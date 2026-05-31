Masz 65 lat i 40 lat stażu pracy? Taką emeryturę możesz otrzymać z ZUS

Wysokość Twojego przyszłego świadczenia zależy bezpośrednio od zgromadzonego kapitału oraz kwot wpłacanych składek przez cztery dekady. Na ostateczny przelew wpływa również moment złożenia wniosku oraz coroczne waloryzacje przeprowadzane przez państwo.

Jak ZUS oblicza emeryturę dla 65-latka?

Polski system emerytalny działa według prostej zasady zdefiniowanej składki. Cały kapitał początkowy wyliczony za lata pracy przed 1999 rokiem oraz wszystkie składki zebrane na koncie i subkoncie ZUS są sumowane.Uzyskaną w ten sposób kwotę urzędnicy dzielą przez średnie dalsze trwanie życia. Wskaźnik ten jest wyrażony w miesiącach i publikowany co roku pod koniec marca w oficjalnych tablicach Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Im większa suma na koncie i im późniejszy wiek dezaktywacji zawodowej, tym wyższa kwota comiesięcznego przelewu.

Konkretne kwoty. Ile dostaniesz przy minimalnych i średnich zarobkach?

Długi staż pracy na poziomie 40 lat daje pewność, że wyliczona emerytura nie spadnie poniżej ustawowego minimum. Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura w Polsce wynosi dokładnie 1978,49 zł brutto. Jeżeli przez 40 lat Twoje zarobki oscylowały wokół płacy minimalnej, ZUS przyzna świadczenie wynoszące około 2050 zł do 2200 zł brutto. W ujęciu netto, czyli po odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej wynoszącej 9 proc., otrzymasz na rękę od 1865 zł do 2002 zł. Świadczenia do wysokości 2500 zł brutto są zwolnione z podatku dochodowego PIT. Osoby, które przez całą karierę zawodową osiągały zarobki zbliżone do średniej krajowej, mogą liczyć na znacznie większe sumy. Przy stabilnej pracy za przeciętne wynagrodzenie zgromadzony kapitał pozwala uzyskać świadczenie w granicach od 6900 zł do 7200 zł brutto. Po potrąceniu składki zdrowotnej oraz 12-procentowego podatku dochodowego PIT, kwota netto do wypłaty wyniesie od około 5480 zł do 5700 zł na rękę.

Waloryzacja kont w czerwcu. Kiedy najlepiej złożyć wniosek w ZUS?

Wybór odpowiedniego momentu na zakończenie pracy ma znaczenie dla wielkości Twojego portfela, ale krążący latami mit o tzw. "pułapce czerwcowej" jest już przeszłością. Przepisy zostały zmienione i składanie wniosku w czerwcu jest w pełni bezpieczne oraz korzystne dla przyszłego emeryta. W czerwcu ZUS przeprowadza coroczną, bardzo wysoką waloryzację składek i kapitału początkowego. Oficjalne wskaźniki na ten rok są wyjątkowo atrakcyjne: stan konta głównego rośnie o 9,81 proc., natomiast stan subkonta aż o 10,61 proc. ZUS przy obliczaniu emerytury w czerwcu (oraz w kolejnych miesiącach) uwzględnia już te nowe, znacznie wyższe kwoty bazowe, co podnosi ostateczne świadczenie o kilkaset złotych miesięcznie do końca życia.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi gwarantowana emerytura minimalna z ZUS? Od 1 marca 2026 roku minimalne świadczenie emerytalne to dokładnie 1978,49 zł brutto. Przekłada się to na kwotę 1800,43 zł netto wypłacaną bezpośrednio na konto seniora.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ZUS dopłacił do emerytury minimalnej? Należy osiągnąć powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowo wymagany jest staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe) wynoszący minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Osoba mająca 40 lat stażu spełnia ten warunek z dużym zapasem.

Czy od mojej emerytury zostanie potrącony podatek dochodowy? Podatek dochodowy PIT w wysokości 12 proc. płacą wyłącznie osoby, których emerytura przekracza 2500 zł brutto miesięcznie (podatek jest naliczany od kwoty powyżej tego progu). Świadczenia do 2500 zł brutto są zwolnione z PIT i obciążone tylko 9-procentową składką zdrowotną.

Gdzie mogę sprawdzić dokładną wysokość swoich składek? Wszystkie informacje o zgromadzonym kapitale są dostępne w wersji elektronicznej. Wystarczy zalogować się na swój profil na platformie eZUS (Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS) i wejść w zakładkę informującą o stanie konta ubezpieczonego. Jeśli planujesz złożyć wniosek, warto sprawdzić dokładny stan swoich składek w systemie eZUS. Możesz również skorzystać z pomocy doradców emerytalnych w placówkach ZUS, aby upewnić się, czy posiadasz wszystkie dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia i kapitał początkowy sprzed 1999 roku.