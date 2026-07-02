Nowy system wszedł w życie 1 lipca i objął zarówno taryfę, jak i organizację połączeń. Najważniejsza zmiana dla pasażerów jest prosta: do końca września przejazdy autobusami są darmowe dla każdego. W tym okresie nie trzeba kasować biletów, kupować przejazdów okresowych ani potwierdzać uprawnień dokumentem. Samorząd potraktował pierwsze trzy miesiące jako czas przejściowy, który ma pozwolić mieszkańcom sprawdzić nową siatkę połączeń i przyzwyczaić się do zmienionego układu komunikacji.

Decyzja nie ogranicza się jednak do zniesienia opłat. Równolegle wprowadzono nowy model kursowania autobusów, oparty na rozkładach taktowych. Oznacza to, że pojazdy mają odjeżdżać w równych, łatwiejszych do zapamiętania odstępach czasu. Linie obsługujące te same kierunki zostały skoordynowane tak, aby ograniczyć sytuacje, w których kilka autobusów przyjeżdża na przystanek niemal jednocześnie, a potem następuje długa przerwa. Z punktu widzenia pasażera ma to znaczenie praktyczne: łatwiejsze planowanie podróży, prostsze przesiadki i większa przewidywalność dojazdów.

Darmowe autobusy bez biletów tylko do końca września

Bezpłatne przejazdy dla wszystkich potrwają od 1 lipca do 30 września. Od października model zostanie zawężony. Darmowa komunikacja miejska będzie przysługiwała posiadaczom lokalnej karty mieszkańca. To istotna różnica, bo samorząd nie wprowadza bezwarunkowego i powszechnego zerowego biletu na stałe, lecz rozwiązanie powiązane z więzią mieszkańca z miastem.

Kartę będzie można otrzymać po spełnieniu kilku warunków. Uprawnienie przewidziano dla osób zameldowanych w mieście i rozliczających tam podatek PIT. Wymagana jest także złożona deklaracja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według informacji samorządu program obejmie również dzieci, uczniów i studentów, o ile spełnią określone kryteria. W praktyce oznacza to, że darmowy transport ma być finansowany jako lokalna usługa dla osób, które realnie uczestniczą w utrzymaniu miasta przez podatki i opłaty.

Taki mechanizm coraz częściej pojawia się w polityce miejskiej. Karta mieszkańca nie jest wyłącznie dokumentem uprawniającym do przejazdu bez biletu. Dla samorządów jest też narzędziem zachęcającym do rozliczania podatku w miejscu faktycznego zamieszkania. W przypadku komunikacji miejskiej ma to szczególne znaczenie, ponieważ wpływy z biletów zazwyczaj nie pokrywają pełnych kosztów funkcjonowania transportu publicznego. Reszta jest finansowana z budżetu miasta.

Nowe rozkłady jazdy i więcej wozokilometrów

Zmiana taryfy została połączona ze zwiększeniem pracy przewozowej. Roczna liczba wozokilometrów ma wzrosnąć o około 30 tys. To ważne zwłaszcza dla mieszkańców osiedli peryferyjnych, gdzie problemem bywa nie tylko cena biletu, lecz także zbyt mała liczba kursów lub niedogodne godziny odjazdów. Darmowa komunikacja bez poprawy częstotliwości mogłaby nie przynieść oczekiwanego efektu, jeżeli autobus nadal nie byłby realną alternatywą dla samochodu.

Obecnie w mieście działa 14 regularnych linii autobusowych. Jak wynika z danych przewoźników, autobusy obsługujące komunikację miejską pokonują łącznie około 1,14 mln kilometrów rocznie. Po zmianach siatka połączeń ma lepiej odpowiadać na codzienne potrzeby pasażerów: dojazdy do pracy, szkół, urzędów, przychodni, sklepów i węzłów przesiadkowych. Władze miasta zapowiadają również stopniowe ujednolicanie wyglądu taboru obu spółek komunikacyjnych. Autobusy mają otrzymywać nowe żółto-srebrne barwy.

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów oznacza także koszt po stronie budżetu. Według informacji podawanych przy okazji przygotowań do reformy roczny koszt darmowej komunikacji oszacowano na około 1,7 mln zł. Miasto deklarowało, że środki na ten cel zostały zabezpieczone. Dla pasażerów najważniejsze będzie jednak to, czy nowy układ połączeń faktycznie skróci czas codziennych podróży i ograniczy wykluczenie komunikacyjne części osiedli.

Karta mieszkańca jako warunek bezpłatnych przejazdów

Wprowadzenie karty mieszkańca porządkuje system od października, ale równocześnie oznacza, że część pasażerów będzie musiała pamiętać o formalnościach. Sam meldunek może nie wystarczyć, jeżeli nie zostaną spełnione pozostałe kryteria. Kluczowe będą: rozliczanie podatku w mieście, związek z lokalnym systemem opłat za odpady oraz posiadanie aktywnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

Taki model ma ograniczyć sytuację, w której z finansowanego przez samorząd rozwiązania korzystają osoby nieuczestniczące w dochodach miasta. Z punktu widzenia mieszkańców może być to jednak system bardziej wymagający niż zwykłe zniesienie biletów. Przez pierwsze trzy miesiące nie będzie to odczuwalne, ponieważ przejazdy są bezpłatne dla wszystkich. Od października pasażer bez karty mieszkańca nie będzie już objęty docelową ofertą.

Władze miasta wskazują, że reforma ma służyć nie tylko obniżeniu kosztów codziennych dojazdów, lecz także zwiększeniu atrakcyjności transportu publicznego. Prezydent Arkadiusz Bogucki zapowiadał wcześniej, że chodzi o jeden z najważniejszych projektów społecznych ostatnich lat i realne wsparcie codziennego życia mieszkańców. W praktyce skuteczność tego rozwiązania będzie zależała od trzech elementów: częstotliwości kursów, punktualności oraz prostych zasad korzystania z karty.

Darmowa komunikacja miejska w innych miastach

Rozwiązanie wdrożono w Skarżysku-Kamiennej. To drugie miasto w województwie świętokrzyskim, które zdecydowało się na taki model po Starachowicach. Tam bezpłatna komunikacja miejska działa od 1 kwietnia 2022 r. i jest kierowana do osób płacących podatki w mieście. Według danych starachowickiego magistratu w 2021 r. z komunikacji skorzystało 1,8 mln osób, w 2022 r. liczba pasażerów przekroczyła 2,8 mln, a w latach 2023, 2024 i 2025 każdego roku przewożono ponad 4 mln osób. Samorząd podawał też, że od początku działania systemu autobusy przewiozły blisko 16 mln pasażerów.

Podobne mechanizmy funkcjonują również w innych częściach kraju, choć ich zakres jest różny. W Gorzowie Wielkopolskim od 2026 r. darmowe przejazdy powiązano z kartą mieszkańca. Pruszków promuje bezpłatną komunikację miejską z Pruszkowską Kartą Mieszkańca. Żory od lat pozostają jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów miasta z bezpłatną komunikacją, a Lubin był wskazywany jako jeden z pionierów takiego rozwiązania w Polsce. To pokazuje, że samorządy testują różne warianty: od pełnej bezpłatności po system ograniczony do mieszkańców spełniających określone warunki.

Jeżeli model oparty na darmowych przejazdach, karcie mieszkańca i rozkładach taktowych sprawdzi się w codziennym funkcjonowaniu, może stać się punktem odniesienia dla kolejnych miast. Szczególnie tam, gdzie komunikacja miejska konkuruje z samochodem nie tylko ceną, ale też dostępnością, częstotliwością i prostotą korzystania. Dla wielu samorządów najważniejsze pytanie nie brzmi już, czy da się znieść bilety, lecz czy po zniesieniu opłat transport publiczny rzeczywiście stanie się wygodniejszy i częściej wybierany przez mieszkańców.

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