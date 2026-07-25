Mł. asp. Mateusz Piliński z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przekazał w sobotę, że w wyniku wypadku dwoje dzieci w wieku 9 i 11 lat zmarło. Z kolei GDDKiA w Łodzi dodała, że rannych zostało także sześć innych osób.Tragiczny wypadek na DK 74 w miejscowości Wójcin, między Sulejowem a Paradyżem. Nie żyje dwoje dzieci, rannych zostało sześć osób. To wynik zderzenia trzech aut osobowych. W akcji ratowniczej brał udział śmigłowiec LPR. Droga Piotrków - Kielce została zablokowana w obu kierunkach.

Policja bada okoliczności tragicznego wypadku

- Kierowca Peugeota jadąc drogą krajową 74 od Piotrkowa w kierunku Kielc zjechał z nieustalonych przyczyn na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z Toyotą, a później uderzył w Nissana. Dwoje jadących Peugeotem dzieci w wieku 9 i 11 lat pomimo resuscytacji zmarło na miejscu wypadku - przekazał Piliński.

W wyniku zdarzenia sześć innych osób zostało rannych, a na miejscu wciąż pracują ratownicy oraz policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

- Droga jest zablokowana w obu kierunkach - dodał Piliński. Policja jednak wprowadziła objazdy.

Według dyżurnego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA w Łodzi do wypadku doszło w sobotę ok. 18.30, a trasa między Sulejowem i Paradyżem może być zablokowana nawet do północy.

Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi informował, że w akcji ratowniczej brały udział dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz załoga helikoptera LPR, a także sześć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej z okolicy.