Gazeta Prawna
Kraj

Sikorski ostrzega: Rosjanie znowu coś planują. „Mamy wiarygodne informacje”

Szef MSZ Radosław Sikorski
Szef MSZ: mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planująShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:50

Rosja może przygotowywać kolejne działania – powiedział w czwartek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej z szefem francuskiej dyplomacji. Jak zaznaczył, przekazywane ostrzeżenia mają na celu powstrzymanie Moskwy przed przeprowadzeniem ewentualnych prowokacji.

Skrót artykułu

Szefowie MSZ Polski i Francji Radosław Sikorski i Jean-Noel Barrot odpowiadali podczas czwartkowej konferencji prasowej na pytania dziennikarzy. Barrot był gościem honorowym czwartkowej Narady Kierowników Placówek Zagranicznych w polskim MSZ.

Ministrowie zostali zapytani m.in. o doniesienia mediów polskich i europejskich, które dotyczą zagrożenia ze strony Rosji i ostrzeżeń służb z tym związanych. Ostatnio różne media, w tym np. „Washington Post”, pisały, że Rosja aktywnie rozważa ataki na cele w NATO, a USA ostrzegły sojuszników o zagrożeniu.

Rosja prowadzi działania hybrydowe przeciw Polsce i Francji. Sikorski o zagrożeniach

Sikorski zastrzegł, że ministrowie nie komentują tego, co mówią służby. - Ale to, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową i kinetyczną przeciwko, i Francji , i Polski nie jest żadną tajemnicą - zaznaczył.

- To, że Rosjanie atakują nasze systemy rywalizacji partyjnej, naszą krytyczną infrastrukturę, czy używają statków floty cieni do mapowania infrastruktury krytycznej, to wszystko wiadomo. Ale także podpalenia, także ataki na tory, ataki dronami i wysyłanie szwadronów śmierci do zabijania wrogów Władimira Putina, wszystko to są wrogie działalności. My niczego takiego w Rosji nie robimy - mówił Sikorski.

Sikorski ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. „Mamy wiarygodne informacje”

Jak przypomniał, „Rosja przed inwazją na Ukrainę zamierzała wykonać prowokacje, klasyczne pod fałszywą flagą, po to aby dać sobie pretekst do inwazji”. - Wtedy przed tym ostrzegały służby Stanów Zjednoczonych i to odwiodło Rosję od wykonania tych prowokacji - zaznaczył szef polskiego MSZ.

- Dzisiaj, musi nam pan zaufać, nie tylko mnie, robią to też inne kraje, że mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują i celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie ich od wykonania tych prowokacji i oby tak się stało - dodał Sikorski, zwracając się do pytającego go dziennikarza.

Także szef MSZ Francji potwierdził, że „Francja i Polska od czterech lat są na celowniku Rosji, która wykazuje dużą agresywność w tych tzw. zakresach hybrydowych”. - Im bardziej Putin ma trudności na froncie i im bardziej jest zagrożony, tym więcej tych prowokacji generuje - zaznaczył Barrot.

Polska i Francja wobec Rosji. Ministrowie zapowiadają dalsze wsparcie Ukrainy

- Jak mamy na to reagować? Przede wszystkim zachowując zimną krew i nie odbiegając od swojej strategii, którą utrzymujemy od czterech lat: wywieramy presję na Rosję i przygotowujemy się do tego, co później, czyli wsparcie dla Ukrainy, także finansowe i wojskowe - dodał francuski minister. (PAP)

mja/ wni/ ugw/

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Radosław SikorskiRosjaataki hybrydowe

Powiązane

Ukraina ostrzegała dzień wcześniej. Rosja uruchomiła kampanię o Wołyniu
KrajRosja sięgnęła po najbardziej bolesny temat. Kampania ruszyła zgodnie z ostrzeżeniem
Radosław Sikorski
KrajRosja może testować Polskę i NATO. Sikorski: Kreml mógł zmienić plany po ostrzeżeniach
Atak na Polskę lub państwa bałtyckie? Rosja może sprawdzić reakcję NATO [POLSKA-EUROPA-ŚWIAT]
Polska-Europa-ŚwiatAtak na Polskę lub państwa bałtyckie? Rosja może sprawdzić reakcję NATO [POLSKA-EUROPA-ŚWIAT]

Najważniejsze

sąd najwyższy warszawa
PrawnikPrezydent Nawrocki powołał nową prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN
emerytury pieniądze ZUS gotówka
Emerytury i rentyChcesz mieć 4000 zł emerytury? ZUS nie pozostawia złudzeń. Wiemy, ile musisz zarabiać już dziś
Albert Gryszczuk - prezes Innovation AG i Adaptive Motors Poland
TechnologiePrezes AMP: "Rząd lubi skupiać się na państwowych spółkach – tak, jakby to od nich zależał polski przemysł i PKB. A tak nie jest"
Cezary Tomczyk
KrajŻołnierze USA wrócą do Polski. Cezary Tomczyk podał termin
CBA
Prawo karneCBA weszło do warszawskiego ratusza. Agenci zabezpieczają dokumenty w sprawie Szpitala Południowego
Niemcy przejmą pałeczkę w NATO od USA? [BLISKI ŚWIAT]
Bliski światNiemcy przejmą pałeczkę w NATO od USA? [BLISKI ŚWIAT]
Lekarze ze specjalizacją, ochroniarze, sprzedawcy na targowiskach - zawody, gdzie średnia wieku przekracza 50 lat
ZdrowieTo nie jest na rękę NFZ. Ujawnił bolesną prawdę o pracy lekarzy i bolączkach całego systemu
Pielęgniarka stoi obok lekarza
KrajBurza w szpitalach. Związek pielęgniarek chce zablokować podwyżki dla części personelu?
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381499mega.png