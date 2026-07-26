Gazeta Prawna
Prawo drogowe

Nawet 800 złotych mandatu za parkowanie na chodniku. Czy nowe przepisy wejdą w życie 1 sierpnia?

parkowanie na chodniku, samochody, ulica, miasto
800 złotych mandatu za takie parkowanie. Czy 1 sierpnia kierowców czeka rewolucja?Shutterstock
Aleksandra Gruszczyńska
28 minut temu

Koniec z parkowaniem na chodnikach czy ścieżkach rowerowych jest bliski. Już wkrótce za taki czyn może grozić mandat sięgający 800 złotych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało już projekt zmian w tej sprawie do konsultacji społecznych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zmiany mają szansę wejść w życie już 1 sierpnia tego roku.

Skrót artykułu

To może być skuteczny bat na bezmyślność i ignorancję kierowców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziało, że w najbliższym czasie planuje wprowadzić zmiany w regulacjach dotyczących wysokości mandatów za wybrane wykroczenia, w tym za nieprawidłowe parkowanie na chodnikach.

To odpowiedź na poselską interpelację. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zaznaczył, że ministerstwo uznaje argumentację posłanki Pauliny Matysiak i posła Franciszka Starczewskiego dotyczącą korekty obowiązujących przepisów.

Celem planowanej przez MSWiA zmiany jest zwiększenie wysokości kar za parkowanie w miejscach niedozwolonych i utrudniania dostępu pieszym do chodnika.

Rażąco niskie kary za nieprawidłowe parkowanie

Posłanka Paulina Matysiak w interpelacji zwróciła uwagę, że wysokość mandatów została ustalona w 2003 roku i od tego czasu nie uległa zmianie, mimo że w tym czasie minimalne wynagrodzenie znacząco wzrosło. Parlamentarzystka podkreśliła, że wysokość mandatów powinna zostać dostosowana do obecnych realiów ekonomicznych.

Przypomnijmy, obecnie za parkowanie na chodniku poza wyznaczonym do tego miejscem grozi mandat w wysokości 100 zł. Co ciekawe, kara za parkowanie bez ważnej opłaty w strefie płatnego parkowania może sięgać nawet kilkuset złotych.

Autorzy poselskiej interpelacji podkreślili, że choć przepisy precyzyjnie określają odległość, jaką kierowcy powinni zostawić na swobodne poruszanie się po chodniku, czyli 1,5 m, to niestety często ignorują zasady współżycia społecznego, parkując tam, gdzie jest im wygodniej. Tym samym blokują swobodny dostęp do chodnika, co w życiu codziennym znacząco utrudnia poruszenie się pieszym, osobom na wózkach inwalidzkich, czy rodzicom prowadzącym wózki z małymi dziećmi.

Projekt zmian w regulacjach dotyczących wysokości mandatów za wybrane wykroczenia zyskał poparcie samorządowców, RPO i miejskich aktywistów. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, mają szansę wejść w życie 1 sierpnia 2026 roku.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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