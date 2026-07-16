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Grill przyleci po żołnierza. Bundeswehra testuje nowy sposób ewakuacji

Bundeswehra. Niemieccy żołnierze
Niemcy testują drony do ewakuacji z pola walkiShutterstock
oprac. Kasper Starużyk
dzisiaj, 14:46

Bundeswehra testuje drony przeznaczone do ewakuacji rannych z obszarów działań bojowych - poinformowało w czwartek niemieckie wojsko. Bezzałogowce mają zasięg ok. 50 kilometrów i mogą transportować osoby ważące do 135 kilogramów.

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Do zawarcia porozumienia między Bundeswehrą a producentem dronów Avilius z Bawarii doszło w kwietniu. Projekt obejmuje m.in. szkolenie żołnierzy w obsłudze dronów.

„Celem jest precyzyjne dostosowanie systemu do konkretnych wymagań sił zbrojnych poprzez praktyczne testy prowadzone wspólnie ze służbą medyczną Bundeswehry” – podano we wspólnym komunikacie producenta oraz Bundeswehry.

Drony do ewakuacji, nazywane „Grille”, mają zasięg około 50 kilometrów. Osiągają prędkość około 90 kilometrów na godzinę i mogą transportować rannych ważących do 135 kilogramów.

Porozumienie dronowe między Niemcami a Ukrainą

Niemcy i Ukraina zacieśniają współpracę w dziedzinie dronów. W ramach porozumienia podpisane w ostatnim czasie, niemiecki przemysł zbrojeniowy ma dostarczać ukraińskim siłom zbrojnym zaawansowane systemy bezzałogowe oraz know-how w zakresie ich produkcji i serwisowania. Porozumienie obejmuje zarówno drony rozpoznawcze, jak i uderzeniowe, a także wspólne projekty rozwojowe mające wzmocnić ukraińską obronę przed rosyjską agresją.

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Źródło: PAP
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Niemcydronyewakuacja

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