Tajemnicze kody od 1 do 10 w orzeczeniu. Zobacz, co oznaczają

Orzeczenie o niepełnosprawności wskazuje nie tylko na stopień czy symbol choroby, ale również określone wskazania. Na dokumencie znajduje się 10 punktów, które decydują o tym, na jakie wsparcie ze strony państwa może liczyć OzN. Co dokładnie oznaczają poszczególne cyfry? Wyjaśniamy krok po kroku.

Punkty 1-4: Czy można pracować z niepełnosprawnością i czy należą się szkolenia?

W tej części dokumentu określone są możliwości zawodowe i edukacyjne. Co istotne: w przypadku dzieci poniżej 16. roku życia w tych polach zawsze znajdzie się adnotacja „nie dotyczy”. Inaczej wygląda sytuacja w orzeczeniach osób starszych. W ich przypadku ukryte są tu następujące wytyczne:

Punkt 1: wskazania do odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby.

wskazania do odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby. Punkt 2: wskazania do szkolenia, w tym specjalistycznego.

wskazania do szkolenia, w tym specjalistycznego. Punkt 3: wskazania do zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej.

wskazania do zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej. Punkt 4: wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Kody 5-7: Darmowy sprzęt dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i wsparcie opiekuna

Te punkty są kluczowe dla uzyskania wsparcia rzeczowego oraz usług opiekuńczych. Dotyczą one osób w każdym wieku.

Punkt 5: konieczność dofinansowania m.in. wózków, protez, aparatów słuchowych czy innych pomocy ułatwiających codzienne życie.

konieczność dofinansowania m.in. wózków, protez, aparatów słuchowych czy innych pomocy ułatwiających codzienne życie. Punkt 6: warunkuje korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych i terapeutycznych oferowanych przez OPS-y czy fundacje.

warunkuje korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych i terapeutycznych oferowanych przez OPS-y czy fundacje. Punkt 7: potwierdza, że dana osoba nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie i wymaga stałej asysty kogoś drugiego.

Punkty 8-10: Dodatkowy pokój i karta parkingowa. Kto ma do nich prawo?

Ostatnia sekcja zawiera pozostałe wskazania. Odnoszą się one między innymi do uprawnień transportowych, mieszkaniowych oraz opiekuńczych o bardzo rygorystycznych obostrzeniach.

Punkt 8: dotyczy konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Ten punkt dotyczy wyłącznie dzieci do 16. roku życia . W dokumentach osób dorosłych zawsze będzie tu widnieć wpis „nie dotyczy”.

dotyczy konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.Ten punkt . W dokumentach osób dorosłych zawsze będzie tu widnieć wpis „nie dotyczy”. Punkt 9: wskazuje na spełnianie przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w Kodeksie drogowym. Warto pamiętać, że przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, punkt ten zostanie przyznany tylko przy konkretnych schorzeniach: wzroku ( 04-O ), ruchu ( 05-R ), neurologicznych ( 10-N ) lub krążeniowo-oddechowych ( 07-S ).

wskazuje na spełnianie przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w Kodeksie drogowym. Warto pamiętać, że przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, punkt ten zostanie przyznany tylko przy konkretnych schorzeniach: wzroku ( ), ruchu ( ), neurologicznych ( ) lub krążeniowo-oddechowych ( ). Punkt 10: prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy głównie osób leżących i poruszających się na wózkach.

Warto wiedzieć: Dokładna analiza wskazań w orzeczeniu pozwala optymalnie wykorzystać system pomocy społecznej i PFRON. Jeśli OzN uważa, że zespół orzekający pominął ważne dla niej wskazanie, ma prawo odwołać się od decyzji w ustawowym terminie.

Niepełnosprawność zatrudnionego nie zwalnia pracodawcy z ubezpieczeń i ze składek

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