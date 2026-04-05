Czy rodzaj formularza ma znaczenie?

Należy przy tym pamiętać, że rozliczenie musi odbyć się w określonym ustawowo czasie oraz za pośrednictwem stosownego formularza. Dokument taki usystematyzowuje informacje o przychodach podatników.

Który formularz wybrać?

Pełną listę formularzy, które służą rozliczeniu podatku dochodowego, można znaleźć m.in. na stronie podatki.gov.pl. Dla kogo przewidziane zostały druki PIT-37, PIT-36 i PIT-28?

PIT-37

PIT-37 to formularz, który jest najczęściej wybieranym formularzem podatkowym, składanym do urzędu skarbowego. Zeznanie PIT-37 składają osoby fizyczne, których:

przychody mają swoje źródło ze skali podatkowej np. z tytułu pracy na etacie, umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, emerytury i renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, stypendiów, należności za pracę przysługującą tymczasowo aresztowanym;

źródła uzyskanych przychodów znajdują się w Polsce ;

przychody pochodzą od podmiotu , który ma obowiązek wykazać je w imiennych formularzach PIT-11, PIT-11A, PIY-40A, PIT-R, IFT-1R , sporządzanych dla podatnika oraz dla urzędu skarbowego;

nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem PIT na skali, także wtedy, gdy działalność ta była zawieszona;

nie musi do swoich dochodów doliczać dochodów małoletnich dzieci ;

nie odlicza straty z lat ubiegłych ;

nie odlicza podatku PIT od przychodów z budynków .

Co ważne, jeśli podatnik zamierza rozliczać się wspólnie z małżonkiem, wówczas warunki przewidziane dla formularza PIT-37 musi spełniać:

zarówno mąż, jak i żona – jeśli oboje uzyskali przychody ze skali;

tylko jeden z małżonków – jeśli drugi małżonek nie uzyskał przychodów na skali.

PIT-36

Formularz PIT-36 przewidziany jest dla podatników, którzy niezależnie od liczby osiąganych źródeł przychodów:

prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (skali podatkowej), w tym pozarolniczą działalność, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej opodatkowane według 5 proc. stawki podatku;

prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach skali podatkowej;

uzyskali przychody z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. D ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nastąpiło ono przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy;

uzyskali przychody, od których mieli obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek ;

uzyskali przychody ze źródeł położonych za granicą ;

uzyskali przychody z innych źródeł , opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik ani podatnik nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek ;

korzystają ze zwolnienia w ramach tzw. kredytu podatkowego ;

są zobowiązani do rozliczenia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci ;

obniżają dochody o straty z lat ubiegłych ;

wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy , jeżeli nie został on pobrany przez płatnika .

Jeżeli podatnik chce rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jeden z wymienionych warunków musi spełniać co najmniej jeden z nich.

PIT-28

PIT-28 został przewidziany dla osób, które rozliczają przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, obejmujący działalność gospodarczą, najem prywatny oraz sprzedaż produktów rolnych i zwierzęcych.

