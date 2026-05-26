Sprawa nabrała rozgłosu po ujawnieniu korespondencji, z której wynika, że z wiedzy ekspertów związanych z giełdą kryptowalut korzystali przedstawiciele różnych państwowych instytucji. Jak potwierdził resort finansów, w grudniu 2024 roku Krajowa Szkoła Skarbowości zorganizowała internetowe szkolenie z udziałem przedstawicieli Zondacrypto.

To oznacza, że współpraca z podmiotem od lat obecnym w centrum zainteresowania organów nadzoru nie ograniczała się wyłącznie do wymiaru sprawiedliwości. Do grona uczestników dołączyli również funkcjonariusze odpowiedzialni za kontrolę przepływów finansowych, analizę ryzyka podatkowego i przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej.

W kontekście wdrażania europejskich regulacji rynku aktywów cyfrowych, w tym rozporządzenia MiCA, administracja publiczna intensyfikuje działania edukacyjne związane z kryptowalutami. To właśnie ten obszar staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe państwa.

Policja szkoliła się przez niemal siedem lat

Znacznie szerszy charakter miała współpraca z policją. Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że od stycznia 2018 roku do września 2024 roku odbyło się 12 szkoleń poświęconych rynkowi kryptowalut.

W zajęciach uczestniczyli funkcjonariusze policji, w tym przedstawiciele Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Prelegentami byli eksperci związani z BitBayem, Zonda Global i Zondacrypto.

To szczególnie istotne z uwagi na rosnące znaczenie cyberprzestępczości finansowej. Kryptowaluty od lat stanowią przedmiot zainteresowania organów ścigania ze względu na możliwość wykorzystywania ich do prania pieniędzy, finansowania nielegalnych działań czy ukrywania źródeł pochodzenia środków.

Szkolenia miały dotyczyć mechanizmów działania rynku aktywów cyfrowych, analizy blockchaina, identyfikacji przepływów transakcyjnych oraz metod wykrywania potencjalnych nadużyć.

Postępowania prokuratorskie wobec dawnego BitBaya

Najwięcej pytań budzi jednak zbieżność czasowa. W okresie, gdy przedstawiciele spółki edukowali funkcjonariuszy państwowych, prokuratura prowadziła postępowania dotyczące działalności samej giełdy.

Pierwsze śledztwo ruszyło w 2018 roku po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego. Dotyczyło ono podejrzeń prowadzenia działalności bez wymaganych zezwoleń oraz problemów związanych z obowiązkami sprawozdawczymi.

Kolejne postępowanie rozpoczęto w 2022 roku. Dotyczyło ono głośnej sprawy zaginięcia, a następnie śmierci Sylwestra Suszka – twórcy BitBaya. Okoliczności tego zdarzenia przez długi czas pozostawały przedmiotem intensywnego zainteresowania śledczych i opinii publicznej.

W międzyczasie firma przeszła istotne zmiany organizacyjne i wizerunkowe. Marka BitBay została zastąpiona nazwą Zondacrypto, a spółka rozpoczęła ekspansję zagraniczną, rozwijając działalność na rynkach europejskich.

Rynek kryptowalut pod silniejszym nadzorem

Eksperci rynku finansowego podkreślają, że współpraca administracji państwowej z podmiotami działającymi na rynku nowych technologii nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym. Kryptowaluty to obszar wymagający specjalistycznej wiedzy, której urzędnicy często nie są w stanie zdobyć wyłącznie w ramach wewnętrznych struktur.

Jednocześnie pojawia się pytanie o standardy doboru partnerów szkoleniowych. Szczególnie wtedy, gdy chodzi o firmy objęte zainteresowaniem organów ścigania lub funkcjonujące w obszarze podwyższonego ryzyka regulacyjnego.

W dobie zaostrzania europejskich regulacji i wzrostu znaczenia nadzoru nad cyfrowymi aktywami podobne przypadki mogą stać się impulsem do stworzenia bardziej przejrzystych zasad współpracy między sektorem publicznym a branżą kryptowalutową.