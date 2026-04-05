Wybór błędnego formularza PIT to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez podatników, który nieuchronnie prowadzi do konieczności składania korekty. Choć większość osób pracujących na etacie sięga po popularny PIT-37, wystarczy jeden dochód z zagranicy lub wynajmowane mieszkanie, by właściwym drukiem stał się PIT-36 lub PIT-28. Dowiedz się, który formularz musisz wypełnić za 2025 rok, aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym i rozliczyć się zgodnie z aktualnymi przepisami.
Czy rodzaj formularza ma znaczenie?
Należy przy tym pamiętać, że rozliczenie musi odbyć się w określonym ustawowo czasie oraz za pośrednictwem stosownego formularza. Dokument taki usystematyzowuje informacje o przychodach podatników.
Który formularz wybrać?
Pełną listę formularzy, które służą rozliczeniu podatku dochodowego, można znaleźć m.in. na stronie podatki.gov.pl. Dla kogo przewidziane zostały druki PIT-37, PIT-36 i PIT-28?
PIT-37
PIT-37 to formularz, który jest najczęściej wybieranym formularzem podatkowym, składanym do urzędu skarbowego. Zeznanie PIT-37 składają osoby fizyczne, których:
- przychody mają swoje źródło ze skali podatkowej np. z tytułu pracy na etacie, umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, emerytury i renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, stypendiów, należności za pracę przysługującą tymczasowo aresztowanym;
- źródła uzyskanych przychodów znajdują się w Polsce;
- przychody pochodzą od podmiotu, który ma obowiązek wykazać je w imiennych formularzach PIT-11, PIT-11A, PIY-40A, PIT-R, IFT-1R, sporządzanych dla podatnika oraz dla urzędu skarbowego;
- nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem PIT na skali, także wtedy, gdy działalność ta była zawieszona;
- nie musi do swoich dochodów doliczać dochodów małoletnich dzieci;
- nie odlicza straty z lat ubiegłych;
- nie odlicza podatku PIT od przychodów z budynków.
Co ważne, jeśli podatnik zamierza rozliczać się wspólnie z małżonkiem, wówczas warunki przewidziane dla formularza PIT-37 musi spełniać:
- zarówno mąż, jak i żona – jeśli oboje uzyskali przychody ze skali;
- tylko jeden z małżonków – jeśli drugi małżonek nie uzyskał przychodów na skali.
PIT-36
Formularz PIT-36 przewidziany jest dla podatników, którzy niezależnie od liczby osiąganych źródeł przychodów:
- prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (skali podatkowej), w tym pozarolniczą działalność, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej opodatkowane według 5 proc. stawki podatku;
- prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach skali podatkowej;
- uzyskali przychody z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. D ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nastąpiło ono przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy;
- uzyskali przychody, od których mieli obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek;
- uzyskali przychody ze źródeł położonych za granicą;
- uzyskali przychody z innych źródeł, opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik ani podatnik nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek;
- korzystają ze zwolnienia w ramach tzw. kredytu podatkowego;
- są zobowiązani do rozliczenia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci;
- obniżają dochody o straty z lat ubiegłych;
- wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli nie został on pobrany przez płatnika.
Jeżeli podatnik chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jeden z wymienionych warunków musi spełniać co najmniej jeden z nich.
PIT-28
PIT-28 został przewidziany dla osób, które rozliczają przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, obejmujący działalność gospodarczą, najem prywatny oraz sprzedaż produktów rolnych i zwierzęcych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu