Emeryt może nie płacić za śmieci, ale trzeba złożyć oświadczenie, a mało kto o tym wie

Kiedy emeryt nie musi płacić za wywóz śmieci?

Najdalej idącą ulgą jest całkowite zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami. Nie wynika ono jednak z samego wieku ani pobierania emerytury. Najczęściej dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość przez dłuższy czas pozostaje niezamieszkana i nie są w niej wytwarzane odpady.

Może się tak zdarzyć między innymi wtedy, gdy samotny senior przebywa przez kilka tygodni lub miesięcy w szpitalu, sanatorium, domu pomocy społecznej, wyjechał za granicę albo czasowo mieszka u rodziny. W takiej sytuacji nie można jednak po prostu przestać opłacać rachunków. Konieczne jest zgłoszenie tego faktu w urzędzie gminy lub miasta i dopełnienie wymaganych formalności.

Oświadczenie i nowa deklaracja śmieciowa oraz dodatkowe dokumenty

Każda gmina ustala własne zasady dokumentowania czasowej nieobecności mieszkańca. Zwykle trzeba złożyć nową deklarację dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami oraz oświadczenie, które powinno zawierać dane właściciela, adres nieruchomości, datę, od której lokal pozostaje pusty oraz okres, w którym lokal będzie niezamieszkany.

Gmina ma prawo zweryfikować prawdziwość takiego oświadczenia, analizując na przykład zużycie mediów, jak energia elektryczna czy woda. W zależności od samorządu urzędnicy mogą poprosić także o dokument potwierdzający pobyt w szpitalu, domu opieki lub innym ośrodku. Czasami wymagane jest również oświadczenie, że w mieszkaniu nie powstają odpady komunalne. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy opłata może zostać zawieszona.

Gdzie znaleźć wzór oświadczenia i deklarację śmieciową?

Wzory formularzy są zazwyczaj dostępne na stronie internetowej gminy lub w jej siedzibie. Najłatwiej pobrać je ze strony internetowej urzędu miasta lub gminy. W wielu miejscach dokumenty można również złożyć elektronicznie za pośrednictwem ePUAP lub osobiście w urzędzie. Przed wizytą warto sprawdzić, jakie dokumenty będą wymagane w konkretnej gminie.

A co z mieszkańcami bloków?

W budynkach wielorodzinnych formalności związane z opłatami za śmieci prowadzi wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, dlatego w pierwszej kolejności warto zgłosić długotrwałą nieobecność do administracji budynku i zapytać, czy możliwa jest korekta opłat.

Lepiej nie przestawać płacić bez decyzji urzędu

Eksperci przypominają, że samodzielne zaprzestanie opłacania rachunków za śmieci może skończyć się powstaniem zaległości. Jeżeli urząd nie wyda decyzji o zwolnieniu lub zawieszeniu opłat, naliczane będą odsetki, a w skrajnych przypadkach sprawa może trafić do egzekucji administracyjnej. Dlatego najpierw warto upewnić się, czy przysługuje ulga, a dopiero później wstrzymać płatności.

Jeżeli wiadomo, że mieszkanie przez dłuższy czas będzie stało puste, z oświadczeniem najlepiej nie zwlekać. Przepisy nakładają obowiązek zgłoszenia zmian mających wpływ na wysokość opłaty, a możliwość uwzględnienia wniosku z mocą wsteczną nie jest gwarantowana. Wszystko zależy od okoliczności oraz zasad obowiązujących w danej gminie, dlatego formalności najlepiej dopełnić jeszcze przed wyjazdem lub niezwłocznie po zmianie miejsca zamieszkania.

W wielu gminach obowiązują również ulgi

Ustawa pozwala radom gmin wprowadzać własne zwolnienia i obniżki opłat za śmieci. Z tego powodu zasady mogą się znacząco różnić w zależności od miejsca zamieszkania. Najczęściej z preferencji mogą korzystać:

osoby o niskich dochodach,

seniorzy objęci lokalnymi programami osłonowymi,

osoby z niepełnosprawnościami,

rodziny wielodzietne,

właściciele domów jednorodzinnych kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku.

Nie istnieje jedna ogólnopolska zniżka dla wszystkich emerytów. Każdy samorząd może przyjąć własne rozwiązania. Część gmin prowadzi też programy osłonowe dla osób samotnych lub o najniższych dochodach, dzięki którym możliwe jest częściowe albo nawet całkowite zwolnienie z opłat. Dlatego warto sprawdzić uchwały dotyczące opłat za śmieci obowiązujące w swojej gminie.