Biuro prasowe Konferencji Episkopatu polski poinformowało w sobotę, że papież mianował ordynariusza sandomierskiego bp. Krzysztofa Nitkiewicza nowym członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Kim jest polski duchowny, który zasiądzie w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej?

Duchowny ukończył studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskawszy tytuł doktora. Przez niemal dwie dekady związany był ze służbą Stolicy Apostolskiej, pełniąc m.in. funkcję podsekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

Obecnie jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych oraz członkiem Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym.

Od 2009 r. jest także ordynariuszem sandomierskim. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Prawnej oraz Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Czym zajmuje się najwyższy sąd Watykanu?

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica jest najwyższym organem jurysdykcyjnym w Kościele katolickim, stanowiącym najwyższą instancję sądową oraz organ nadzorczy nad kościelnym wymiarem sprawiedliwości.

Do kompetencji trybunału należy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem trybunałów kościelnych na całym świecie oraz rozpatrywanie skarg na naruszenia procedur prawnych. Ponadto rozstrzyga on także spory administracyjne, rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych wydawanych przez dykasterie rzymskie oraz biskupów diecezjalnych.

Trybunał rozstrzyga również sprawy jurysdykcyjne, czyli kwestie sporne dotyczące właściwości sądów oraz spory kompetencyjne między organami kościelnymi.