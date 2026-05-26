„Stany Zjednoczone dopuściły się rażącego naruszenia zawieszenia broni w regionie Hormozgan w ciągu ostatnich 48 godzin. (...) Iran uważa reżim USA za odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje tych agresywnych i nieuzasadnionych działań” – przekazał resort w oświadczeniu.

Armia USA poinformowała w poniedziałek, że zaatakowała irańskie łodzie próbujące rozmieścić miny, a także przybrzeżne wyrzutnie rakiet. Określiła to jako działania w samoobronie. Do incydentu doszło w rejonie portowego miasta Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz.

Irańskie media poinformowały we wtorek rano, że w rejonie Bandar Abbas słychać było eksplozje.

Tego samego dnia własne oświadczenie opublikował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Poinformował, że jego jednostki obrony powietrznej po „precyzyjnym monitoringu wywiadowczym” zestrzeliły amerykański dron MQ-9 nad Zatoką Perską. Dodał, że obrona powietrzna zmusiła dron RQ-4 i myśliwiec F-35 do opuszczenia irańskiej przestrzeni powietrznej.

IRGC ostrzegł armię USA przed jakimkolwiek naruszeniem zawieszenia broni i oświadczył, że ma „uzasadnione i zdecydowane” prawo do odwetu.

W wojnie między USA i Izraelem a Iranem, rozpoczętej 28 lutego izraelsko-amerykańskim atakiem na ten kraj, od 8 kwietnia obowiązuje rozejm ogłoszony przez Waszyngton i Teheran. Strony prowadzą rozmowy mające doprowadzić do zakończenia konfliktu.(PAP)