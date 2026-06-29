Nowy dodatek do emerytury: ZUS wypłaca 500 zł miesięcznie. Sprawdź, czy mieścisz się w nowym progu.

Kto ma prawo do 500 plus dla seniora?

Świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane 500 plus dla emeryta, dedykowane jest osobom, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Głównym warunkiem jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oznacza to sytuację, w której senior z powodu stanu zdrowia wymaga stałej lub długotrwałej opieki drugiej osoby przy podstawowych czynnościach, takich jak zakupy, higiena czy przygotowywanie posiłków. Dodatkowo wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat i na stałe mieszkać w Polsce. Wbrew powszechnej opinii, nie ma górnego limitu wieku - o wsparcie mogą wnioskować zarówno młodsi, jak i starsi emeryci.

Jaki jest nowy próg dochodowy w ZUS?

Kluczowa zmiana przepisów dotyczy kryterium finansowego. Od marca nowy próg dochodowy uprawniający do świadczenia wynosi dokładnie 2687,67 zł brutto. Zastąpił on dotychczas obowiązującą kwotę 2552,39 zł brutto, co oznacza wzrost limitu o ponad 135 złotych. Dzięki temu osoby, których emerytura lub renta do tej pory minimalnie przekraczała stary próg, teraz mogą skutecznie ubiegać się o wypłatę środków z ZUS.

Jak działa zasada "złotówka za złotówkę"?

Warto wiedzieć, że kwota dodatku nie dla każdego wynosi równe 500 złotych. Pełne 500 zł na rękę otrzymają osoby, których suma pobieranych świadczeń publicznych nie przekracza 2187,67 zł brutto. Jeśli Twoja emerytura mieści się w przedziale między 2187,67 zł a 2687,67 zł brutto, ZUS zastosuje mechanizm redukcji. Świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia dolnego progu. Przykład wyliczenia wypłaty:

Jeśli Twoja emerytura wynosi 2300 zł brutto, to przekracza ona próg pełnej wypłaty o 112,33 zł.

ZUS odejmie tę wartość od maksymalnych 500 zł.

Twój nowy miesięczny dodatek wyniesie dokładnie 387,67 zł na rękę.

Jakie świadczenia wlicza się do limitu ZUS?

Ustalając prawo do dodatkowych 500 zł, urzędnicy biorą pod uwagę niemal wszystkie świadczenia finansowane ze środków publicznych. Do dochodu wliczają się emerytury i renty krajowe (ZUS, KRUS, mundurowe) oraz zagraniczne. Co bardzo ważne dla wielu seniorów - do limitu nie wlicza się dodatek pielęgnacyjny ani zasiłek pielęgnacyjny. Oznacza to, że pobieranie z urzędu dodatku dla osób powyżej 75. roku życia nie zablokuje Ci możliwości zdobycia ekstra 500 zł ze świadczenia uzupełniającego.

Jak złożyć wniosek, aby nie stracić pieniędzy?

Pieniądze nie są przyznawane automatycznie. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć w ZUS formularz ESUN. Jeśli nie posiadasz ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, musisz dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9 (wystawione przez lekarza maksymalnie miesiąc wcześniej) oraz posiadaną dokumentację medyczną (np. karty informacyjne ze szpitala, wyniki badań). Dokumenty można dostarczyć osobiście do placówki ZUS lub wysłać elektronicznie poprzez platformę PUE ZUS (eZUS). Osoby, które już pobierają to świadczenie, nie muszą składać dokumentów ponownie - ZUS sam dostosował kwoty do nowego progu. Nowy wniosek jest konieczny wyłącznie wtedy, gdy stare orzeczenie lekarskie straciło ważność lub dotychczasowa emerytura była zbyt wysoka, a obecny próg 2687,67 zł brutto pozwala na przyznanie dopłaty.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o 500 plus dla seniora

Czy 500 plus dla seniora jest opodatkowane? Nie. Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Od przyznanej kwoty urzędnicy nie potrącają również składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pieniądze są wypłacane w pełnej wysokości.

Czy komornik może zabrać 500 plus dla emeryta? Nie. Dodatek ten należy do katalogu świadczeń alimentacyjnych i socjalnych, które podlegają pełnej ochronie prawnej. Oznacza to, że kwota świadczenia uzupełniającego jest wolna od egzekucji komorniczej i nie może zostać zajęta na poczet jakichkolwiek zadłużeń seniora.

Czy 13. i 14. emerytura wliczają się do progu dochodowego? Nie. Przy wyliczaniu limitu uprawniającego do wypłaty dodatku, ZUS bierze pod uwagę regularne, miesięczne świadczenia brutto. Dodatkowe roczne wsparcie finansowe, czyli trzynasta i czternasta emerytura, jest ustawowo wyłączone z tego mechanizmu i nie wpływa na utratę prawa do 500 plus.

Czy emeryt z KRUS również może dostać świadczenie uzupełniające? Tak. O dodatek mogą ubiegać się nie tylko osoby pobierające świadczenia z ZUS, ale również rolnicy rozliczający się przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Procedura i kryteria dochodowe (próg 2687,67 zł brutto) są w obu instytucjach identyczne.

Czy dodatek pielęgnacyjny obniża kwotę 500 plus? Nie. Co niezwykle ważne, dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS m.in. automatycznie po 75. roku życia) oraz zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany przez gminę) nie są wliczane do dochodu. Senior może pobierać oba te świadczenia jednocześnie bez obawy o ucięcie wypłaty.