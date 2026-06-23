Praca sezonowa 2026. Tyle naprawdę płacą nad morzem

Najnowsze dane ekspertów rynku pracy z Personnel Service pokazują jasno: praca sezonowa w Polsce stała się finansowym hitem. W wybranych sektorach studenci mogą liczyć na stawki przekraczające 50 zł netto za godzinę na czysto, a absolutni liderzy zestawienia wyciągają wielokrotność tej kwoty dzięki bonusom i napiwkom.

Koniec z wyjazdami na pracę sezonową? Rachunek zysków i strat mocno się zmienił

Przez lata domyślnym kierunkiem na wakacyjny zarobek były Niemcy, Holandia czy Wielka Brytania. Dzisiejsze realia gospodarcze sprawiły jednak, że młodzi Polacy coraz chętniej zostają w kraju. Kluczowe powody tej zmiany doskonale wyjaśnia ekspert rynku pracy.

– Dla wielu studentów dwa lub trzy miesiące intensywnej pracy w wakacje to możliwość zgromadzenia środków na sporą część roku akademickiego. Ma to szczególne znaczenie dla osób studiujących dziennie, które w trakcie semestru mają ograniczone możliwości pracy. Jeszcze kilka lat temu wyjazd na saksy był domyślnym wakacyjnym planem polskiego studenta. Dziś ten rachunek wygląda inaczej. Po odliczeniu kosztów życia za granicą i przy obecnych stawkach oferowanych m.in. w budownictwie, praca w Polsce bywa bardziej opłacalna. Dodatkowo osoby do 26. roku życia korzystają z ulg podatkowych, dzięki czemu większa część wynagrodzenia trafia bezpośrednio na ich konto – mówi Krzysztof Inglot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Outsourcingu i założyciel Personnel Service.

Absolutny król gastronomii. Kto zgarnia wynagrodzenie w wysokości 150 zł/h?

Na samym szczycie tegorocznego rankingu płac wylądował kelner. Choć podstawowa stawka w umowie przypomina inne sektory, to praca w kurortach turystycznych rządzi się swoimi prawami. Dodatkowe pieniądze od klientów sprawiają, że najlepsi pracownicy gastronomii inkasują nawet 150 zł netto za godzinę. Co więcej, właściciele lokali często kuszą darmowymi posiłkami lub darmowym noclegiem, co redukuje koszty utrzymania do zera.

Tuż za nimi plasuje się sektor budowlany, który latem wrzuca najwyższy bieg. Wykwalifikowani fachowcy to towar reglamentowany. Uczący się robotnik budowlany dostanie od 39 do 75 zł netto za godzinę, podczas gdy osoby powyżej 26. roku życia mogą liczyć na 30-60 zł netto.

Podium zamykają opiekunki do dzieci. Rodzice szukają wsparcia na czas urlopów i płacą nawet 63 zł netto za godzinę, nierzadko oferując wspólny wyjazd do luksusowych kurortów i pełne wyżywienie. Często są to zarobki wypłacane bezpośrednio „do ręki”.

Gdzie dają najwyższe wynagrodzenia? Oficjalny ranking stawek godzinowych (netto w PLN)

Zawód Osoby powyżej 26 lat Osoby uczące się (do 26 lat) Kelner (razem z napiwkami) 25 - 150 zł 31 - 150 zł Pracownik budowlany 30 - 60 zł 39 - 75 zł Opiekunka do dzieci 25 - 63 zł 25 - 63 zł Hostessa / Obsługa koncertów 26 - 35 zł 31 - 57 zł Instruktor sportów wodnych 27 - 50 zł 37 - 55 zł Pracownik magazynu i logistyki 26 - 31 zł 32 - 50 zł Zbieracz owoców i warzyw 25 - 30 zł 31 - 45 zł Wychowawca na koloniach 25 - 27,5 zł 31 - 40,5 zł Sprzedawca lodów / Gastro sezonowe 26 - 28 zł 31 - 36 zł Recepcjonista w hotelu 25 - 29 zł 31 - 34,5 zł

Festiwale, plaże i wielkie hale. Gdzie jeszcze czekają dobre pieniądze?

Kalendarz imprez plenerowych i festiwali pęka w szwach, dlatego hostessy oraz obsługa eventowa mają ręce pełne roboty, zarabiając do 57 zł netto za godzinę. Z kolei fani aktywnego wypoczynku wybierają zawód instruktora sportów wodnych (np. SUP czy kitesurfing) – tu stawki dla młodzieży dobijają do 55 zł netto, pozwalając łączyć pasję z grubym portfelem.

Ogromny ruch widać też w magazynach i logistyce napędzanej przez e-commerce. Przykładowo we Wrocławiu i innych dużych centrach logistycznych uczeń zarobi nawet 50 zł netto za godzinę.

Tradycyjne zajęcia, takie jak zbiór owoców, praca jako wychowawca na obozie czy sprzedaż lodów, gwarantują stabilne zyski w granicach 31-45 zł netto dla osób z indeksem. Zestawienie zamykają hotelowi recepcjoniści, którzy mogą liczyć na maksymalnie 34,5 zł za godzinę pracy. Jedno jest pewne – tegoroczne lato w Polsce daje młodym gigantyczne pole do podreperowania domowego budżetu.

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