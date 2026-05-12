Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro jest, wraz z b. wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości; na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów.

MSZ wysłało notę do USA ws. Zbigniewa Ziobry

- Wysłaliśmy notę do ambasady Stanów Zjednoczonych, tam wskazujemy, że 10 maja 2026 r. do opinii publicznej trafiła informacja, że podejrzany znajduje się na terenie USA. Zwracamy się w niej z uprzejmą prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, to jest też wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy celem wjazdu do USA i jaka była data wjazdu - powiedział PAP Wewiór.

Wewiór podkreślił, że „są osoby, które chcą upolitycznić ten proces”, podczas gdy - jak zaznaczył - dotyczy on wyłącznie kwestii postępowania prawnego. - Uważamy, że nasz obywatel, tak jak każdy inny polski obywatel, powinien zmierzyć się z zarzutami, jakie na nim ciążą. I należy tutaj unikać mieszania polityki z kwestiami związanymi z postępowaniem prawnym - podkreślił rzecznik MSZ.

Zaznaczył, że kwestie związane z Ziobrą nie mają związku z bardzo dobrymi - zdaniem rzecznika MSZ - relacjami Polski i USA oraz nie powinny mieć na nie wpływu.

MSZ pyta USA i Węgry o podstawy pobytu Ziobry

Przekazał, że wysłana we wtorek nota stanowi realizację zapowiedzi z poprzedniego dnia, że resort dyplomacji zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych.

Informację o wysłaniu we wtorek przez MSZ noty jako pierwszy podał Onet.

Rzecznik MSZ podkreślił, że odpowiedź przekazana wcześniej przez Departament Stanu stanowiła odpowiedź na pytanie dziennikarzy. - My jednak jesteśmy instytucją reprezentującą państwo i liczymy na to, że dostaniemy odpowiedź i będziemy wiedzieli, na jakich dokumentach Zbigniew Ziobro wjechał do USA - powiedział Wewiór. Przypomniał, że także w połowie kwietnia MSZ zwracało się do strony amerykańskiej, przypominając, że dwaj obywatele polscy, Zbigniew Ziobro oraz Marcin Romanowski — przebywający wówczas na Węgrzech - są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym sprzeniewierzenia środków publicznych.

Departament Stanu USA nie ujawnia szczegółów ws. Ziobry

Departament Stanu USA odmówił w poniedziałek określenia, w jakim trybie do Stanów Zjednoczonych przybył były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, powołując się na poufność danych dotyczących wydawanych wiz.

Departament Stanu z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz, choć w przeszłości zdarzały się wyjątki, jak w przypadku unieważnienia wiz dla niektórych propalestyńskich aktywistów, a także krewnych urzędników irańskiego reżimu. Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego i Biały Dom nie odpowiedziały dotąd na pytania PAP w sprawie Ziobry.

W poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował PAP, że resort dyplomacji zwróci się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. - Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły mu przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów - powiedział Wewiór.

Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty.

Ziobro najpierw przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orban otrzymał ochronę międzynarodową. W ostatnią sobotę na premiera Węgier zaprzysiężony został Peter Magyar, który w już podczas kampanii wyborczej mówił, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, a dwaj politycy PiS będą nadal przebywać na Węgrzech, dojdzie do ich ekstradycji.

W niedzielę Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Ponadto Telewizja Republika poinformowała, że Ziobro będzie komentatorem politycznym tej stacji. (PAP)