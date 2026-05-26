Prawo pracy reguluje liczne przywileje kobiet. Jak przepisy chronią matki i z jakich uprawnień warto korzystać? Czy znasz je wszystkie? Wyliczamy również 13 zakazów - czego pracodawca nie może zrobić?
Szczególna ochrona kobiet w prawie pracy
Przepisy prawa pracy przede wszystkim chronią "słabszą" stronę stosunku pracy, jaką jest pracownik. Dodatkowo, szczególna ochrona należy się np. młodocianym, kobietom, osobom niepełnosprawnym. Konstytucja jak i prawo pracy nakazują równego traktowania kobiet i mężczyzn. Należy im się równe wynagrodzenie za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości. Natomiast sytuacja kobiet jest o tyle trudniejsza, że to one zachodzą w ciążę, a następnie zajmują się dziećmi zwykle przez dłuższy czas. Często konsekwencją poświęcenia rodzinie są mniejsze szanse na awans, niższe zarobki czy nawet wypadnięcie z rynku. Ustawodawstwo dąży do minimalizowania negatywnych efektów macierzyństwa poprzez szczególnego rodzaju przepisy ochronne i uprawnienia. Przy okazji Dnia Matki warto przyjrzeć się bliżej niektórym z nich. Jakie uprawnienia można wyliczyć w prawie pracy?
Uprawnienia matek w pracy
Zawsze warto skorzystać z przysługujących praw. Mają na celu ułatwianie godzenia życia prywatnego (zajmowania się domem i dziećmi zwykle przez kobiety) z zawodowym czy wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, m.in. poprzez ochronę kobiet przed zwolnieniem w trakcie urlopów związanych z urodzeniem dziecka. Oto lista najważniejszych uprawnień rodzicielskich wynikających z Kodeksu pracy i rozporządzeń:
- prawo do pracy zdalnej na preferencyjnych warunkach w przypadku wychowywania dziecka do 4. roku życia (art. 6719 § 6 Kodeksu pracy)
- prawo do przedłużenia do dnia porodu umowy o pracę zawartej na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3 Kodeksu pracy)
- zmiana rozkładu czasu pracy na okres ciąży w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przeniesienie pracownicy do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca zwalnia pracownicę z obowiązku świadczenia pracy na czas niezbędny (Art. 1781 Kodeksu pracy)
- przeniesienie do innej pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią zatrudnionej przy pracy wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2, wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, a jeżeli jest to niemożliwe, pracodawca zwalnia ją z obowiązku świadczenia pracy na czas niezbędny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 179 § 1 Kodeksu pracy)
- obowiązek dostosowania warunków pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią do wymagań określonych w przepisach lub ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2; jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, pracodawca przenosi pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwalnia ją z obowiązku świadczenia pracy na czas niezbędny z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 179 § 2 Kodeksu pracy)
- obowiązek z punktu 4. dotyczy również przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią wynikających z orzeczenia lekarskiego (art. 179 § 3 Kodeksu pracy)
- prawo do dodatku wyrównawczego w razie obniżenia wynagrodzenia wskutek zmiany warunków pracy, zmiany wymiaru czasu pracy i przeniesienia do innej pracy na podstawie art. 179 Kodeksu pracy (art. 179 § 4 Kodeksu pracy)
- prawo do urlopu macierzyńskiego (art. 180 Kodeksu pracy)
- prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego (art. Art. 1802 Kodeksu pracy)
- prawo do urlopu rodzicielskiego (art. Art. 1821a Kodeksu pracy)
- prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
- prawo do zasiłku opiekuńczego za czas zwolnienia lekarskiego na chore dziecko i innego członka rodziny
- urlopy dla pracownicy przysposabiającej dziecko lub przyjmującej dziecko na wychowanie (art. 183 Kodeksu pracy)
- prawo do urlopu wychowawczego (art. 186 Kodeksu pracy)
- prawo do skrócenia wymiaru czasu pracy dla mamy uprawnionej do urlopu wychowawczego (art. 1867 Kodeksu pracy)
- prawo do zatrudnienia po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu na warunkach nie mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby, gdyby pracownica nie korzystała z urlopu (art. Art. 1864 Kodeksu pracy)
- prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeśli nie mogą być wykonane po pracy (art. 185 § 2 Kodeksu pracy)
- prawo do przerw na karmienia dziecka piersią - dwie 30 minutowe przerwy przy zatrudnieniu powyżej 6 godzin dziennie (art. 187 Kodeksu pracy)
- prawo do 2 dni wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia (art. 188 Kodeksu pracy)
- prawo do elastycznej organizacji czasu pracy w przypadku wychowywania dziecka do 8. roku życia- np. praca zdalna, obniżony wymiar czasu pracy, inny system czasu pracy (art. 1881 Kodeksu pracy)
- prawo do urlopu okolicznościowego w przypadku ślubu dziecka (§ 15 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy)
- prawo do urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci dziecka (§ 15 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy)
800+. Świadczenie dla tego rodzica, przy którym sąd ustalił miejsce zamieszkania dziecka
Zakazy dotyczące zatrudniania kobiet
Szczególną rolę ochronną kobiet pełnią zakazy. Można wymienić:
- Zakaz wykonywania przez kobiety w ciąży i kobiety karmiące dziecko piersią prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią (Art. 176 § 1 Kodeksu pracy)
- Zakaz prowadzenia przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy w okresie ciąży, w okresie urlopu macierzyńskiego, a także od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego albo jego części – do dnia zakończenia tego urlopu (art. 177 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy)
- Zakaz wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy z pracownicą z poprzedniego punktu, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca tę pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy)
- Zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu; oraz wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy (art. Art. 1868 §1 Kodeksu pracy)
- Zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży w porze nocnej (art. 178 §1 Kodeksu pracy)
- Zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży w godzinach nadliczbowych (art. 178 §1Kodeksu pracy)
- Zakaz delegowania pracownicy w ciąży poza stałe miejsce pracy bez jej zgody (art. 178 §1 Kodeksu pracy)
- Zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży w przerywanym systemie czasu pracy bez jej zgody (art. 178 §1 Kodeksu pracy)
- Zakaz zatrudniania kobiety wychowującej dziecko w wieku do 8 lat w godzinach nadliczbowych bez jej zgody (art. 178 § 2 Kodeksu pracy) - dotyczy to również ojca
- Zakaz zatrudniania kobiety wychowującej dziecko w wieku do 8 lat w porze nocnej bez jej zgody (art. 178 § 2 Kodeksu pracy) - dotyczy to również ojca
- Zakaz zatrudniania kobiety wychowującej dziecko w wieku do 8 lat w przerywanym systemie czasu pracy bez jej zgody (art. 178 § 2 Kodeksu pracy) - dotyczy to również ojca
- Zakaz delegowania kobiety wychowującej dziecko w wieku do 8 lat poza stałe miejsce pracy bez jej zgody (art. 178 § 2 Kodeksu pracy) - dotyczy to również ojca
- Zakaz prac na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersi)
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dziennik Ustaw z 2014, poz. 1632)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersi (Dziennik Ustaw z 2017, poz. 796)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu