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Nie przegap tego terminu! Użytkownicy mObywatela mają czas tylko do 5 sierpnia

Aplikacja mObywatel
Ważny termin dla użytkowników aplikacji mObywatel. Czas mija 5 sierpnia, potem będą problemyShutterstock
Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 18:57

Miliony Polaków korzystających z aplikacji mObywatel musi pamiętać o tej dacie. Jak informuje rządowy serwis w sierpniu nastąpi aktualizacja certyfikatów bezpieczeństwa. By móc korzystać z dobrodziejstw aplikacji i dostępu do wszystkich zawartych w niej dokumentów bez problemów trzeba najpóźniej do 5 sierpnia wykonać jedną czynność.

Skrót artykułu

Rządowy serwis przypomina, że odnawianie certyfikatów w mObywatelu jest czynnością rutynową, która odbywa się cyklicznie. Procedura ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa użytkownikom i lepszej ochrony ich cyfrowych dokumentów.

Nie przegap kluczowej daty. Potem mogą być problemy

Cała procedura jest dziecinnie prosta. Wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel, cała reszta zostanie wykonana automatycznie. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Logowanie nie może nastąpić do 5 sierpnia tego roku.

Na co warto zwrócić uwagę? Na pojawiające się w aplikacji komunikaty. Jak informuje serwis info.mobywatel.gov.pl po zalogowaniu możemy się spodziewać wiadomości o odświeżeniu dokumentów. Nie jest to jednak nic, czego należy się bać, bo jak czytamy w rządowym serwisie, jest to standardowy element całej procedury.

Co się stanie jeśli nie zalogujemy się do 5 sierpnia?

Problemy z użytkowaniem aplikacji mObywatel mogą się pojawić, jeśli nie zalogujemy się do 5 sierpnia 2026 roku. Wygasną bowiem dotychczasowe certyfikaty, a odzyskanie pełnego dostępu do wszystkich dokumentów będzie wymagało więcej zachodu.

Dalsze kroki będą uzależnione od tego, z jakiego dokumentu będziemy chcieli skorzystać. W przypadku mDowodu oraz Dokumentu ochrony czasowej będziemy musieli ponowić proces uwierzytelniania. Jak to zrobić? Trzeba będzie to uczynić za pomocą Węzła Krajowego np. przez Profil Zaufany, e-dowód albo bankowość elektroniczną.

Warto pamiętać, że brak logowania w wyznaczonym terminie może spowodować, że pozostałe dokumenty w aplikacji mObywatel mogą zostać unieważnione. Wówczas konieczne będzie wejście w szczegóły każdego z nich i ręczne wykonanie aktualizacji.

5 sierpnia to też ważna data dla studentów

O logowaniu do 5 sierpnia 2026 roku muszą także pamiętać studenci, którzy korzystają z aplikacji mLegitymacja. Jeśli ich dokument będzie wymagał odświeżenia aplikacja mObywatel wyśle bezpośrednio powiadomienie.

Jeśli tak się stanie, konieczne będzie odwiedzenie dziekanatu swojej uczelni i poproszenie o wygenerowanie nowego kodu QR. Taki kod trzeba będzie następnie zeskanować i ponownie dodać legitymację studencką do aplikacji. Jeśli jednak studenci będą pamiętać o kluczowym terminie aktualizacji, unikną czasochłonnej procedury, a ich elektroniczne legitymacje zachowają ważność.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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