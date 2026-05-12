Pilotaż programu „tabletka dzień po” działa od 2024 roku

Zlecony poprzednią minister zdrowia Izabelę Leszczynę pilotażowy program dotyczący antykoncepcji awaryjnej, czyli tzw. pigułki dzień po, działa od maja 2024 r. Umożliwia on zakup tabletek w ogólnodostępnych aptekach, na podstawie recepty wystawianej przez farmaceutę. Według rozporządzenia, na podstawie którego uruchomiono tę formę sprzedaży antykoncepcji awaryjnej, pilotaż miał potrwać do 30 czerwca 2026 roku.

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na przedłużenie programu do 30 czerwca 2028 roku.

„Program pilotażowy stanowi obecnie istotny mechanizm umożliwiający sprawne i czasowo adekwatne udzielanie tych świadczeń w aptekach ogólnodostępnych” – wskazano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak podkreślił resort, decyzja ta wynika z pozytywnej oceny pilotażu.

„Przedłużenie etapu realizacji programu pozwala na zachowanie stabilności udzielania świadczeń oraz kontynuację umów zawartych pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a aptekami ogólnodostępnymi, które zachowują moc przez cały okres obowiązywania pilotażu, zapobiegając przerwom w realizacji opieki farmaceutycznej nad pacjentami” – poinformowało MZ.

Jak działa antykoncepcja awaryjna w aptekach?

Program pilotażowy zakłada dostęp do antykoncepcji awaryjnej, czyli tak zwanej tabelki dzień po bez konieczności wcześniejszej wizyty u lekarza. Pacjentka może skorzystać z tzw. recepty farmaceutycznej. Farmaceuta przeprowadza z pacjentką rozmowę w oddzielnym pomieszczeniu, a jeśli nie ma przeciwwskazań, wystawia receptę.

Pacjentka może skorzystać z programu pilotażowego nie częściej niż raz w miesiącu na 30 dni. Program dotyczy tylko środka antykoncepcji awaryjnej zawierającego w składzie octan uliprystalu – nie jest on środkiem wczesnoporonnym.

Według danych resortu zdrowia, w Polsce wystawia i realizuje między 250 a 300 tys. recept na tego rodzaju środki.(PAP)

kub/ agz/