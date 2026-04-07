Gazeta Prawna
Finanse i gospodarka

Ile zapłacimy za paliwo w środę? Maksymalne ceny benzyny i diesla

dystrybutor na stacji paliw
Maksymalne ceny paliw na stacjach w środę [8.04.2026]
oprac. Łukasz Dobrzyński
wczoraj, 17:50

Z opublikowanego we wtorek w Monitorze Polskim obwieszczenia wynika, że w środę cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Oznacza to, że ceny maksymalne w środę będą takie same jak ceny wtorkowe, które obowiązują od soboty.

We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

CPN – Cały Populizm Nasz. Kto zapłaci za tanie paliwo?
Zobacz także
CPN – Cały Populizm Nasz. Kto zapłaci za tanie paliwo?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. (PAP)

Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

ceny paliwpaliwacpn