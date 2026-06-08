Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej rozpoczął jeden z największych naborów w tym roku. Formacja planuje przyjęcie łącznie nawet 230 osób – zarówno do służby przygotowawczej i stałej, jak i do nowej formy służby kontraktowej. Kandydaci mogą liczyć na wynagrodzenie sięgające prawie 6100 zł netto na początku kariery, a także na szereg dodatków i świadczeń finansowych.

Nabór do Straży Granicznej obejmujący aż 230 miejsc

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi rekrutację do służby w jednostce. W 2026 roku zaplanowano przyjęcie do 120 osób do służby przygotowawczej i stałej oraz do 110 osób do służby kontraktowej. Oznacza to, że formacja chce zasilić swoje szeregi nawet 230 nowymi funkcjonariuszami.

To jeden z największych naborów prowadzonych obecnie przez służby mundurowe w północno-wschodniej Polsce. Rozbudowa kadr ma związek nie tylko z bieżącymi potrzebami formacji, ale również z prowadzoną modernizacją Straży Granicznej i wzmacnianiem ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. W skali kraju do 2029 roku planowane jest zwiększenie liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej o około 3 tysiące osób.

Rekrutacja do Straży Granicznej krok po kroku

Osoby zainteresowane służbą muszą rozpocząć procedurę od rejestracji w internetowym module „Nabór do służby w SG”. Po założeniu konta kandydat ustala termin złożenia dokumentów z przedstawicielami Wydziału Kadr i Szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dokumenty przyjmowane są przede wszystkim w siedzibie oddziału przy ulicy generała Władysława Sikorskiego 78 w Kętrzynie. Kandydaci mogą je składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.15. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest również złożenie dokumentów w ostatnią sobotę miesiąca.

Dodatkowo w środy prowadzona jest obsługa kandydatów w placówkach Straży Granicznej w Braniewie, Gołdapi, Górowie Iławeckim, Olsztynie i Węgorzewie. W każdym przypadku konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie.

Test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów

Proces kwalifikacyjny nie ogranicza się wyłącznie do złożenia dokumentów. Kandydaci muszą przejść kilka etapów weryfikacji, w tym test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną.

W Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej test wiedzy odbywa się w formie pisemnej. Najbliższe terminy przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych wyznaczono na 18 oraz 25 czerwca. Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny wcześniej dopełnić wszystkich formalności związanych z rejestracją i dostarczeniem wymaganych dokumentów.

Kandydat do służby musi spełniać podstawowe wymagania określone ustawą. O przyjęcie może ubiegać się osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, korzystająca z pełni praw publicznych, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz ciesząca się nieposzlakowaną opinią.

Zarobki w Straży Granicznej i dodatkowe świadczenia

Jednym z głównych argumentów przemawiających za służbą są wynagrodzenia. Funkcjonariusz do 26. roku życia może liczyć na uposażenie wynoszące prawie 6100 zł netto miesięcznie. Osoby starsze otrzymują około 5600 zł netto.

Na tym jednak lista świadczeń się nie kończy. Funkcjonariusze otrzymują również świadczenie mieszkaniowe przekraczające 900 zł miesięcznie „na rękę”. Dodatkowo mogą korzystać ze zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby. Wysokość dopłaty zależy od odległości między miejscem zamieszkania a jednostką i wynosi od 140 do 220 zł miesięcznie.

W formacji funkcjonują także nagrody roczne, nagrody jubileuszowe oraz możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup mieszkania lub budowę domu. W praktyce oznacza to, że całkowita wartość świadczeń może być znacząco wyższa od podstawowego wynagrodzenia.

Służba kontraktowa coraz ważniejszym filarem formacji

Nowością, która przyciąga uwagę kandydatów, jest rozwijana służba kontraktowa. W przypadku Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przewidziano aż 110 miejsc właśnie w tej formule.

Rozwiązanie to ma pomóc w szybkim uzupełnianiu stanów osobowych formacji i zwiększaniu liczby funkcjonariuszy pełniących służbę na granicach. Podobne nabory prowadzą również inne oddziały Straży Granicznej, między innymi Podlaski Oddział Straży Granicznej, który także planuje przyjęcie setek nowych funkcjonariuszy do służby przygotowawczej oraz kontraktowej.