Decyzja nie oznacza jeszcze automatycznej refundacji, ale otwiera drogę do jednej z najważniejszych zmian w polskiej diabetologii ostatnich lat. Korzyści mogą odczuć pacjenci, lekarze oraz cały system ochrony zdrowia.

Refundacja badań anty-IA2 i anty-ZnT8 coraz bliżej. AOTMiT rekomenduje zmianę w diagnostyce cukrzycy typu 1

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) pozytywnie oceniła zasadność włączenia oznaczeń przeciwciał anty-IA2 i anty-ZnT8 do świadczeń gwarantowanych realizowanych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Dziś badania te nie mają odrębnego finansowania, przez co ich dostępność zależy od konkretnej placówki lub możliwości samodzielnego opłacenia diagnostyki przez pacjenta. Po ewentualnym zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia sytuacja ma się uporządkować. To zmiana organizacyjna, która może mieć bardzo realny wpływ na tysiące rodzin zmagających się z podejrzeniem cukrzycy typu 1.

Cukrzyca typu 1 może rozwijać się przed objawami. Badania przeciwciał pomagają wykryć chorobę wcześniej

Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną. Układ odpornościowy stopniowo niszczy komórki beta trzustki odpowiedzialne za produkcję insuliny, a proces ten może rozpocząć się wiele lat przed pojawieniem się pierwszych objawów. Już na tym etapie w organizmie pojawiają się charakterystyczne autoprzeciwciała. Do najważniejszych należą przeciwciała:

IAA,

GAD65,

IA-2,

ZnT8.

Im pełniejszy panel diagnostyczny, tym większa szansa na prawidłowe rozpoznanie choroby oraz odróżnienie jej od cukrzycy typu 2 czy rzadszych postaci, takich jak MODY.

Badanie anty-ZnT8 w cukrzycy typu 1. Dlaczego może poprawić rozpoznanie choroby?

Eksperci zwracają uwagę przede wszystkim na marker ZnT8. Badania naukowe pokazują, że jego dołączenie do standardowego panelu zwiększa skuteczność wykrywania autoimmunologicznej cukrzycy niemal do 98 proc. przypadków. Dla lekarzy oznacza to mniejszą liczbę niejednoznacznych diagnoz i szybsze podjęcie decyzji o leczeniu insuliną. Dla pacjenta oznacza większą szansę na uniknięcie sytuacji, w której choroba zostaje rozpoznana dopiero podczas ciężkiego pogorszenia stanu zdrowia lub kwasicy ketonowej wymagającej hospitalizacji.

Kto skorzysta z refundacji badań anty-IA2 i anty-ZnT8?

Planowane świadczenie jest adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych z podejrzeniem cukrzycy autoimmunologicznej. Największe znaczenie może mieć w przypadku osób:

z nietypowym przebiegiem choroby,

u których trudno odróżnić cukrzycę typu 1 od typu 2 ,

, z podejrzeniem cukrzycy monogenowej (MODY),

należących do grup zwiększonego ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1.

Diabetolodzy od lat zwracają uwagę, że u dorosłych rozpoznanie typu choroby często jest bardziej skomplikowane niż u dzieci. Dodatkowe badania mogą skrócić drogę do właściwej terapii.

Nowe badania dla cukrzyków. Co refundacja anty-IA2 i anty-ZnT8 zmieni dla pacjentów?

Najważniejszą korzyścią będzie łatwiejszy dostęp do nowoczesnej diagnostyki finansowanej ze środków publicznych. To oznacza:

mniej prywatnych wydatków,

szybsze potwierdzenie rozpoznania,

większą szansę wykrycia choroby jeszcze przed wystąpieniem pełnych objawów,

wcześniejsze objęcie pacjenta opieką diabetologiczną.

Przykład Młoda osoba z nieznacznie podwyższonym poziomem glukozy i dodatnim wywiadem rodzinnym może otrzymać bardziej precyzyjną ocenę ryzyka zamiast wielomiesięcznej obserwacji zakończonej nagłym rozpoznaniem choroby.

Diagnostyka cukrzycy typu 1 u lekarza. Jak badania przeciwciał mogą ułatwić decyzję o leczeniu?

Lekarze zyskują dodatkowe narzędzie diagnostyczne zgodne z zaleceniami najważniejszych światowych organizacji diabetologicznych, w tym ADA, EASD, ISPAD, NICE oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jednocześnie eksperci przypominają, że dodatni wynik nie kończy diagnostyki, a ujemny nie wyklucza rozwoju cukrzycy. Wyniki zawsze należy interpretować razem z obrazem klinicznym i innymi badaniami laboratoryjnymi.

Ile kosztuje refundacja badań anty-IA2 i anty-ZnT8? AOTMiT szacuje wydatki na około 3 mln zł rocznie

Według analiz przedstawionych podczas oceny technologii medycznej roczny koszt finansowania badań anty-IA2 i anty-ZnT8 wyniesie od około 2,6 mln do 3,1 mln zł. Na tle całkowitych wydatków publicznych na leczenie cukrzycy jest to kwota relatywnie niewielka. Eksperci wskazują, że wcześniejsze wykrywanie choroby może ograniczać liczbę ciężkich hospitalizacji i przyspieszyć wdrażanie właściwego leczenia, co w dłuższej perspektywie może przynieść oszczędności całemu systemowi ochrony zdrowia.

Kiedy refundacja badań na cukrzycę typu 1? Decyzję podejmie Minister Zdrowia

Pozytywne stanowisko Rady Przejrzystości nie kończy procedury. Ostateczna decyzja należy do Ministra Zdrowia, który może zdecydować o włączeniu nowych badań do koszyka świadczeń gwarantowanych. Jeżeli tak się stanie, pacjenci otrzymają dostęp do diagnostyki zgodnej z aktualnymi międzynarodowymi standardami, a polska diabetologia zyska narzędzie pozwalające szybciej identyfikować osoby zagrożone rozwojem cukrzycy typu 1.

Czy badania anty-IA2 i anty-ZnT8 są już refundowane? Nie. Pozytywna opinia AOTMiT jest ważnym etapem procesu, ale ostateczna decyzja należy do Ministra Zdrowia. Czy badania zastępują pomiary glukozy? Nie. Są elementem diagnostyki autoimmunologicznego podłoża choroby i uzupełniają klasyczne badania laboratoryjne. Kto najbardziej skorzysta na zmianach? Przede wszystkim dzieci i dorośli z podejrzeniem cukrzycy typu 1 oraz pacjenci z niejednoznacznym obrazem klinicznym. Czy wcześniejsze wykrycie cukrzycy ma znaczenie? Tak. Pozwala szybciej wdrożyć leczenie, objąć chorego opieką specjalistyczną i ograniczyć ryzyko ciężkich powikłań już na początku choroby.

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