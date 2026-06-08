Tegoroczne wakacje przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania zatrudnieniem sezonowym. Dane rynku pracy pokazują, że liczba kandydatów przypadających na jedno ogłoszenie jest znacząco wyższa niż rok wcześniej. Szczególnie mocno wzrosła aktywność osób młodych, w tym maturzystów i studentów, którzy chcą wykorzystać wakacje do zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego oraz zgromadzenia środków przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Największym zainteresowaniem cieszą się stanowiska związane z gastronomią, handlem internetowym oraz prostymi pracami magazynowymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. W gastronomii liczba aplikacji wzrosła o 27 proc. rok do roku, co czyni ją jedną z najpopularniejszych branż wśród osób szukających wakacyjnego zatrudnienia.

Eksperci zwracają uwagę, że do grupy kandydatów coraz częściej dołączają również osoby aktywne zawodowo, które traktują pracę sezonową jako dodatkowe źródło dochodu. Coraz liczniejszą grupę stanowią także osoby po 40. roku życia oraz emeryci.

Mniej ofert pracy sezonowej w 2026 roku?

Choć rekrutacje trwają pełną parą, liczba ofert sezonowych jest niższa niż przed rokiem. Według danych rynku pracy spadek wynosi około 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Najwięcej ofert nadal pochodzi z gastronomii, która odpowiada za 31,7 proc. wszystkich ogłoszeń sezonowych. Kolejne miejsca zajmują:

rolnictwo i ogrodnictwo – 9,3 proc.,

budownictwo i remonty – 5,2 proc.,

handel – 5,1 proc.,

sprzątanie – 4,5 proc.

Pracodawcy najczęściej poszukują kelnerów, kucharzy, pokojówek, magazynierów, sprzedawców, hostess, animatorów czasu wolnego, pracowników przy zbiorach oraz osób do obsługi wydarzeń masowych.

Coraz większe znaczenie zdobywa również sektor e-commerce. Oferty związane z kompletowaniem zamówień, pakowaniem przesyłek i obsługą magazynów przyciągają nawet ponad dwa razy więcej kandydatów niż część stanowisk hotelarskich.

Zarobki w pracy sezonowej. Transport płaci najwięcej

Kluczowym argumentem dla kandydatów pozostaje wynagrodzenie. Mediana płac w pracy sezonowej wynosi obecnie około 5,5 tys. zł brutto miesięcznie.

W gastronomii przeciętne wynagrodzenie rozpoczyna się od około 5265 zł brutto miesięcznie. W wielu lokalach dochodzą jednak napiwki, które mogą zwiększyć realny dochód nawet o kilkadziesiąt procent.

Najwyższe stawki pojawiają się w sektorze transportu i dostaw. Niektóre firmy oferują kierowcom nawet 7,5 tys. zł brutto miesięcznie. Oznacza to możliwość uzyskania około 15 tys. zł brutto podczas dwumiesięcznej pracy wakacyjnej.

W przypadku umów zlecenia stawki godzinowe wahają się od minimalnej stawki wynoszącej 31,40 zł brutto za godzinę do nawet 50 zł brutto za godzinę przy bardziej wymagających zadaniach lub podczas obsługi dużych wydarzeń.

Zakwaterowanie i wyżywienie stają się standardem

Firmy coraz częściej konkurują nie tylko wysokością wynagrodzeń. Kandydaci zwracają uwagę na warunki zakwaterowania, możliwość otrzymania posiłków oraz elastyczność grafiku.

Liczba ofert zawierających darmowe zakwaterowanie wzrosła w ciągu roku o 14,5 proc. Jeszcze szybciej rośnie liczba pracodawców oferujących wyżywienie. W miejscowościach turystycznych niemal co piąta oferta zawiera obecnie taki pakiet.

Dla osób wyjeżdżających nad morze lub w góry oznacza to możliwość znaczącego ograniczenia kosztów życia, a tym samym zwiększenia realnych zarobków.

Wielka Brytania nadal szuka pracowników sezonowych

Mimo zmian po Brexicie Wielka Brytania pozostaje jednym z najważniejszych kierunków sezonowej emigracji zarobkowej. Brytyjski system Seasonal Worker Visa pozwala podejmować pracę w ogrodnictwie i przy zbiorach nawet przez sześć miesięcy.

Największe farmy nadal rekrutują pracowników do zbiorów owoców miękkich. Przykładem jest Hall Hunter, jedna z największych brytyjskich firm zajmujących się produkcją truskawek, malin, borówek i jeżyn. Pracownicy otrzymują co najmniej brytyjską płacę minimalną wynoszącą od kwietnia 2026 r. 12,71 funta za godzinę, a nadgodziny są wynagradzane stawką 15,89 funta za godzinę. Średnie tygodniowe wynagrodzenie wynosiło tam około 560 funtów. Firma zapewnia również zakwaterowanie na terenie gospodarstw.

Aktualne oferty pracy w Wielkiej Brytanii

Oferta: Concordia Seasonal Workers Scheme

1. Zbieracz truskawek, malin i borówek – Hall Hunter

Lokalizacja: Berkshire i Surrey

Wynagrodzenie: minimum 12,71 GBP za godzinę, nadgodziny 15,89 GBP za godzinę

Zakwaterowanie: dostępne na farmie

Link do oferty: https://hallhunter.com/fruit-picking-jobs-uk/

2. Pracownik sezonowy przy zbiorach owoców – Hall Hunter

Lokalizacja: Sheeplands Farm

Wynagrodzenie: średnio około 560 GBP tygodniowo

Zakwaterowanie: na miejscu

Link do oferty: https://hallhunter.com/fruit-picking-jobs-uk/

3. Pracownik sezonowy Tesco – Southwold Queen Street Express

Lokalizacja: Southwold

Rodzaj pracy: obsługa sklepu

Forma zatrudnienia: Seasonal Colleague

Link do oferty: https://apply.tesco-careers.com/v2/job/search

4. Tesco Colleague – Rainham Shopping Centre Superstore

Lokalizacja: Gillingham

Rodzaj pracy: sklep wielkopowierzchniowy

Link do oferty: https://apply.tesco-careers.com/v2/job/search

5. Tesco Colleague – Burghfield Common Express

Lokalizacja: Reading

Rodzaj pracy: sklep osiedlowy

Link do oferty: https://apply.tesco-careers.com/v2/job/search

6. Warehouse Operative – Reading

Lokalizacja: Reading, Berkshire

Wynagrodzenie: od 15,47 do 28,32 GBP za godzinę

Link do oferty: https://www.staffline.co.uk/jobs/tesco

7. Warehouse Operative – Severn Beach

Lokalizacja: Bristol

Wynagrodzenie: od 15,08 do 27,60 GBP za godzinę

Link do oferty: https://www.staffline.co.uk/jobs/tesco

8. Warehouse Operative – Magor

Lokalizacja: Caldicot

Wynagrodzenie: od 14,58 do 21,87 GBP za godzinę

Link do oferty: https://www.staffline.co.uk/jobs/tesco

9. Warehouse Operative – Goole

Lokalizacja: Goole

Rodzaj pracy: centrum dystrybucyjne Tesco

Link do oferty: https://careers.tesco.com/en_GB/careers/SearchJobs/Warehouse%20Operative?12328=%5B586743%5D

10. HGV Class 1 Driver – Avonmouth

Lokalizacja: Avonmouth

Wynagrodzenie: od 19,27 do 35,26 GBP za godzinę

Link do oferty: https://www.staffline.co.uk/jobs/tesco

11. HGV Class 1 Driver – Bristol

Lokalizacja: Bristol

Wynagrodzenie: od 19,27 do 35,26 GBP za godzinę

Link do oferty: https://www.staffline.co.uk/jobs/tesco

12. HGV Class 1 Driver – Doncaster

Lokalizacja: Doncaster

Wynagrodzenie: od 18 do 24 GBP za godzinę

Link do oferty: https://www.staffline.co.uk/jobs/tesco

13. HGV Class 1 Driver – Goole

Lokalizacja: Goole

Wynagrodzenie: od 18 do 24 GBP za godzinę

Link do oferty: https://www.staffline.co.uk/jobs/tesco

14. Warehouse Operative – Barnsley

Lokalizacja: Barnsley

Wynagrodzenie: od 12,73 do 17,49 GBP za godzinę

Link do oferty: https://www.staffline.co.uk/jobs/logistics

15. Warehouse Operative – Walsall

Lokalizacja: Walsall

Wynagrodzenie: od 13,87 do 24,47 GBP za godzinę

Link do oferty: https://www.staffline.co.uk/jobs/logistics

16. Pracownik sezonowy przy zbiorach owoców – Hall Hunter