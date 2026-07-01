Umorzenie śledztwa ws. dwóch wież. Prokuratura wyjaśnia decyzję

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że 25 czerwca, wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego, umorzone zostało wszczęte 10 lutego ub.r. śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna, działce w Warszawie. Decyzję o umorzeniu podjęła prok. Małgorzata Szeroczyńska - zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie. Początkowo śledztwo prowadziła prok. Ewa Wrzosek.

Pełnomocnik pokrzywdzonego w tej sprawie austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, mec. Roman Giertych, zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa. Według niego, „znamienne jest też to, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie odsunęła od prowadzenia tej sprawy prokurator Ewę Wrzosek tylko dlatego, że PiS wykorzystało śmierć Barbary Skrzypek do oskarżeń wobec prokuratora i pełnomocników pokrzywdzonego”.

W środę na stronie internetowej warszawskiej prokuratury regionalnej ukazało się oświadczenie prok. Adamajtys, w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wypowiedziami przedstawicieli środowisk prawniczych na temat postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie „dwóch wież”. W oświadczeniu podkreślono, że decyzję o umorzeniu śledztwa „wydał niezależny prokurator i jeśli zostanie zaskarżona, oceni ją niezawisły sąd”.

Prok. Adamajtys zaznaczyła, że „prokurator podejmuje decyzje procesowe w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy niezależnie od oczekiwań opinii publicznej, mediów czy polityków”. „Ta elementarna zasada wymaga przypomnienia w kontekście nieakceptowalnego kwestionowania prawa prokuratora do podejmowania niezależnych decyzji, jak również poziomu tych komentarzy, noszących cechy insynuacji” - zaznaczyła szefowa warszawskiej prokuratury regionalnej.

Przypomniała również, że prok. Ewa Wrzosek była referentem w sprawie „dwóch wież” w czasie swojej delegacji do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. „W związku z niezłożeniem przez Panią prokurator oświadczenia o wyrażeniu zgody na dalsze delegowanie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, delegacja Pani prokurator wygasła z dniem 24 czerwca 2025 r., co skutkowało również zmianą referenta omawianego postępowania” - dodała prok. Adamajtys.

Sprawa dwóch wież. Prokurator krajowy reaguje na krytykę

Wcześniej w środę prokurator krajowy Dariusz Korneluk w oświadczeniu wyraził stanowczy sprzeciw wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej wypowiedzi oraz prezentowanych stanowisk, które - jak zaznaczył - „w ocenie prokuratorów należy odczytywać jako podważanie prawa prokuratorów do podejmowania niezależnych decyzji, a tym samym kwestionowanie jednego z fundamentów funkcjonowania prokuratury w demokratycznym państwie prawa”. W stanowisku nie wskazano, do jakich spraw i wypowiedzi się odnosi.

Prok. Korneluk dodał, że personalne atakowanie prokuratora wyłącznie z powodu podjętej przez niego decyzji jest niedopuszczalne oraz zaapelował do osób i instytucji profesjonalnie zajmujących się stosowaniem prawa o rozwagę przy formułowaniu opinii.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba podkreślił we wtorkowym komunikacie, że śledztwo ws. „dwóch wież” dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie „nie mniejszej niż 1 300 000 euro”, przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna.

Chodziło o wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd co do posiadania uprawnień do podejmowania decyzji w imieniu tej spółki, zamiaru realizacji inwestycji w postaci budynku wysokościowego na nieruchomości usytuowanej w Warszawie przy ul. Srebrnej oraz zamiaru wywiązania się wobec pokrzywdzonego z zapłaty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w imieniu spółki, polegającego na podjęciu się działań związanych z przygotowaniem tej inwestycji. Prok. Skiba podał, że śledztwo umorzono „wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”.

Ponadto śledztwo dotyczyło sprawy przyjęcia 7 lutego 2018 r. korzyści majątkowej w kwocie 50 tys. zł przez członka Rady Fundacji „Instytut im. Lecha Kaczyńskiego” w zamian za „nadużycie udzielonych mu uprawnień i niedopełnienie ciążących na nim obowiązków”, co mogło wyrządzić Fundacji szkodę majątkową. Również w tej sprawie prokuratura stwierdziła, iż „czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”.

Inny umorzony wątek dotyczył „nakłaniania” w lutym 2018 r. Birgfellnera do udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 100 tysięcy zł. członkowi Rady Fundacji „Instytut im. Lecha Kaczyńskiego”, a następnie ułatwienia udzielenia mu 50 tys. zł korzyści majątkowej i jej przyjęcia „w zamian za nadużycie przez Radę udzielonych jej uprawnień lub niedopełnienie ciążących na niej obowiązków”.

Roman Giertych zapowiada zażalenie na decyzję prokuratury

Mec. Giertych zapowiadając na X złożenie zażalenia na decyzję prokuratury, podkreślił jednocześnie: „Prokurator Małgorzata Szeroczyńska, która pomimo przegranej w sądzie nie dopatrzyła się dwa tygodnie temu przestępstwa w tym jak dwóch rosłych policjantów złamało drobnej nastolatce rękę za to, że protestowała w obronie prawa do demonstracji kobiet przeciwko wyrokowi TK, dzisiaj, zgodnie z tym czego się spodziewałem po uchylaniu 80 proc. moich pytań do Jarosława Kaczyńskiego, umorzyła śledztwo w sprawie II wież”.

„W sprawie II wież oczywiście składamy zażalenie, ale bez uchylenia przez TK przepisów, które zabetonowały prokuraturę dla PiS, nawet wygrana w sądzie, jak widać na przykładzie dziewczyny z ręką w tytanie, nie spowoduje żadnej refleksji po stronie prokuratorów” - podkreślił Giertych.

Na początku czerwca br. w sprawie tzw. dwóch wież jako świadek przesłuchany został prezes PiS Jarosław Kaczyński.

O śledztwie było głośno m.in. w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek. Wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zmarła 15 marca ub.r. Wcześniej, 12 marca, była przesłuchiwana jako świadek w tym właśnie śledztwie.

W sprawie wszczęto śledztwo, w ramach którego w charakterze świadków wezwani zostali m.in. prowadząca wówczas to postępowanie prok. Wrzosek oraz Jarosław Kaczyński. Na początku grudnia ub.r. poinformowano o umorzeniu śledztwa ws. nieumyślnego spowodowania śmierci Skrzypek. Ustalono, że nie doszło do działań osób trzecich, zgon nastąpił w wyniku zawału, a stres związany z przesłuchaniem nie miał wpływu na jej śmierć. (PAP)

ef/ par/