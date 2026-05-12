Jeszcze kilka lat temu świadczenie honorowe kojarzyło się z symbolicznym dodatkiem dla garstki stulatków. Dziś kwota zbliża się do poziomu przeciętnej pensji netto w gospodarce, a liczba beneficjentów rośnie z roku na rok. Coraz więcej rodzin sprawdza więc, jakie zasady obowiązują po ukończeniu 100 lat i czy ZUS wypłaca pieniądze automatycznie.

Emerytura honorowa 2026. Kto dostanie prawie 7000 zł z ZUS?

Świadczenie honorowe (zwane potocznie "emeryturą honorową") przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat życia. ZUS przyznaje je niezależnie od wcześniejszej aktywności zawodowej czy wysokości składek. Senior nie musi mieć wypracowanej emerytury minimalnej, odpowiedniego stażu ani nawet historii zatrudnienia. W 2026 roku świadczenie wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Po marcowej waloryzacji wzrosło o 349,25 zł względem poprzedniej stawki wynoszącej 6589,67 zł.

Najważniejsze zasady pozostają proste:

świadczenie przysługuje po ukończeniu 100 lat,

wypłaca je ZUS albo KRUS,

nie obowiązuje kryterium dochodowe,

nie ma znaczenia staż pracy,

większość seniorów dostaje pieniądze automatycznie.

Dla wielu rodzin największym zaskoczeniem pozostaje właśnie brak wymogu zatrudnienia. Senior, który nigdy nie odprowadzał składek, także może otrzymać świadczenie honorowe, jeśli spełnia warunki ustawowe.

Lista roczników 2026. Kto dostanie świadczenie honorowe po waloryzacji?

W 2026 roku świadczenie honorowe otrzymują osoby, które kończą 100 lat między marcem 2026 a lutym 2027 roku. Chodzi przede wszystkim o seniorów urodzonych w:

1926 roku ,

, oraz częściowo w 1925 roku – jeśli setne urodziny przypadają jeszcze przed marcową waloryzacją.

Przykład Senior urodzony 15 kwietnia 1926 roku otrzyma świadczenie już według nowej stawki 6938,92 zł. Z kolei osoba, która ukończyła 100 lat jeszcze w lutym 2026 roku, mogła najpierw dostać wcześniejszą kwotę, a dopiero od marca wyższą po waloryzacji.

Ile wynosi emerytura honorowa netto w 2026 roku?

Kwota brutto wynosi obecnie 6938,92 zł miesięcznie, ale seniorzy otrzymują niemal całość „na rękę”. Świadczenie honorowe nie podlega bowiem składce zdrowotnej na takich zasadach jak zwykłe emerytury. W większości przypadków wypłata netto wynosi około 6850–6900 zł miesięcznie - zależnie od sytuacji podatkowej seniora oraz tego, czy pobiera inne świadczenia. Rodziny stulatków często pytają również, czy świadczenie wpływa na inne dodatki z ZUS. Co do zasady emerytura honorowa funkcjonuje niezależnie od podstawowej emerytury czy renty rodzinnej.

ZUS wypłaca świadczenie automatycznie. Nie każdy musi składać wniosek o emeryturę honorową

Najprostsza sytuacja dotyczy seniorów, którzy już wcześniej pobierali:

emeryturę z ZUS,

rentę,

świadczenie z KRUS,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W takim przypadku urząd sam przyznaje świadczenie honorowe po ukończeniu 100 lat. Senior otrzymuje decyzję, a pieniądze pojawiają się razem z dotychczasowym świadczeniem. Problemy zaczynają się zwykle wtedy, gdy osoba nigdy nie miała kontaktu z systemem emerytalnym. Wówczas ZUS nie posiada danych potrzebnych do rozpoczęcia wypłat.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o świadczenie honorowe 2026?

Wniosek będzie konieczny przede wszystkim wtedy, gdy stulatek nie pobiera emerytury, nie ma renty, nie otrzymuje świadczeń z KRUS, i nigdy wcześniej nie figurował w systemie ZUS. Rodzina seniora może złożyć dokumenty osobiście, przez pełnomocnika albo drogą elektroniczną. ZUS wymaga zwykle dokumentu potwierdzającego datę urodzenia i dane osobowe. W praktyce wiele rodzin dowiaduje się o konieczności złożenia wniosku dopiero po setnych urodzinach seniora. To powoduje opóźnienia w wypłacie pieniędzy, choć świadczenie przysługuje od miesiąca ukończenia 100 lat.

Dlaczego emerytura honorowa wzrosła w 2026 roku?

Podwyżka wynika z marcowej waloryzacji emerytur i rent. W 2026 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc., co przełożyło się na wzrost świadczenia honorowego o ponad 349 zł miesięcznie. Jeszcze do niedawna sytuacja wyglądała inaczej. Senior zachowywał kwotę przyznaną w momencie ukończenia 100 lat i nie korzystał z kolejnych waloryzacji.

Ponad 4 tysiące osób pobiera świadczenie honorowe z ZUS w 2026 roku

Liczba stulatków systematycznie rośnie. Dane ZUS pokazują wyraźny trend demograficzny, który jeszcze dekadę temu wydawał się mało prawdopodobny. Szacunkowa liczba beneficjentów:

2018 r. – ok. 1900 osób,

2024 r. – ponad 3800 osób,

2026 r. – już ponad 4000 seniorów.

Dominują kobiety, ponieważ żyją statystycznie dłużej niż mężczyźni. W części województw liczba stulatków rośnie nawet szybciej niż prognozowano kilka lat temu.

Podstawa prawna i dokumenty