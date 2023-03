Do zderzenia składu towarowego z pociągiem pasażerskim doszło we wtorek późnym wieczorem 380 kilometrów od Aten. W środę rano na miejsce sprowadzono ciężki sprzęt, by wydobyć ciała ofiar ze zmiażdżonych wagonów.

Reklama

Micotakis zapowiedział, że w sprawie wypadku przeprowadzone zostanie pełne, niezależne śledztwo. "Mogę zagwarantować jedną rzecz: znajdziemy przyczyny tej tragedii i zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby nic takiego już nigdy się nie wydarzyło" - dodał premier. Zapewnił, że państwo nie opuści rodzin ofiar katastrofy.

Wcześniej w środę policja aresztowała zawiadowcę stacji z miasta Larissy w środkowej Grecji, który jest podejrzany o zaniedbania prowadzące do śmierci i ciężkich uszkodzeń ciała. Minister transportu Kostas Karamanlis podał się do dymisji; jak powiedział, rezygnacja ze stanowiska jest jego obowiązkiem i "mógł zrobić tylko tyle, aby uhonorować pamięć ofiar", dodając, że bierze na siebie odpowiedzialność za "długoletnie zaniedbania" państwa.

Reklama

Karamanlis podkreślił, że greckie koleje znajdują się w stanie, który jest niedopuszczalny w XXI wieku.

Główna koroner Larissy Rubini Leondari poinformowała, że identyfikacja ciał ofiar katastrofy będzie wymagała badań DNA, ponieważ ich szczątki są poważnie zmasakrowane.

Spośród 57 rannych, którzy zostali hospitalizowani, sześć osób leczonych jest na oddziałach intensywnej terapii.

Wielu z 350 pasażerów, którzy znajdowali się w pociągu, było studentami wracającymi po długim weekendzie do domu. Według greckich mediów jest to „najtragiczniejszy wypadek kolejowy, jakiego Grecja kiedykolwiek doświadczyła”.

Dwa szpitale w regionie Larissy zostały postawione w stan gotowości. Także szpitale wojskowe w Salonikach i Atenach są w razie potrzeby „w pogotowiu” - poinformowały władze. Lżej ranni zostali przetransportowani do Salonik.(PAP)

fit/ adj/

arch.