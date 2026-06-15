610 miliardów złotych na kolejowe autostrady. Znamy rządowe plany do 2050 roku

4,7 tys. km nowych tras kolejowych

- To plan rozwoju kolei, jakiego Polska nigdy wcześniej nie miała. Likwiduje „białe plamy” na mapie sieci kolejowej i łączy małe oraz średnie miasta. To 4,7 tys. km nowych linii kolejowych, w tym 2,7 tys. km w standardzie Kolei Dużych Prędkości (KDP) - powiedział Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Jak podkreślił, przez półtora roku około 800 ekspertów przeanalizowało ok. 8 tys. km potencjalnych korytarzy nowych linii. Następnie wybrano 4,7 tys. km tras, które – jak stwierdzono – „nie będą woziły powietrza”. To plan rozwoju rozpisany do 2050 roku. Nazwano go Zintegrowaną Siecią Kolejową (ZSK).

Nowy plan transportowy dla kolei (ZSK)

Ministerstwo zakłada, że w pierwszym etapie – do 2035 roku – powstanie tysiąc kilometrów nowych linii. Niemal połowę (480 km) stanowić będzie „Y”, czyli pierwsza linia KDP w Europie Środkowo-Wschodniej. Docelowo podróż z Warszawy do Wrocławia ma trwać 100 minut.

Koszt budowy: 610 mld zł

Program zostanie sfinansowany m.in. z Funduszu Kolejowego, który ma zostać uchwalony jesienią tego roku. W kolejnych latach fundusz będzie mógł zaciągać kredyty, co znacząco zwiększy pulę dostępnych środków.

Nowe trasy mają kosztować 410 mld zł, a kolejne 200 mld zł zostanie przeznaczone na modernizację 5,6 tys. km istniejących linii. Za budowę nowych tras odpowiadać będzie spółka Centralny Port Komunikacyjny, natomiast modernizacją istniejącej infrastruktury zajmie się PKP Polskie Linie Kolejowe. Szczegóły mają zostać zapisane w programie, który zostanie przygotowany i uchwalony przez Sejm jeszcze w tym roku.

- Zintegrowana Sieć Kolejowa (ZSK) w wariancie realistycznym zakłada 720 mln pasażerów w 2050 roku (obecnie jest ich niespełna 500 mln – red.). Bardzo istotnym elementem tej infrastruktury będzie również jej wykorzystanie w transporcie towarowym - powiedział Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej.

Jakie nowe trasy powstaną?

W sumie powstanie 19 nowych magistrali kolejowych. Kręgosłupem systemu będzie „Y”, która w kolejnych latach ma zostać przedłużona w kierunku Czech (przez Wałbrzych), a także Niemiec, z odnogą przez Szczecin.

Następnym krokiem będzie budowa linii nr 170 (Katowice – Ostrawa) oraz CMK-Północ (Warszawa – Port Polska – Toruń – Gdańsk). Czas przejazdu z Warszawy do Gdańska ma spaść do 100 minut.

– ZSK nie jest rysowaniem kresek na mapie po nocach. Program powstał w oparciu o najnowocześniejsze dane demograficzne i przewozowe, a także wiedzę ekspertów oraz współpracę z samorządami. To wizja rozwoju policentrycznego, którą wypracował Instytut Rozwoju Miast i Regionów – powiedział Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK ds. kolei.

- Ogłosiliśmy przetargi na nowe linie Kolei Dużych Prędkości. To dopiero początek. Celem jest skomunikowanie całego kraju bez jednego ośrodka centralnego. Opieramy się na danych, wiedzy i doświadczeniu. Nie ma powrotu do polityki regresu i „ostrego cięcia” – dodał.

Lista nowych linii kolejowych: Warszawa-Kraków w 90 minut

Jak usłyszeliśmy, na Magistrali Południowej będącej kolejowym odpowiednikiem autostrady A4, miejscami pociągi pojadą 350 km/h, a miejscami 250 km/h. W dalszym ciągu funkcjonować będzie Centralna Magistrala Kolejowa (CMK). Pojawi się odgałęzienie w stronę Kielc i dalej do Krakowa. - Docelowo trasę Warszawa - Kraków chcielibyśmy zrobić do 90 minut - słyszymy.

Najważniejsze linie ZSK to: