

Stanowisko Biedronka Lidl Sprzedawca / kasjer 5300–5650 zł brutto 5600–6300 zł brutto Po ponad 3 latach pracy 5450–5900 zł brutto wyższe wynagrodzenie wraz ze stażem Magazyn od 5500 zł brutto 5500–6350 zł brutto Zastępca kierownika od 5950 zł brutto zależnie od lokalizacji Kierownik sklepu od 7450 zł brutto indywidualne stawki

Komu bardziej opłaca się praca w Lidlu, a komu w Biedronce?

Lidl może być lepszym wyborem dla osób, które:

chcą otrzymać możliwie najwyższą pensję już na początku zatrudnienia,

zwracają uwagę na prywatną opiekę medyczną i benefity rodzinne,

planują pracę na stanowisku magazynowym.

Biedronka może okazać się korzystniejsza dla osób, które:

planują związać się z pracodawcą na kilka lat,

liczą na system premiowy i nagrody,

myślą o awansie na stanowisko zastępcy lub kierownika sklepu.

Nie oznacza to jednak, że jedna sieć jest zdecydowanie lepsza od drugiej. W praktyce wiele zależy od konkretnego sklepu, zespołu, organizacji pracy i lokalizacji.

Lidl czy Biedronka – gdzie bardziej opłaca się pracować w 2026 roku?

Jeżeli porównamy wyłącznie pensję podstawową, przewagę ma obecnie Lidl. Jeżeli jednak spojrzymy na całe wynagrodzenie – obejmujące premie, dodatki, benefity oraz możliwości rozwoju – różnice stają się znacznie mniejsze. Dla części pracowników bardziej opłacalny okaże się Lidl, dla innych lepszym wyborem będzie Biedronka.

Najważniejszy wniosek jest inny: obie sieci należą dziś do najlepiej wynagradzających pracowników w polskim handlu detalicznym. Jeszcze kilka lat temu pensje na podobnym poziomie były zarezerwowane głównie dla stanowisk specjalistycznych. Rosnąca konkurencja o pracowników sprawia, że dyskonty coraz częściej walczą już nie tylko wysokością wynagrodzenia, ale także jakością warunków zatrudnienia.

Zarobki w Lidlu i Biedronce 2026. Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Czy Lidl płaci więcej niż Biedronka?

Tak, jeśli porównamy wynagrodzenie początkowe pracowników sklepów. Lidl oferuje od 5600 do 6300 zł brutto, a Biedronka od 5300 do 5650 zł brutto.

Czy premie w Biedronce mogą zniwelować różnicę?

Tak. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zależy od premii, nagrody za obecność oraz wyników sklepu.

Gdzie magazynier zarobi więcej?

Obie sieci rozpoczynają wynagrodzenia od około 5500 zł brutto, jednak w Lidlu stawki sięgają 6350 zł brutto.

Czy obie firmy zatrudniają na umowę o pracę?

Tak. Zarówno Lidl, jak i Biedronka oferują pracownikom zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

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