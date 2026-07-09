20 tys. zł po drugim dziecku, 60 tys. zł po trzecim. Kto dostanie wsparcie?

Spłata rodzinna jest elementem programu rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Z rozwiązania mogą skorzystać osoby, które spłacają taki kredyt, a w czasie jego spłaty ich rodzina powiększy się o drugie lub kolejne dziecko. Wysokość wsparcia zależy od tego, które dziecko urodzi się już po podpisaniu umowy kredytowej:

20 tys. zł - po narodzinach drugiego dziecka,

60 tys. zł - po narodzinach trzeciego lub każdego kolejnego dziecka.

Nie ma znaczenia, ile dzieci rodzina miała w chwili zaciągania kredytu. Liczy się wyłącznie to, że powiększenie gospodarstwa domowego nastąpiło już po podpisaniu umowy kredytowej. Środki są przeznaczane na spłatę kapitału kredytu. Oznacza to, że zmniejsza się zadłużenie wobec banku, a w zależności od warunków umowy może obniżyć się rata albo skrócić okres spłaty.

Kiedy można dostać łącznie 80 tys. zł na spłatę kredytu?

Niektórzy kredytobiorcy mogą otrzymać w sumie 80 tys. zł wsparcia. Jest to możliwe wtedy, gdy w okresie spłaty rodzinnego kredytu mieszkaniowego rodzina powiększy się o dwoje dzieci. Po narodzinach drugiego dziecka przysługuje jednorazowa spłata części kredytu w wysokości 20 tys. zł. Jeżeli później, w czasie spłaty tego samego kredytu, urodzi się trzecie dziecko, rodzina może otrzymać kolejne 60 tys. zł. Łącznie daje to 80 tys. zł przeznaczone na spłatę kapitału kredytu mieszkaniowego.

Przykład Małżeństwo zaciągnęło rodzinny kredyt mieszkaniowy na budowę domu. Dwa lata później urodziło się drugie dziecko, dzięki czemu BGK spłacił 20 tys. zł kapitału kredytu. Po kolejnych trzech latach przyszło na świat trzecie dziecko. Rodzina otrzymała kolejne 60 tys. zł. Łącznie zadłużenie zostało zmniejszone o 80 tys. zł.

Nie każdy rodzic dostanie wsparcie. Kto nie skorzysta ze spłaty rodzinnej?

Samo urodzenie dziecka nie daje prawa do wsparcia. Spłata rodzinna przysługuje wyłącznie osobom, które spłacają rodzinny kredyt mieszkaniowy objęty przepisami ustawy. Z rozwiązania nie mogą skorzystać osoby posiadające zwykły kredyt hipoteczny zaciągnięty poza programem, nawet jeśli w czasie jego spłaty powiększy się rodzina.

Dlaczego nie każdy dostanie pełne 20 tys. zł lub 60 tys. zł?

Ustawa przewiduje, że spłata rodzinna nie może być wyższa niż pozostała do spłaty część kapitału rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Oznacza to, że jeżeli do spłaty pozostanie mniej niż 20 tys. zł lub 60 tys. zł kapitału, wsparcie zostanie ograniczone do wysokości pozostałego zadłużenia.

Nie tylko 80 tys. zł. Za kolejne dziecko można dostać następne 60 tys. zł

Choć najczęściej mówi się o 20 tys. zł po narodzinach drugiego dziecka i 60 tys. zł po narodzinach trzeciego, nie oznacza to, że jest to maksymalna kwota wsparcia. Z informacji publikowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynika, że spłata rodzinna w wysokości 60 tys. zł przysługuje jednorazowo na każde kolejne dziecko, które urodzi się lub zostanie przysposobione już po udzieleniu rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Oznacza to, że jeżeli w czasie spłaty kredytu rodzina powiększy się nie tylko o drugie i trzecie dziecko, ale także o czwarte czy piąte, może otrzymać kolejne spłaty rodzinne. Warunkiem jest dalsze spełnianie wymogów programu, w tym m.in. dalsza spłata rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w ustawie.

Przykład Małżeństwo zaciągnęło rodzinny kredyt mieszkaniowy na budowę domu. W trakcie spłaty kredytu urodziło się drugie dziecko, dzięki czemu BGK przekazał do banku 20 tys. zł na spłatę części kapitału. Dwa lata później rodzina powiększyła się o trzecie dziecko i otrzymała kolejne 60 tys. zł. Następnie urodziło się czwarte dziecko. W takiej sytuacji, po spełnieniu warunków programu, przysługuje następna spłata rodzinna w wysokości 60 tys. zł. Łączna wartość wsparcia może więc wynieść 140 tys. zł.

Warto jednak pamiętać, że wysokość każdej spłaty rodzinnej nie może przekroczyć pozostałej do spłaty części kapitału rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Jeśli zadłużenie będzie niższe niż przysługująca kwota wsparcia, BGK spłaci kredyt tylko do wysokości pozostałego kapitału.

20 tys. zł i 60 tys. zł nie trafi na konto rodziców. Gdzie idą pieniądze?

To jedna z najczęściej powtarzających się wątpliwości. Spłata rodzinna nie jest świadczeniem wypłacanym gotówką. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje środki bezpośrednio do banku obsługującego kredyt. Kredytobiorca nie może przeznaczyć tych pieniędzy na remont, wyposażenie domu czy inne wydatki.

Masz już mieszkanie? Sprawdź, czy nadal możesz dostać wsparcie

Co do zasady program jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają innej nieruchomości mieszkalnej. Ustawa przewiduje jednak wyjątki dla rodzin wychowujących dzieci. Rodzina posiadająca:

dwoje dzieci może mieć mieszkanie do 50 m²,

troje dzieci - do 75 m²,

czworo dzieci - do 90 m²,

pięcioro lub więcej dzieci - bez limitu powierzchni.

Na co można przeznaczyć rodzinny kredyt mieszkaniowy?

Program obejmuje nie tylko zakup mieszkania. Kredyt może zostać przeznaczony również na: budowę domu jednorodzinnego, zakup domu, wykończenie nieruchomości, zakup działki pod budowę czy nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Kiedy trzeba zwrócić 20 tys. zł lub 60 tys. zł do BGK?

Spłata rodzinna może podlegać zwrotowi. Stanie się tak m.in., gdy w ciągu 5 lat od otrzymania wsparcia kredytobiorca sprzeda nieruchomość, wynajmie ją osobie trzeciej albo przestanie wykorzystywać ją na własne cele mieszkaniowe. Zwrot jest wówczas obliczany proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca pięcioletniego terminu. Całość wsparcia trzeba natomiast oddać, jeżeli zostało ono uzyskane na podstawie nieprawdziwych informacji lub w związku z przestępstwem.

Bez tego warunku BGK nie spłaci części kredytu

Warunkiem uzyskania spłaty rodzinnej jest również to, aby umowa rodzinnego kredytu mieszkaniowego nadal obowiązywała i nie została wypowiedziana. Ustawa przewiduje również ograniczenia dotyczące wcześniejszej spłaty kredytu.

Gdzie złożyć wniosek o spłatę rodzinną? Nie robi się tego w BGK

O przyznanie rodzinnego kredytu mieszkaniowego oraz późniejszej spłaty rodzinnej nie występuje się bezpośrednio do BGK. Wszystkie formalności załatwia się w banku uczestniczącym w programie, który współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Czy trzeba składać osobny wniosek o 20 tys. lub 60 tys. zł?

Tak. Spłata rodzinna nie jest przyznawana automatycznie po narodzinach dziecka. Aby otrzymać wsparcie, kredytobiorca musi wystąpić z odpowiednim wnioskiem w banku, który udzielił rodzinnego kredytu mieszkaniowego i uczestniczy w programie BGK.

Lista warunków. Kto może dostać 20 tys. zł lub 60 tys. zł na spłatę kredytu?

Podsumowując, żeby otrzymać spłatę rodzinną, trzeba spełnić kilka warunków:

spłacać rodzinny kredyt mieszkaniowy,

powiększyć rodzinę o drugie lub kolejne dziecko już po zawarciu umowy kredytowej,

nie posiadać innego mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie),

prowadzić gospodarstwo domowe w Polsce,

mieć nadal obowiązującą umowę kredytową,

nie znajdować się w stanie upadłości.