Mężczyzna zaatakował w piątek rano policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed siedzibą biura na warszawskim Ursynowie. Twierdził, że jest przez policjantów CBZC podsłuchiwany i prześladowany. W trakcie szarpaniny lekko rannych zostało trzech policjantów, jeden z nich uderzony został w nogę kastetem i został przewieziony do szpitala.

W sobotę wieczorem policja podała na X, że sprawca napaści usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania (w okresie od 12 kwietnia do 9 lipca br.) do pozbawienia życia obecnego komendanta CBZC młodszego inspektora Wojciecha Olszowego oraz innych funkcjonariuszy biura.

Jak poinformowano, decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące.