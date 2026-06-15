Za przyjęciem ustawy głosowało 415 posłów. Przeciw był jeden parlamentarzysta, a 20 wstrzymało się od głosu. Przygotowane przez rząd rozwiązanie stanowi jeden z elementów realizacji zobowiązań wynikających z Krajowego Planu Odbudowy i ma poprawić dostępność usług opiekuńczych dla starzejącego się społeczeństwa.

Polska należy do krajów, które w najbliższych latach będą mierzyć się z gwałtownym wzrostem liczby seniorów. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły coraz większą część społeczeństwa, co zwiększy zapotrzebowanie na usługi wspierające samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania.

Nowe przepisy mają ograniczyć konieczność kierowania osób starszych do placówek całodobowej opieki oraz umożliwić im dłuższe pozostanie we własnych domach.

Kto otrzyma bon senioralny?

Prawo do skorzystania z bonu senioralnego będą miały osoby spełniające łącznie określone warunki.

Uprawniony senior musi:

mieć ukończone 65 lat,

posiadać obywatelstwo Polski, państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

osiągać średni dochód nieprzekraczający 3410 zł.

Spełnienie kryterium dochodowego będzie jednym z kluczowych warunków przyznania wsparcia.

Wsparcie warte nawet 2150 zł miesięcznie

Choć maksymalna wartość bonu została określona na poziomie 2150 zł miesięcznie, senior nie otrzyma tych pieniędzy bezpośrednio na konto bankowe. Świadczenie będzie miało charakter niepieniężny.

Oznacza to, że gmina sfinansuje konkretne usługi świadczone w miejscu zamieszkania osoby starszej. Rozwiązanie ma zapewnić, że środki publiczne zostaną wykorzystane wyłącznie na cele opiekuńcze.

Zgodnie z ustawą bon senioralny będzie:

świadczeniem niepieniężnym,

przeznaczonym na usługi doraźne,

przyznawanym na okres nieprzekraczający dwóch tygodni,

ukierunkowanym na pomoc w codziennym funkcjonowaniu.

Zakres usług dla seniorów

Katalog usług finansowanych w ramach bonu obejmuje szeroki zakres wsparcia. Pomoc ma odpowiadać na najczęstsze potrzeby osób starszych, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie wykonywać wszystkich codziennych czynności.

Wśród usług przewidzianych przez ustawę znajdują się między innymi:

przygotowywanie posiłków,

pomoc w utrzymaniu porządku i wykonywaniu drobnych prac domowych,

wsparcie w zakresie higieny osobistej,

organizowanie i umawianie wizyt lekarskich,

pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych i formalnych,

wspieranie aktywności fizycznej,

pomoc w utrzymywaniu kontaktów społecznych i uczestnictwie w życiu lokalnej społeczności.

Eksperci zajmujący się polityką senioralną od lat wskazują, że właśnie takie usługi należą do najbardziej poszukiwanych form wsparcia przez osoby starsze mieszkające samodzielnie.

Bon senioralny z ważnymi ograniczeniami

Nowe świadczenie nie będzie dostępne dla wszystkich seniorów korzystających już z innych form publicznej opieki. Ustawodawca przewidział szereg wyłączeń mających zapobiec dublowaniu finansowania tych samych usług.

Bonu senioralnego nie będzie można łączyć m.in. z:

całodobową opieką w domu pomocy społecznej,

pobytem w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

pobytem w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

wybranymi usługami opiekuńczymi finansowanymi ze środków publicznych,

świadczeniem pielęgnacyjnym,

specjalnym zasiłkiem opiekuńczym.

Rząd argumentuje, że takie rozwiązanie pozwoli skierować środki przede wszystkim do osób, które nie korzystają obecnie z rozbudowanego systemu opieki instytucjonalnej.

Wdrożenie programu w latach 2026–2028

Uruchomienie bonu senioralnego nie nastąpi jednocześnie w całym kraju. Program ma być wdrażany etapami.

W pierwszej kolejności wsparcie pojawi się w gminach, gdzie dostęp do publicznych usług opiekuńczych dla seniorów jest obecnie najmniejszy lub nie istnieje wcale. Za organizację pomocy będą odpowiadały samorządy, które staną się wykonawcami zadań wynikających z ustawy.

Pierwszy program rządowy obejmie lata 2026–2028. Na jego realizację państwo przeznaczy łącznie 1 mld zł.

W ocenie rządu nowe rozwiązanie ma pomóc zarówno seniorom, jak i ich rodzinom, które często samodzielnie organizują opiekę nad starszymi krewnymi. Jednocześnie bon senioralny ma stać się jednym z najważniejszych narzędzi wspierających rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

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