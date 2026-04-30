Braki gazu i paliwa lotniczego. Jak długo wytrzyma Europa?

Portal Politico napisał w czwartek, że państwa Europy, a przede wszystkim kraje UE nie wiedzą, jakimi zasobami gazu ziemnego, paliw silnikowych i paliwa lotniczego dysponują. Według autorów tekstu wynika to m.in. z ograniczonego dostępu do danych na ten temat oraz skąpych informacji własnych.
„Mamy bardzo ograniczoną wiedzę i dane dotyczące gazu i ropy naftowej” – zacytowało Politico jednego z wysokich rangą urzędników z biura komisarza UE ds. energii i mieszkalnictwa, Dana Joergensena. Wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, rozmówca portalu ocenił, że KE ma skąpe informacje „na temat tego, co wprowadza się do obiegu, co się z niego wycofuje i co jest przesyłane różnymi drogami”.
„Z pewnością brakuje monitorowania rynku” – podkreślił rozmówca Politico. Dodał, że chodzi szczególnie o paliwa rafinowane i paliwo lotnicze.
