Nawrocki i Dan spotkali się po południu w bukareszteńskim pałacu Cotroceni, siedzibie głowy państwa rumuńskiego. W środę dwaj liderzy poprowadzą szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki z udziałem przywódców innych państw wschodniej flanki NATO.

Karol Nawrocki i prezydent Rumunii rozmawiali o bezpieczeństwie i NATO

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu Nawrocki przekazał, że tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa, współpraca przemysłów obronnych obu państw, w tym np. budowa regionalnych łańcuchów dostaw, współpraca gospodarcza, czy wsparcie Mołdawii w obszarze militarnym i instytucjonalnym w wysiłkach do wstąpienia do UE.

Nawrocki zaznaczył, że z punktu widzenia Polski formatami, które dają możliwość „głośnego postawienia stanowiska” państw wschodniej flanki NATO na agendzie międzynarodowej Sojuszu Północnoatlantyckiego są: pod względem gospodarczym - Inicjatywa Trójmorza, a pod względem militarnym - Bukareszteńska Dziewiątka (B9), której szczyt odbędzie się w środę.

Z tego powodu - jak ocenił - Polska i Rumunia ponoszą „największy ciężar odpowiedzialności za obronę Europy przed Rosją”. - Zarówno Polska na północy, jak i Rumunia na południu są twierdzami na wschodniej flance NATO. Dziś Warszawa i Bukareszt należą do najważniejszych centrów odpowiedzialności strategicznej NATO na wschodniej flance - podkreślił Nawrocki.

Jak zaznaczył, z prezydentem z Danem rozmawiali także na temat Polaków na Bukowinie, polskich żołnierzy w Rumunii oraz rumuńskich żołnierzy w Polsce oraz na temat relacji transatlantyckich obu krajów.

Wojna w Ukrainie, Mołdawia i rozszerzenie UE wśród tematów rozmów

Rumuński prezydent podkreślił, że Polska jest dla jego kraju partnerem strategicznym, blisko współpracującym zwłaszcza w kwestiach militarnych; przypomniał m.in., że już od lat rumuński kontyngent wojskowy stacjonuje w Polsce, a polski w rumuńskiej Krajowej. Nawrocki z kolei powiedział, że potrzebna jest większa współpraca między polskim a rumuńskim przemysłem obronnym, m.in. dzięki uproszczeniu międzynarodowych procedur.

Prezydenci zwrócili też uwagę na znaczenie wymiany doświadczeń z sytuacji na Morzu Czarnym i Morzu Bałtyckim, gdzie instalacje infrastruktury krytycznej są obiektami ataków hybrydowych ze strony Rosji. Kwestie bezpieczeństwa – jak zapowiedzieli obaj przywódcy – będą też tematem rozmów z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, z którym obaj spotykają się jeszcze we wtorek wieczorem.

Liderzy podkreślili też kwestię dążącej do integracji z UE Mołdawii; obaj zadeklarowali nieustanne wsparcie w wielu obszarach dla Kiszyniowa w tym procesie. – Polska będzie wspierać wszystkie państwa w Europie i na całym świecie, które uniezależniają się od Federacji Rosyjskiej - oświadczył prezydent RP.

Nawrocki i Dan zostali też spytani o wypowiedź rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, który ocenił, że „wojna w Ukrainie zmierza ku końcowi”. Prezydenci wyrazili sceptycyzm wobec wiarygodności słów Putina, ale zwrócili uwagę na analizy mówiące m.in. o pogarszającej się w ostatnich miesiącach sytuacji sił rosyjskich na froncie oraz słabnięciu rosyjskiej gospodarki.

Nawrocki zaznaczył, że kluczowe jest osiągnięcie sprawiedliwego, długotrwałego pokoju, w którym jasno będzie określone, kto w wojnie był agresorem, a kto ofiarą.

Dan został też spytany o trwający w jego kraju kryzys rządowy i rozpad koalicji. W odpowiedzi stwierdził, że już wkrótce uda się znaleźć korzystne rozwiązanie tego kryzysu i zapewnił, że nie ma ryzyka, by Rumunia zboczyła z kursu prozachodniego i proeuropejskiego.

W środę, drugiego dnia wizyty polskiego prezydenta w Rumunii, Dan i Nawrocki wspólnie poprowadzą obrady B9. Na szczycie spodziewana jest m.in. obecność sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, przedstawicieli Departamentu Stanu USA oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Z kolei w czwartek - jak wynika z programu - w planach jest m.in. udział polskiego prezydenta w polowej mszy św. w Timiu de Sus - położonej w Karpatach (niedaleko Braszowa) wiosce, gdzie polscy żołnierze internowani w Rumunii po klęsce kampanii wrześniowej z 1939 roku postawili w 1940 r. ołtarz leśny. Ołtarz został wyremontowany w 2022 roku z zaangażowaniem m.in. polskiej ambasady w Bukareszcie, a także stacjonujących w Rumunii żołnierzy z Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

z Bukaresztu Mikołaj Małecki (PAP)