Amerykański Kongres wyraził zgodę na odblokowanie pieniędzy na pomoc Ukrainie. W ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) Kijów ma otrzymać 400 mln dol. Wcześniej zwolennicy dalszego wspierania Ukrainy oskarżali administrację Donalda Trumpa o blokowanie wypłaty tych środków.

Pieniądze na dozbrojenie jeszcze przed zimą

Marco Rubio przekazał, że widzi „pilną potrzebę”, by pomoc dotarła na czas, czyli jeszcze przed zimą. Wskazał, że Ukraina już raz przeszła ostrą i brutalną zimę i pojawiają się sygnały, że ta też może być podobna, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę zdolność Ukrainy do produkcji energii.

Program USAI umożliwia Pentagonowi zamawianie uzbrojenia bezpośrednio u amerykańskich producentów zbrojeniowych z przeznaczeniem dla Ukrainy. Kongres przyznał na ten cel 400 mln dol. rocznie na lata budżetowe 2026 i 2027 w ramach ustawy o budżecie obronnym (NDAA) uchwalonej w grudniu ub. r.

Ukraina to „strategiczną katastrofą” Moskwy

Rubio ocenił, że inwazja Rosji na Ukrainę okazała się dla Moskwy „strategiczną katastrofą” i że Rosja „z pewnością nie osiągnie celów, które wyznaczyła sobie pierwszego dnia, a być może nawet militarnie nigdy nie zdoła osiągnąć celów, których domagają się obecnie w negocjacjach”.

Sekretarz stanu przyznał, że prowadzone przez Waszyngton wysiłki mediacyjne „utknęły w martwym punkcie w ostatnich miesiącach z różnych powodów”.

Rubio podkreślił, że w ostatnich tygodniach armia ukraińska osiągnęła sukcesy na polu walki, w tym dzięki skutecznym uderzeniom dalekiego zasięgu w głąb terytorium Rosji i w kluczowe ogniwa rosyjskiej gospodarki.

– Rosjanie tracą 5 tysięcy – nie rannych, martwych. Jak twierdzi Ministerstwo Wojny, jest to jeden z pierwszych konfliktów w historii, w którym wskaźnik śmiertelności jest wyższy niż wskaźnik rannych po stronie rosyjskiej. Po raz pierwszy w historii więcej jest zabitych niż rannych. Ukraińcy nie tylko walczą dzielnie, ale walczą skutecznie – stwierdził.

Rośnie ryzyko eskalacji konfliktu

W ocenie Marco Rubio rośnie niestety ryzyko eskalacji konfliktu. Wspomniał przy tym środowe ukraińskie uderzenia na Petersburg w dniu rozpoczęcia forum biznesowego SPIEF, zwanego „rosyjskim Davos”.

- Przypomina to nam, dlaczego ważne jest, by zakończyć tę wojnę, jeśli to możliwe, bo ryzyko eskalacji jest realne – bardziej realne niż dwa lata temu – ocenił.

Rubio ocenił także propozycje projektu ponadpartyjnej ustawy autorstwa senatora Lindseya Grahama, która ma dać prezydentowi uprawnienia do nakładania ceł i sankcji na państwa kupujące tanią rosyjską ropę. Jego zdaniem, to dobry pomysł, zwłaszcza kiedy toczą się negocjacje pokojowe.

- Im więcej środków nacisku mamy do dyspozycji, tym lepiej – podkreślił.

Głównymi adresatami przyszłej regulacji mają być Chiny i Indie, czyli największe rynki zbytu dla sankcjonowanej rosyjskiej i irańskiej ropy.