Najnowszy sondaż UCE Research rzuca nowe światło na sprawę zmiany Konstytucji z 1997 roku. Chociaż większość z nas widzi potrzebę reform, w narodzie narasta potężny lęk. Polacy jasno powiedzieli, czego obawiają się najbardziej – i nie chodzi o treść samych przepisów ustawy zasadniczej.
Mamy dość obecnych przepisów? Ponad 42% Polaków mówi „tak”
Najnowszy sondaż UCE Research dla Onetu pokazuje, że ponad 42% Polaków chce zmiany Konstytucji z 1997 roku. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów, a co piąty Polak (21,7%) wciąż nie ma zdania w tej kwestii.
Brutalna prawda o zaufaniu: Napiszą to pod siebie
Gdzie leży problem? Okazuje się, że w braku zaufania. Gdy zapytano Polaków, czy wierzą, że zmiany będą służyć obywatelom, a nie partyjnym interesom, odpowiedzi były zaskakujące:
- 46,3% badanych nie wierzy w dobre intencje polityków.
- Jedynie 29,2% ufa, że reforma byłaby dopasowana do potrzeb obywateli.
- Co czwarty ankietowany (24,5%) zachowuje w tej sprawie sceptyczny dystans.
Co to oznacza? Polacy zatem dojrzeli do reformy ustawy zasadniczej, ale… boją się, że politycy „napiszą ją pod siebie”. Choć ponad 42% obywateli chce zmian, to niemal połowa nie wierzy w czyste intencje rządzących.
Wielkie starcie na szczycie: Nawrocki kontra Tusk
Dyskusję na temat zmiany Konstytucji RP rozpalił prezydent Karol Nawrocki. Podczas obchodów 3 Maja zadeklarował, że jest to konieczne. W odpowiedzi na te diagnozy powstała Rada Nowej Konstytucji, w której skład weszli m.in.:
- Julia Przyłębska,
- Marek Jurek,
- Józef Zych.
Inicjatywa ta spotkała się z chłodnym przyjęciem w Kancelarii Premiera. Donald Tusk uciął spekulacje, twierdząc, że nie traktuje propozycji prezydenta jako poważnego projektu.
