Gazeta Prawna
Finanse i gospodarka

Niższy VAT na paliwa zostaje. Rząd przedłuża ulgę dla kierowców

tankowanie, paliwo, dystrybutor
Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" zostanie przedłużonyShutterstock
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 17:26

Do końca maja będą obowiązywać niższe stawki VAT i akcyzy na wybrane paliwa silnikowe — wynika z rozporządzeń opublikowanych w środę w Dzienniku Ustaw.

Skrót artykułu

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Rząd wydłuża czasowe obniżki podatków na benzynę i diesel

Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem obniżone stawki VAT i akcyzy miały obowiązywać do 15 maja. Przedłużenie ich obowiązywania zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz szef resortu energii Miłosz Motyka.

„Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, która została obniżona z 23 proc do 8 proc., będzie obowiązywała czasowo do 31 maja 2026 r. Do 31 maja br. została również przedłużona czasowa obniżka stawek podatku akcyzowego na takie same paliwa silnikowe” - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

O ile obniżono akcyzę na benzynę i olej napędowy?

Stawka akcyzy została obniżona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

„Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy” - wskazano także.

Przyjęta pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe - do 30 czerwca - obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. Dotyczy to tylko oleju napędowego i benzyn silnikowych.

Niższe stawki są elementem rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który rząd wprowadził pod koniec marca. Ma on chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. W ramach działań osłonowych Minister Energii ogłasza też w dni robocze maksymalne ceny benzyn i oleju napędowego, które mogą być stosowane na stacjach benzynowych. (PAP)

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381223mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

akcyzaceny paliwcpn

Powiązane

Donald Tusk i Andrzej Domański na tle flag Polski i Unii Europejskiej
KrajCPN pod lupą KAS: 67 stacji miało ceny ponad limit
Ceny paliw niżej o kolejne dwa tygodnie. Budżet państwa zapłaci za to wysoką cenę
KrajMiliardowe koszty walki o tańsze paliwo. Rząd przedłuża program „CPN”
paliwa
Wiadomo co dalej z rządowym pakietem CPN. Minister finansów zabrał głos