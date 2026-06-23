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Rynek pracy

Praca sezonowa 2026. Tyle naprawdę płacą nad morzem

Kobieta i mężczyzna porządkują stoliki
Ile można zarobić na pracy sezonowej w Polsce? Okazuje się, że wynagrodzenia ostro poszły w góręShutterStock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 12:24

Tego nikt się nie spodziewał. Wakacyjny zarobek w kraju stał się właśnie absolutnym hitem, a wyjazd za granicę stracił sens. W tym sezonie w Polsce studenci bez problemu wyciągają ponad 50 zł na czysto za godzinę pracy. To jednak nic przy absolutnych liderach nowego rankingu płac – ich stawki zwalają z nóg dzięki ukrytym bonusom. Zobacz, w jakich branżach płacą teraz najwięcej.

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Najnowsze dane ekspertów rynku pracy z Personnel Service pokazują jasno: praca sezonowa w Polsce stała się finansowym hitem. W wybranych sektorach studenci mogą liczyć na stawki przekraczające 50 zł netto za godzinę na czysto, a absolutni liderzy zestawienia wyciągają wielokrotność tej kwoty dzięki bonusom i napiwkom.

Koniec z wyjazdami na pracę sezonową? Rachunek zysków i strat mocno się zmienił

Przez lata domyślnym kierunkiem na wakacyjny zarobek były Niemcy, Holandia czy Wielka Brytania. Dzisiejsze realia gospodarcze sprawiły jednak, że młodzi Polacy coraz chętniej zostają w kraju. Kluczowe powody tej zmiany doskonale wyjaśnia ekspert rynku pracy.

– Dla wielu studentów dwa lub trzy miesiące intensywnej pracy w wakacje to możliwość zgromadzenia środków na sporą część roku akademickiego. Ma to szczególne znaczenie dla osób studiujących dziennie, które w trakcie semestru mają ograniczone możliwości pracy. Jeszcze kilka lat temu wyjazd na saksy był domyślnym wakacyjnym planem polskiego studenta. Dziś ten rachunek wygląda inaczej. Po odliczeniu kosztów życia za granicą i przy obecnych stawkach oferowanych m.in. w budownictwie, praca w Polsce bywa bardziej opłacalna. Dodatkowo osoby do 26. roku życia korzystają z ulg podatkowych, dzięki czemu większa część wynagrodzenia trafia bezpośrednio na ich konto – mówi Krzysztof Inglot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Outsourcingu i założyciel Personnel Service.

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Absolutny król gastronomii. Kto zgarnia wynagrodzenie w wysokości 150 zł/h?

Na samym szczycie tegorocznego rankingu płac wylądował kelner. Choć podstawowa stawka w umowie przypomina inne sektory, to praca w kurortach turystycznych rządzi się swoimi prawami. Dodatkowe pieniądze od klientów sprawiają, że najlepsi pracownicy gastronomii inkasują nawet 150 zł netto za godzinę. Co więcej, właściciele lokali często kuszą darmowymi posiłkami lub darmowym noclegiem, co redukuje koszty utrzymania do zera.

Tuż za nimi plasuje się sektor budowlany, który latem wrzuca najwyższy bieg. Wykwalifikowani fachowcy to towar reglamentowany. Uczący się robotnik budowlany dostanie od 39 do 75 zł netto za godzinę, podczas gdy osoby powyżej 26. roku życia mogą liczyć na 30-60 zł netto.

Podium zamykają opiekunki do dzieci. Rodzice szukają wsparcia na czas urlopów i płacą nawet 63 zł netto za godzinę, nierzadko oferując wspólny wyjazd do luksusowych kurortów i pełne wyżywienie. Często są to zarobki wypłacane bezpośrednio „do ręki”.

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Gdzie dają najwyższe wynagrodzenia? Oficjalny ranking stawek godzinowych (netto w PLN)

Zawód

Osoby powyżej 26 lat

Osoby uczące się (do 26 lat)

Kelner (razem z napiwkami)

25 - 150 zł

31 - 150 zł

Pracownik budowlany

30 - 60 zł

39 - 75 zł

Opiekunka do dzieci

25 - 63 zł

25 - 63 zł

Hostessa / Obsługa koncertów

26 - 35 zł

31 - 57 zł

Instruktor sportów wodnych

27 - 50 zł

37 - 55 zł

Pracownik magazynu i logistyki

26 - 31 zł

32 - 50 zł

Zbieracz owoców i warzyw

25 - 30 zł

31 - 45 zł

Wychowawca na koloniach

25 - 27,5 zł

31 - 40,5 zł

Sprzedawca lodów / Gastro sezonowe

26 - 28 zł

31 - 36 zł

Recepcjonista w hotelu

25 - 29 zł

31 - 34,5 zł

Festiwale, plaże i wielkie hale. Gdzie jeszcze czekają dobre pieniądze?

Kalendarz imprez plenerowych i festiwali pęka w szwach, dlatego hostessy oraz obsługa eventowa mają ręce pełne roboty, zarabiając do 57 zł netto za godzinę. Z kolei fani aktywnego wypoczynku wybierają zawód instruktora sportów wodnych (np. SUP czy kitesurfing) – tu stawki dla młodzieży dobijają do 55 zł netto, pozwalając łączyć pasję z grubym portfelem.

Ogromny ruch widać też w magazynach i logistyce napędzanej przez e-commerce. Przykładowo we Wrocławiu i innych dużych centrach logistycznych uczeń zarobi nawet 50 zł netto za godzinę.

Tradycyjne zajęcia, takie jak zbiór owoców, praca jako wychowawca na obozie czy sprzedaż lodów, gwarantują stabilne zyski w granicach 31-45 zł netto dla osób z indeksem. Zestawienie zamykają hotelowi recepcjoniści, którzy mogą liczyć na maksymalnie 34,5 zł za godzinę pracy. Jedno jest pewne – tegoroczne lato w Polsce daje młodym gigantyczne pole do podreperowania domowego budżetu.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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