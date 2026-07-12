Gazeta Prawna
Kraj

Napadł na policjantów, teraz trafi do aresztu. Jest decyzja sądu

areszt aresztowanie
Zuchwały atak na policjantów w Warszawie. Sąd zdecydował ws. aresztu dla sprawcyShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 07:44

Jest decyzja sądu ws. aresztu dla sprawcy napaści na funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Mężczyzna napadł na policjantów w piątek na Ursynowie. Prokuratura postawiła mu już zarzuty.

Mężczyzna zaatakował w piątek rano policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed siedzibą biura na warszawskim Ursynowie. Twierdził, że jest przez policjantów CBZC podsłuchiwany i prześladowany. W trakcie szarpaniny lekko rannych zostało trzech policjantów, jeden z nich uderzony został w nogę kastetem i został przewieziony do szpitala.

W sobotę wieczorem policja podała na X, że sprawca napaści usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania (w okresie od 12 kwietnia do 9 lipca br.) do pozbawienia życia obecnego komendanta CBZC młodszego inspektora Wojciecha Olszowego oraz innych funkcjonariuszy biura.

Jak poinformowano, decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące.

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Źródło: PAP
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