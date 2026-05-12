Polacy, jak Nawrocki, chcą zmiany Konstytucji. Jest jedna rzecz, której się boją [SONDAŻ]

Polacy chcą zmiany Konstytucji, ale jest coś, czego się boją
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 10:29

Najnowszy sondaż UCE Research rzuca nowe światło na sprawę zmiany Konstytucji z 1997 roku. Chociaż większość z nas widzi potrzebę reform, w narodzie narasta potężny lęk. Polacy jasno powiedzieli, czego obawiają się najbardziej – i nie chodzi o treść samych przepisów ustawy zasadniczej.

Mamy dość obecnych przepisów? Ponad 42% Polaków mówi „tak”

Najnowszy sondaż UCE Research dla Onetu pokazuje, że ponad 42% Polaków chce zmiany Konstytucji z 1997 roku. Przeciwnego zdania jest 36% respondentów, a co piąty Polak (21,7%) wciąż nie ma zdania w tej kwestii.

Brutalna prawda o zaufaniu: Napiszą to pod siebie

Gdzie leży problem? Okazuje się, że w braku zaufania. Gdy zapytano Polaków, czy wierzą, że zmiany będą służyć obywatelom, a nie partyjnym interesom, odpowiedzi były zaskakujące:

  • 46,3% badanych nie wierzy w dobre intencje polityków.
  • Jedynie 29,2% ufa, że reforma byłaby dopasowana do potrzeb obywateli.
  • Co czwarty ankietowany (24,5%) zachowuje w tej sprawie sceptyczny dystans.

Co to oznacza? Polacy zatem dojrzeli do reformy ustawy zasadniczej, ale… boją się, że politycy „napiszą ją pod siebie”. Choć ponad 42% obywateli chce zmian, to niemal połowa nie wierzy w czyste intencje rządzących.

Wielkie starcie na szczycie: Nawrocki kontra Tusk

Dyskusję na temat zmiany Konstytucji RP rozpalił prezydent Karol Nawrocki. Podczas obchodów 3 Maja zadeklarował, że jest to konieczne. W odpowiedzi na te diagnozy powstała Rada Nowej Konstytucji, w której skład weszli m.in.:

  • Julia Przyłębska,
  • Marek Jurek,
  • Józef Zych.

Inicjatywa ta spotkała się z chłodnym przyjęciem w Kancelarii Premiera. Donald Tusk uciął spekulacje, twierdząc, że nie traktuje propozycji prezydenta jako poważnego projektu.

