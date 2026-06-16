Gazeta Prawna
Prawo pracy

Koniec z milczeniem po rozmowie o pracę? Petycja już w Sejmie

Kandydaci do pracy czekający na korytarzu na swoją kolej
Polacy mają dość milczenia firm po rekrutacjiShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 16:31

Wysyłanie CV, udział w rozmowie kwalifikacyjnej, chęć pokazania się z jak najlepszej strony, a potem... cisza. Ten powszechny problem kandydatów, znany jako „ghosting rekrutacyjny”. Wkrótce jednak ignorowanie potencjalnych pracowników może stać się nielegalne. Czy Polaków czeka rekrutacja w zatrudnieniu?

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Masz dość milczenia po rozmowie? Polacy powiedzieli „basta” i kierują petycję do Sejmu

Do Sejmu trafiła petycja obywatelska dotycząca wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy. Dokument, zarejestrowany pod sygnaturą BKSP-153-X-983/26, został skierowany do sejmowej Komisji do Spraw Petycji 13 maja 2026 roku. Autorzy petycji domagają się podjęcia inicjatywy ustawodawczej. Celem jest wprowadzenia ustawowego obowiązku przekazywania informacji zwrotnej osobom, które wzięły udział w rozmowie kwalifikacyjnej o wynikach rekrutacji.

Autorzy petycji wprost diagnozują problem jako zjawisko niszczące rynek pracy. Wskazują, że brak informacji zwrotnej odbiera kandydatom szansę na wyciągnięcie wniosków na przyszłość i daje silne poczucie braku szacunku ze strony potencjalnego pracodawcy.

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Jeśli nowe przepisy weszłyby w życie, pracodawca zostałby objęty restrykcyjnymi zasadami. Jakimi?

  • Obowiązkowy komunikat: Pracodawca będzie musiał przekazać kandydatom informację o wyniku rekrutacji (zarówno pozytywnym, jak i negatywnym) każdemu kandydatowi, z którym przeprowadził rozmowę.
  • Krótkie uzasadnienie: W przypadku odrzucenia kandydatury, firma będzie zobowiązana do podania zwięzłego powodu odmowy.
  • Sztywny termin: Na dopełnienie tego obowiązku rekruterzy dostaną 14 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Dowolna, ale udokumentowana forma: Informację będzie można przekazać mailowo, telefonicznie lub tradycyjnym pismem – kluczowe jest to, żeby fakt ten był łatwy do zweryfikowania.
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Wielu pracodawców i przedsiębiorców może obawiać się, że nowe przepisy to kolejne obciążenie, a w przypadku złożonych rekrutacji wprowadzenie takiego wymogu będzie niemożliwe do zrealizowania. Autorzy projektu uspokajają jednak, że zmiana nie wymaga wielkich nakładów finansowych ani organizacyjnych.

Co więcej, jak podkreślają, podobne standardy i obowiązki prawne funkcjonują z powodzeniem w wielu innych krajach europejskich, gdzie kultura rekrutacyjna stoi na znacznie wyższym poziomie. Nowe prawo w Polsce ma przede wszystkim wyrównać pozycję pracownika i pracodawcy oraz skończyć z lekceważeniem ludzi poświęcających swój czas na procesy rekrutacyjne.

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Co teraz zrobi Sejm? Decyzja posłów może Kodeks pracy

Petycja czeka obecnie na analizę i decyzję posłów zasiadających w sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Jeśli zyska ich aprobatę, Komisja może przygotować własny projekt nowelizacji Kodeksu pracy i skierować go do dalszych czytań w Sejmie.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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