Renta wdowia 2026. Jak połączyć świadczenia, żeby ZUS wypłacił najwięcej? [PRZYKŁADY]

Nowe zasady łączenia świadczeń. Dla kogo dodatkowe pieniądze?

Rewolucja w prawie pozwala uprawnionym emerytom pobierać dwa świadczenia jednocześnie - własne oraz rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. W latach 2025-2026 wprowadzono tak zwany model kroczący. To oznacza, że to drugie, mniejsze świadczenie, które dobieramy jako bonus, wynosi na razie 15 proc. Kto może starać się o taką wypłatę w 2026 roku? Przede wszystkim trzeba osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet lub 65 lat dla mężczyzn. Kolejnym warunkiem jest to, aby do dnia śmierci partnera pozostawać w oficjalnym związku i we wspólności majątkowej. Dodatkowo prawo do renty rodzinnej po zmarłym nie mogło powstać wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wspomnianego wieku emerytalnego. Ostatnim warunkiem jest zmieszczenie się w odgórnym limicie finansowym.

15 proc. z własnej emerytury czy z renty po małżonku? Co się bardziej opłaca?

Złota zasada nowego prawa jest bardzo prosta: zawsze zatrzymujesz 100 proc. tego świadczenia, które jest wyższe. Do niego dorzucasz 15 proc. z drugiego, skromniejszego przelewu. Zobacz, jak to działa w praktyce na trzech konkretnych sytuacjach życiowych.

Wariant pierwszy: Niska emerytura własna i wysoka renta po mężu

Wyobraźmy sobie panią, której własna emerytura wynosi 2000 zł brutto, a renta rodzinna po zmarłym mężu to 3000 zł brutto. W tym przypadku najbardziej opłaca się wybrać jako główne świadczenie rentę po mężu. Pani otrzyma ją w pełnej wysokości, czyli 3000 zł. Do tego ZUS dorzuci 15 proc. z jej własnej emerytury, co daje dodatkowe 300 zł. Łączna nowa wypłata wyniesie więc 3300 zł brutto miesięcznie, a czysty zysk to 300 zł.

Wariant drugi: Wysoka emerytura własna i niska renta po żonie

Załóżmy teraz sytuację pana, który ma dobrą własną emeryturę w wysokości 4000 zł brutto, natomiast renta po jego zmarłej żonie wynosi 2500 zł brutto. Tutaj oczywiście lepiej zostać przy swoim wyższym świadczeniu podstawowym i pobierać je w 100 proc. Jako bonus pan dobierze 15 proc. z renty po żonie, co przełoży się na dodatkowe 375 zł. W sumie jego co miesięczny przelew z ZUS wzrośnie do kwoty 4375 zł brutto, czyli zyska na czysto 375 zł.

Wariant trzeci: Dwa równe świadczenia (Uwaga na limit!)

Co w sytuacji, gdy oba świadczenia są identyczne? Jeśli własna emerytura wynosi 3500 zł brutto i renta po zmarłym partnerze również wynosi 3500 zł brutto, wybór nie ma znaczenia dla końcowego wyniku. Senior bierze jedno świadczenie w całości, a z drugiego wyciąga 15 proc., czyli 525 zł. Nowa pensja od ZUS wyniesie w tym przypadku 4025 zł brutto miesięcznie, a czysty zysk to właśnie 525 zł.

Uwaga na pułapkę. ZUS zetnie zbyt wysokie przelewy

Od 1 marca 2026 roku minimalna emerytura w kraju wzrosła do 1978,49 zł brutto, co daje około 1800,43 zł na rękę. Ta kwota ma ogromne znaczenie dla osób, które wyliczyły sobie wysokie świadczenia. Przepisy mówią jasno: suma połączonych emerytur nie może być wyższa niż trzykrotność najniższego świadczenia. Oznacza to, że maksymalny limit wypłaty renty wdowiej w 2026 roku to dokładnie 5935,47 zł brutto (około 5340 zł netto). Jeśli z Twoich osobistych kalkulacji wyjdzie kwota choćby o złotówkę wyższa, urzędnicy bezwzględnie obetną nadwyżkę do tego poziomu. Pieniądze powyżej tego progu po prostu przepadają.

Jak dostać dodatkowe pieniądze? Instrukcja krok po kroku

Kluczem do kasy z ZUS jest oficjalny wniosek na formularzu ERWD, czyli Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Dokumenty można dostarczyć do urzędu na trzy wygodne sposoby. Pierwszym jest droga internetowa poprzez zalogowanie się na portal PUE ZUS (eZUS). Drugim sposobem jest wysłanie tradycyjnego listu poleconego pocztą. Trzecia opcja to złożenie papierów osobiście na biurku w najbliższym oddziale ZUS. Trzeba jednak pamiętać o ważnej rzeczy: aby ZUS połączył konta, musisz mieć formalnie przyznane prawo do obu emerytur. Jeśli do tej pory nie pobierałeś renty rodzinnej po zmarłym, musisz najpierw - lub jednocześnie z drukiem ERWD - złożyć wniosek o rentę rodzinną na formularzu ERR. Nowe, wyższe przelewy ruszą od miesiąca, w którym poprawnie wypełnione papiery trafią do urzędników.

Co przyniesie rok 2027? Szykuje się automatyczna podwyżka

Od 1 stycznia 2027 roku wskaźnik renty wdowiej wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Na szczęście tutaj ominą Cię uciążliwe formalności, ponieważ ZUS dokona ponownego przeliczenia automatycznie z urzędu. Nie trzeba będzie pisać żadnych nowych podań. Co to oznacza dla portfela? Jeśli renta po małżonku wynosi 3000 zł brutto, to w 2026 roku dopłata wynosiła 450 zł. Od stycznia 2027 roku podskoczy ona do 750 zł brutto, więc czysty zysk wzrośnie o kolejne 300 zł miesięcznie. Wraz z nowym rokiem w górę pójdzie też maksymalny limit. Według rządowych szacunków opartych na prognozach inflacji, potrójna minimalna emerytura w 2027 roku osiągnie pułap około 6170 zł brutto. Dokładną kwotę poznamy jednak dopiero na początku 2027 roku, gdy GUS opublikuje oficjalny wskaźnik marcowej waloryzacji.

Czerwone światło od ZUS. Kto nie dostanie ani grosza?

Urzędnicy wydadzą decyzję odmowną w kilku konkretnych przypadkach. Pieniądze nie zostaną przyznane, jeżeli śmierć małżonka nastąpiła zbyt wcześnie - czyli gdy kobieta owdowiała przed 55. rokiem życia, a mężczyzna przed 60. rokiem życia. Odmowę otrzymają też osoby, które same nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat). Renta wdowia nie przysługuje również wtedy, gdy w momencie śmierci partnera byliście Państwo po rozwodzie lub w orzeczonej przez sąd separacji. Na koniec warto pamiętać, że ponowne wyjście za mąż lub ożenek całkowicie i bezpowrotnie kasuje prawo do korzystania z renty wdowiej.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o rentę wdowią