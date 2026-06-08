Wiele osób z niepełnosprawnościami sprawdza jedynie stopień. Tymczasem na orzeczeniu znajduje się 10 tajemniczych punktów. To właśnie te cyfry określają wskazania do różnorakich przywilejów. Zobacz prosty przewodnik i sprawdź, czy korzystasz ze wszystkiego, co Ci się należy.
Tajemnicze kody od 1 do 10 w orzeczeniu. Zobacz, co oznaczają
Orzeczenie o niepełnosprawności wskazuje nie tylko na stopień czy symbol choroby, ale również określone wskazania. Na dokumencie znajduje się 10 punktów, które decydują o tym, na jakie wsparcie ze strony państwa może liczyć OzN. Co dokładnie oznaczają poszczególne cyfry? Wyjaśniamy krok po kroku.
Punkty 1-4: Czy można pracować z niepełnosprawnością i czy należą się szkolenia?
W tej części dokumentu określone są możliwości zawodowe i edukacyjne. Co istotne: w przypadku dzieci poniżej 16. roku życia w tych polach zawsze znajdzie się adnotacja „nie dotyczy”. Inaczej wygląda sytuacja w orzeczeniach osób starszych. W ich przypadku ukryte są tu następujące wytyczne:
- Punkt 1: wskazania do odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby.
- Punkt 2: wskazania do szkolenia, w tym specjalistycznego.
- Punkt 3: wskazania do zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej.
- Punkt 4: wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Kody 5-7: Darmowy sprzęt dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i wsparcie opiekuna
Te punkty są kluczowe dla uzyskania wsparcia rzeczowego oraz usług opiekuńczych. Dotyczą one osób w każdym wieku.
- Punkt 5: konieczność dofinansowania m.in. wózków, protez, aparatów słuchowych czy innych pomocy ułatwiających codzienne życie.
- Punkt 6: warunkuje korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych i terapeutycznych oferowanych przez OPS-y czy fundacje.
- Punkt 7: potwierdza, że dana osoba nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i wymaga stałej asysty kogoś drugiego.
Punkty 8-10: Dodatkowy pokój i karta parkingowa. Kto ma do nich prawo?
Ostatnia sekcja zawiera pozostałe wskazania. Odnoszą się one między innymi do uprawnień transportowych, mieszkaniowych oraz opiekuńczych o bardzo rygorystycznych obostrzeniach.
- Punkt 8: dotyczy konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Ten punkt dotyczy wyłącznie dzieci do 16. roku życia. W dokumentach osób dorosłych zawsze będzie tu widnieć wpis „nie dotyczy”.
- Punkt 9: wskazuje na spełnianie przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w Kodeksie drogowym. Warto pamiętać, że przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, punkt ten zostanie przyznany tylko przy konkretnych schorzeniach: wzroku (04-O), ruchu (05-R), neurologicznych (10-N) lub krążeniowo-oddechowych (07-S).
- Punkt 10: prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy głównie osób leżących i poruszających się na wózkach.
Warto wiedzieć: Dokładna analiza wskazań w orzeczeniu pozwala optymalnie wykorzystać system pomocy społecznej i PFRON. Jeśli OzN uważa, że zespół orzekający pominął ważne dla niej wskazanie, ma prawo odwołać się od decyzji w ustawowym terminie.
Niepełnosprawność zatrudnionego nie zwalnia pracodawcy z ubezpieczeń i ze składek
Źródło
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz.U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).
- www.gov.pl
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