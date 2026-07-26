Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę późnym wieczorem w Berlinie. Nieznany sprawca wjechał rozpędzonym samochodem w tłum ludzi bawiących się w parku Tiergarten. Nie żyje co najmniej jedna osoba, a 16 jest rannych. Nieopodal odbywała się Parada Równości. Policja poszukuje sprawcy.
Niemieckie media podają, że stan zdrowia kilku rannych osób jest ciężki.
Zamach podczas Parady Równości
Do tragedii doszło w popularnym berlińskim parku Tiergarten, w samym centrum miasta, nieopodal Bramy Brandenburskiej oraz Placu Poczdamskiego.
Tabloid „Bild” podaje, powołując się na świadków, że w tłum ludzi wjechała biała furgonetka.
W sobotę w centrum Berlina miejsce miała wielotysięczna Parada Równości. Uczestnicy festiwalu świętowali w stolicy Niemiec Christopher Street Day. To jedno z największych tego typu dorocznych wydarzeń w Europie.
Po ataku impreza została zakończona, organizatorzy oraz policja apelowali do zgromadzonych o skierowanie się do domów. Służby zamknęły dostęp do okolicy Placu Poczdamskiego; trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Nic nie wiadomo na razie o motywach ataku.
W operację zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne. O sytuacji informowany jest na bieżąco kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Policja przekazała nowe informacje o sprawcy ataku
Niemiecka policja przekazała w niedzielę rano nowe informacje o sprawcy ataku.
- Podejrzany o przeprowadzenie ataku samochodem podczas sobotniej Parady Równości w Berlinie został zidentyfikowany jako członek berlińskiej „sceny islamistycznej”; nie został jeszcze aresztowany – powiedział rzecznik berlińskiej policji, Florian Nath.
Dodał, że „trwają działania przeciwko podejrzanemu”. Wyjaśnił, że policja przeprowadziła kilka operacji, w tym przeszukała jedno z mieszkań w dzielnicy Schoeneberg, ale „nie doszło do aresztowania, bo nikogo tam nie znaleziono”. Nath zastrzegł, że ze względu na toczące się śledztwo nie może podać dalszych informacji.
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