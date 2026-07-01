Postanowienia datowane na ostatni dzień czerwca zostały opublikowane zostały w Monitorze Polskim. Dotyczą one przedłużenia o kolejne miesiące funkcjonowania dwóch polskich kontyngentów wojskowych (PKW) działających za granicą.

PKW Irak. Misja przedłużona do końca 2025 roku

Pierwsze postanowienie dotyczy kontyngentu w Iraku - w jego ramach do 200 polskich żołnierzy i pracowników cywilnych bierze udział w działaniach Sił Globalnej Koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu; zajmowali się przede wszystkim szkoleniem Sił Bezpieczeństwa Iraku. Postanowienie prezydenta dopuszcza działania żołnierzy PKW Irak na terenie Jordanii, Kataru i Kuwejtu.

W marcu, w obliczu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, który swoim zasięgiem dotknął też Iraku, polskie władze w porozumieniu z sojusznikami działającymi w regionie podjęły decyzje o ewakuacji polskich żołnierzy z Iraku; do Polski powróciła wtedy większa część kontyngentu, zaś część z nich pozostała w Jordanii, by tam kontynuować misję.

Postanowienie prezydenta przedłużyło użycie polskiego kontyngentu w Iraku do końca bieżącego roku. Dokument wyznacza także maksymalną liczbę żołnierzy zaangażowanych w misję na 200; w poprzednim analogicznym dokumencie, wydanym w grudniu ub. roku, mowa była o 350 żołnierzach i pracownikach cywilnych.

Polscy żołnierze na Łotwie w ramach misji NATO

Drugie postanowienie dotyczy PKW stacjonującego na Łotwie. Stacjonuje tam polska kompania wojsk pancernych, która wchodzi w skład formowanej przez Kanadę natowskiej brygady w ramach natowskiej inicjatywy Forward Land Forces (FLF), przewidującej zwiększoną obecność lądowych wojsk sojuszników w państwa wschodniej flanki Sojuszu.

Postanowienie przedłuża użycie PKW na Łotwie do 30 listopada b.r. i przewiduje, że kontyngent ten nie przekroczy 320 osób. Dokument pozwala też na operowanie polskich żołnierzy w Estonii i na Litwie; wśród jego zadań wyznaczono rozwój sojuszniczych zdolności obronnych w czasie pokoju, zapewnianie odstraszania i bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, a razie konfliktu zbrojnego - realizację sojuszniczych zobowiązań do wspólnej obrony.

W skład wielonarodowych sił NATO na Łotwie, stacjonujących w tym kraju od 2017 r., wchodzą obecnie wojska z kilkunastu państw. Jesienią 2024 roku jednostka awansowała do szczebla brygady; Łotwa jest pierwszym krajem na wschodniej flance, gdzie Sojusz utworzył grupę bojową tej wielkości. Pełną gotowość bojową ma osiągnąć w 2026 r., przy docelowej liczbie ponad 3500 żołnierzy z krajów sojuszniczych. Oprócz Kanadyjczyków i Polaków w jej skład wchodzą żołnierze m.in. z Włoch, Albanii, Słowenii, Hiszpanii i Danii, a od początku tego roku również Szwecji. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz kilkukrotnie zapowiadał w ostatnich miesiącach, że Polska będzie dążyła do zwiększenia swojej obecności w ramach natowskich oddziałów na Łotwie.(PAP)

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