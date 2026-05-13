Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Rząd wydłuża czasowe obniżki podatków na benzynę i diesel

Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem obniżone stawki VAT i akcyzy miały obowiązywać do 15 maja. Przedłużenie ich obowiązywania zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz szef resortu energii Miłosz Motyka.

„Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 31 maja 2026 r. Do 31 maja br. została również przedłużona czasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na takie same paliwa silnikowe” - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

O ile obniżono akcyzę na benzynę i olej napędowy?

Stawka akcyzy została obniżona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

„Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy” - wskazano także.

Przyjęta pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe - do 30 czerwca - obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. Dotyczy to tylko oleju napędowego i benzyn silnikowych.

Niższe stawki są elementem rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który rząd wprowadził pod koniec marca. Ma on chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. W ramach działań osłonowych Minister Energii ogłasza też w dni robocze maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego, które mogą być stosowane na stacjach benzynowych. (PAP)