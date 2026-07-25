Rządowy serwis przypomina, że odnawianie certyfikatów w mObywatelu jest czynnością rutynową, która odbywa się cyklicznie. Procedura ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom i lepszej ochrony ich cyfrowych dokumentów.

Nie przegap kluczowej daty. Potem mogą być problemy

Cała procedura jest dziecinnie prosta. Wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel, cała reszta zostanie wykonana automatycznie. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Logowanie nie może nastąpić do 5 sierpnia tego roku.

Na co warto zwrócić uwagę? Na pojawiające się w aplikacji komunikaty. Jak informuje serwis info.mobywatel.gov.pl po zalogowaniu możemy się spodziewać wiadomości o odświeżeniu dokumentów. Nie jest to jednak nic, czego należy się bać, bo jak czytamy w rządowym serwisie, jest to standardowy element całej procedury.

Co się stanie jeśli nie zalogujemy się do 5 sierpnia?

Problemy z użytkowaniem aplikacji mObywatel mogą się pojawić, jeśli nie zalogujemy się do 5 sierpnia 2026 roku. Wygasną bowiem dotychczasowe certyfikaty, a odzyskanie pełnego dostępu do wszystkich dokumentów będzie wymagało więcej zachodu.

Dalsze kroki będą uzależnione od tego, z jakiego dokumentu będziemy chcieli skorzystać. W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej będziemy musieli ponowić proces uwierzytelniania. Jak to zrobić? Trzeba będzie to uczynić za pomocą Węzła Krajowego np. przez Profil Zaufany, e-dowód albo bankowość elektroniczną.

Warto pamiętać, że brak logowania w wyznaczonym terminie może spowodować, że pozostałe dokumenty w aplikacji mObywatel mogą zostać unieważnione. Wówczas konieczne będzie wejście w szczegóły każdego z nich i ręczne wykonanie aktualizacji.

5 sierpnia to też ważna data dla studentów

O logowaniu do 5 sierpnia 2026 roku muszą także pamiętać studenci, którzy korzystają z aplikacji mLegitymacja. Jeśli ich dokument będzie wymagał odświeżenia aplikacja mObywatel wyśle bezpośrednio powiadomienie.

Jeśli tak się stanie, konieczne będzie odwiedzenie dziekanatu swojej uczelni i poproszenie o wygenerowanie nowego kodu QR. Taki kod trzeba będzie następnie zeskanować i ponownie dodać legitymację studencką do aplikacji. Jeśli jednak studenci będą pamiętać o kluczowym terminie aktualizacji, unikną czasochłonnej procedury, a ich elektroniczne legitymacje zachowają ważność.